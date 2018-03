Jeroen Linstra helpt De Heracliden aan zege op Middelstum: 2-0.

Een snijdende wind, een volle kantine en een handjevollangs de lijn waren de opvallendste zaken rond het streekduel tussen De Heracliden en Middelstum. Een streekduel dat uiteindelijk, door twee goals van Jeroen Linstra, in De Heracliden een gelukkige winnaar kreeg.Voor aanvang van het streekduel tussen De Heracliden en Middelstum waren de personele problemen bij de thuisploeg duidelijk groter dan bij de bezoekers. Trainer Ronald Bouwman kon al niet beschikken over de geblesseerden Frank de Boer en Gideon Kamminga en de zieke Mick Huberts en in de warming-up kwam Mark Knol daar nog eens bij, Dat zorgde dat Bouwman moest improviseren zodat ten opzichte van de wedstrijd van een week eerder tegen FC LEO Tim Ottema, Jort Veenstra en Wendy Gustina in de basis verschenen waar ook weer plaats was voor Rogier Ramtour. Aan de kant van de Middelstumers waren er weinig problemen waar in de warming-up opeens verandering in kwam. Gerard Bronsema kreeg namelijk last van een oude blessure en verdween uit voorzorg naar de kleedkamer om zich te laten behandelen door teamleider/verzorger Bart Poortinga. Met Bronsema in de gelederen begon Middelstum direct sterk aan het duel tegen De Heracliden. In de eerste minuten waren er al wat kleine kansjes voor de zaterdag in het wit spelende Middelstumers. In de zesde minuut kregen de bezoekers echter een stevige domper te verwerken. Gerard Bronsema, al niet okselfris aan de wedstrijd begonnen, moest zich namelijk laten vervangen. Voor de aanvaller kwam de jonge Allert Moeken binnen de lijnen. Nadat niet veel later Fabian Dijkema door een uitstekend fluitende scheidsrechter De Kleine op de bon werd geslingerd omdat hij Tim Ottema onderuit schoffelde werd het duel in Uithuizermeeden steeds meer een ’goed geluk-show’. De ijzige en snoeiharde wind zorgde dat er namelijk voor dat er van goed voetbal geen sprake kon zijn. De snoeiharde was er dan ook mede verantwoordelijk voor dat de gastheren in de 23minuut op voorsprong kwamen. Op ongeveer dertig meter van het doel van Middelstum kwam Jeroen Linstra in balbezit. De middenvelder bedacht zich vervolgens niet en schoot bijna vanuit stand op het doel van Middelstum. De wind kreeg vervolgens vat op de bal zodat doelman Jeroen Smit even later verrast werd door de schot van Linstra: 1-0. Vijf minuten later moest Middelstum al een tweede wissel toepassen toen ook Rick van der Laan niet meer verder kon. Voor Van der Laan kwam Wessel Oosterhoff in het veld. Na deze tweede wissel aan de kant van de gasten gebeurde er tot vijf minuten voor het rustsignaal maar weinig meer wat het vermelden echt waar was. In de 41kwam daar toch nog verandering in toen Anne Vaatstra alleen op keeper Pieter Buikema reageerde prima op de inzet van de aanvoerder van de Middelstumers zodat beide teams even later met een 1-0 stand op het scorebord de warme kleedkamer mochten opzoeken. Waar de spelers en stafleden de warme kleedkamers mochten opzoeken hadden de meeste toeschouwers dat al eerder besloten. Want al snel in de eerste helft werd het steeds drukker in de kantine op sportpark ‘Meij’ en waren dedie de kou trotseerden bijna op de vingers van twee handen te tellen.Na de pauze veranderde dat beeld, meer toeschouwers in dan buiten de kantine, niet en ook aan het spelbeeld veranderde maar weinig. Beide teams deden absoluut hun best om er een wedstrijd van te maken maar een nog steeds sterkere wordende wind was ook in de tweede helft de grootste vijand voor de tweeëntwintig spelers. Dat zorgde dan ook dat er maar weinig kansen voor beide teams vielen te noteren. En als er eens een scoringskans kwam dan stonden de beide doelwachters, Pieter Buikema en Jeroen Smit, paraat om de doelpogingen te verijdelen. Zo begon het er steeds meer naar uit te zien dat de treffer van Jeroen Linstra in de eerste helft weleens het winnende doelpunt kon gaan worden. Dat omdat de Middelstumers steeds meer met de moed der wanhoop op jacht naar de gelijkmaker gingen tegen een thuisploeg die het verdedigend ook in de tweede deel van de wedstrijd wel aardig had staan. Dat zagen ook de aanhangers van gasten die zich ondertussen in een steeds groter wordend aantal in de warme kantine bevonden. Daar kregen ze op gegeven moment gezelschap van Middelstum-voorzitter Meindert Schollema. De preses van de Middelstumers had namelijk zijn traditionele rondjes rond het veld toch maar onderbroken omdat hij, met het nodige gevoel voor humor, vertelde dat hij bijna door de kou was bevangen. Dat zorgde uiteraard voor het nodige gelach onder de supporters die ondertussen wel steeds sceptischer werden over de kansen van hun favorieten om nog een gelijkspel uit het vuur zouden slepen. Een kans die er vlak voor het einde nog wel kwam. Na een overtreding op Marijn Bosman kreeg Middelstum op ruim twintig meter van het doel van De Heracliden een vrije trap van arbiter De Kleine. Het was Anne Vaatstra die zich vervolgens achter de bal zette. Maar tot afgrijzen van alles en iedereen die voor Middelstum was joeg de aanvoerder de bal huizenhoog over het doel van Pieter Buikema. Na dit laatste echte wapenfeit van de gasten was het slotakkoord voor de thuisploeg. De negentig minuten waren al verstreken toen Jeroen Linstra in balbezit kwam. Op dat moment ging direct de vlag van assistent-scheidsrechter Spanjer omhoog maar wat direct werd weggewuifd door onpartijdige De Kleine. Dat zorgde dat Linstra kon aanleggen voor een schot dat, en onhoudbaar voor doelman Smit, in de linkerbenedenhoek verdween: 2-0. Niet veel later floot De Kleine voor de laatste keer en was alles en iedereen er over eens dat de gelukkigste ploeg aan een streekduel, die onder bijna ‘Siberische’ omstandigheden gespeeld moest worden, drie punten had overgehouden.De Heracliden-Middelstum 2-0(1-0)23. Jeroen Linstra 1-0, 90+2. Jeroen Linstra 2-0Scheidsrechter: J de Kleine (Surhuisterveen)Gele kaart: Dijkema(Middelstum)De Heracliden: Buikema; Mark Linstra, Haan, Braam, Wieringa; Veenstra, Jeroen Linstra, Gustina(58. Hoff), Ottema(85. Dijksterhuis); Ramtour, Mark de Boer.Middelstum: Smit; Dijkema, Van der Laan(28. Oosterhoff), Bolhuis, Venema; Hoeksema, Bos, Boelema, Vaatstra; Brontsema(6. Moeken), Bosman