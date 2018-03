Siberische overwinning Marum

Onder Siberische omstandigheden nam Marum het op tegen ONT. Een straffe Noordoostenwind teisterde het publiek wat in groten getale beschutting zocht voor het windscherm, opgericht voor het bestrijden van hinderlijke decibels, maar deze middag er dus nog een functie bij kreeg, waarbij het publiek zijn waardering over dit bouwwerk niet onder stoelen of banken stak.ONT, een ploeg met de mouwen omhoog, wist Marum terug te dringen op eigen helft. Marum, traditioneel in de moeilijkheden tegen dit soort ploegen, wist zich langzaam maar zeker onder deze druk weg te voetballen en werd af en toe gevaarlijk via de counter. Jurn Wagenaar wist zich in deze fase te onderscheiden en profileert zich steeds meer als de balafpakker op het middenveld. In de 20ste minuut werd er een diepe bal gespeeld op Ralph Oosterhoff die alleen op de keeper afging en in tweede instantie de bal binnen wist te schuiven; 1 - 0. Over en weer deden zich nog kansen voor, waarbij Oldewarris er wel een paar had mogen maken. Keeper Bruinja was deze middag in vorm en was keer op keer een sta-in-de-weg. Ondertussen had ONT het houtwerk op degelijkheid getest, maar kwam niet verder dan dat.Na de rust een zelfde beeld. Het was natuurlijk ook niet echt lekker weer om te voetballen, maar de vrees voor de gelijkmaker bleef aanwezig bij de Marumers, die na de winterstop slechts 1 puntje aan hun totaal wist toe te voegen. De aanvallers van ONT bleken onmachtig en toen Ralph Oosterhoff in blessuretijd de 2 - 0 liet aantekenen was dit reden voor menigeen om een zucht van verlichting te slaken. Ralph Oosterhoff staat inmiddels op 6 doelpunten en krijgt topscoorder Oldewarris(8 stuks) in het vizier. Ook Jorrit Jonkman doet nog steeds mee om de topscoorderstitel met 6 doelpunten. Opmerkelijk deze middag was het optreden van de vlaggenist van de bezoekers. Hij zag uitballen die niemand anders kon waarnemen. Onder het publiek werd al voorzichtig gerefereerd naar Jules de Corte en zijn visuele kwaliteiten, wat bij menigeen de lachspieren in beweging wist te brengen.3 punten in de pocket. Snel vergeten hoe dit tot stand kwam. Na de winterstop een boel pech gehad en nu zat het eindelijk eens mee. Verdiend of niet verdiend doet er niet toe. Na 17 ronden vinden we ons terug op de 6de plaats, een plek waar we vooraf voor getekend hadden.Vandaag naar Wykels Hallum, het schijnt 13 graden te worden, het blijft droog met in de middag af en toe zon. Zijn de Hallumers getergd na de nederlaag tegen De Griffioen en stropen ze de mouwen omhoog? En hoe weet Marum daarmee om te gaan. We zullen het snel weten……………………..Arend van der Meulen