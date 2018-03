EKC 2 verslaat koploper

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 24 maart een prestatie van formaat neergezet. Op Sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen werd koploper ST Middelstum/KRC uit Middelstum en Kantens met 3-2 gevloerd.EKC was gelijk al voorin maar moest zeker oppassen voor Middelstum/KRC. De thuisploeg kreeg ook kansen maar Anouk Koster en Chantal Hofman waren onfortuinlijk. Aan de andere kant moest ook keepster Maaike Adema enkele malen uitkomst brengen. Nadat enkele kansen onbenut bleven van Chantal Hofman, Charlotte van Dort en Romy Rijzinga was het in de 28minuut wel raak. Chantal Hofman werd binnen de beruchte lijnen neergelegd. Scheidsrechter J. Rensema uit Groningen legde de bal op de stip waarna Hofman het zelf afmaakte: 1-0. EKC rook meer en kreeg hiervoor ook de mogelijkheden. Echter was het Middelstum/KRC dat in de 33minuut ineens langszij kwam: 1-1. Lang mochten de gasten hier geen plezier van hebben want twee minuten later stond EKC alweer aan de leiding. Charlotte van Dort vond Chantal Hofman die op snelheid doorging en de 2-1 noteerde. EKC wilde wel meer maar slaagde daar voor de rust niet meer in. Ook Middelstum/KRC deed niets meer terug zodat 2-1 de ruststand werd.Ook in de tweede helft was EKC de bovenliggende partij hoewel het Middelstum/KRC niet moest onderschatten. Beide ploegen kregen mogelijkheden maar vooralsnog bleven treffers uit. In de 67minuut was het weer raak voor EKC. Mila Bolt vond Chantal Hofman die over links raak schoot: 3-1. Hierna bleef EKC aandringen naar meer maar het wilde niet lukken. Middelstum/KRC maakte het nog even spannend toen het in de 85minuut nog terug kwam tot 3-2 maar daar bleef het bij zodat EKC de drie punten in huis hield. De ploeg lijkt een reuzendoder te worden na overwinningen op de toppers Omlandia en nu Middelstum/KRC. Op woensdag 11 april spelen de dames uit bij Winsum 3.28. Chantal Hofman 1-0 (pen.); 33. Middelstum/KRC 1-1; 35. Chantal Hofman 2-1; 67. Chantal Hofman 3-1; 85. Middelstum/KRC 3-2.J. Rensema (Groningen).Yaël Folkers, Lisanne Tammens, Marlies Tammens, Anouk Koster, Maaike Adema, Inge Mulder, Ryanne Bakker, Charlotte van Dort, Chantal Hofman, Mila Bolt, Joni Lukkin, Maaike Remijn, Sanne van der Veen, Romy Rijzinga, Iris Knol, Minke Bergstra.