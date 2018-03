EKC dames bedwingen Nieuw Roden

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 24 maart in de thuiswedstrijd op Sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen wederom een goede prestatie neergezet. Werd eerder het hoog genoteerde Winsum bedwongen nu was een andere hoog geklasseerde Nieuw Roden uit het gelijknamige dorp het slachtoffer van de EKC dadendrang.EKC toonde al gelijk veel strijdlust en zette aan. De nodige kansen werden dan ook gecreëerd doch voor als eerst niet benut. Eerst zag Janet Toonder haar afstandsschot over gaan en vervolgens stuitte Sarah Rijzinga tweemaal op de keepster. Nieuw Roden probeerde wel wat terug te doen maar haar weinige pogingen waren of een prooi van de verdediging van EKC te weten Wendy Reitsma, Gretha Annema, Dinie Bouius en Desie Tjoelker of keepster Nicky Bos. Het lukte voorin niet om er door te komen ondanks de vele moeite, dat hiervoor gedaan werd. Via Janet Toonder en Rebecca Postma belandde de bal bij Sarah Rijzinga die naast schoot en even later schoot Diny Bouius over. Vervolgens stuitte Sarah Rijzinga op de keepster en schoot Emma Postma na een pass van diezelfde Rijzinga naast. Een enkele maal deed Nieuw Roden van zich gelden maar keepster Bos stond beide malen in de weg. Echter in de 22minuut was de defensie van EKC even niet alert en Amber Bandringa profiteerde gelijk: 0-1. Nu moest EKC dan ook nog meer komen maar weer wilde het niet lukken. De kansen waren er wel maar de afwerking faalde. Zo stuitte Rebecca Postma op de keepster, werden corners van Sarah Rijzinga en Michelle Koster niet benut terwijl ook Janet Toonder haar inzet in de handen van de keepster zag belandden. Nadat Nieuw Roden in de 34minuut op keepster Nicky Bos stuitte was het weer de beurt aan EKC. Vanaf het middenveld gooide Nicky Knol meerdere ballen voor het Drentse doel. Rebecca Postma zond Michelle Koster in de diepte maar ook zij zag de keepster in de weg van succes staan. Nieuw Roden deed nog wat pogingen iets terug te doen maar moest het initiatief aan EKC laten dat daar echter niet effectief mee omging. Na nog een goede voorzet van Dinie Bouius en een goede kans van Rebecca Postma werd de rust met een 0-1 stand bereikt.Na de rust toog EKC nog meer naar voren. Echter ook nu was het afronden van mogelijkheden een struikelblok. Sarah Rijzinga stuitte op de keepster en liep even later vast. Een vrije trap van Janet Toonder kreeg eveneens geen goed vervolg terwijl in de 62minuut een corner van Rijzinga via de paal bij Emma Postma belandde die echter de paal raakte. Een minuut later kreeg EKC alsnog loon naar werken. Michelle Koster bereikte Sarah Rijzinga die voorzette. Rebecca Postma liep de 1-1 binnen. Nu wilde EKC uiteraard meer maar vooralsnog lukte dat nog niet. Tevens bleef Nieuw Roden gevaarlijk hoewel het team door het uitvallen van Richella Wierenga met 10 dames verder moest. Toch moest keepster Nicky Bos nog meerdere malen in actie komen om erger te voorkomen. Aan de andere kant wilde het ook met EKC niet lukken. In de 74minuut was het echter wel raak. Via Janet Toonder en Sarah Rijzinga kwam de bal wederom bij Rebecca Postma die haar tweede treffer van die middag maakte: 2-1. Nieuw Roden liet het er echter niet bij zitten en speelde ondanks het feit dat ze met 10 dames stonden voor wat ze waard was. Het was echter niet genoeg. EKC bleef de meer dominerende partij maar het uitbreidden van de voorsprong wilde niet lukken. Een hele serie kansen kwam nog voorbij zonder voortzetting. De leeg gespeelde Rebecca Postma werd in de 87minuut gewisseld voor Marije Roelink terwijl in de 90minuut ook Janneke Rietema er nog in kwam voor Sarah Rijzinga. Keepster Bos moest nog enkele malen ingrijpen maar het bleef bij de 2-1 waarmee EKC haar tweede overwinning op rij pakte tegen sterke tegenstanders. Komende zaterdag komt CSV Be Quick Dokkum op bezoek in Eenrum, aanvang 14.00 uur.22. Amber Bandringa 0-1; 63. Rebecca Postma 1-1; 74. Rebecca Postma 2-1.R. Bolt (Kloosterburen).Janet Toonder, Nicky Bos, Desie Tjoelker, Dinie Bouius, Rebecca Postma (87. Marije Roelink), Emma Postma, Sarah Rijzinga (90. Janneke Rietema), Wendy Reitsma, Gretha Annema, Nicky Knol, Michelle Koster.