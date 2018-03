EKC 2 deelt punten met VVSV’09 2

Onder gure weersomstandigheden – een straffe koude oostenwind – speelden de reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdag 17 maart in Ulrum tegen de reserves van thuisclub VVSV’09 dat op de 3e plaats van de ranglijst bivakkeerde tegen de gasten op de 7e.Na het succes tegen Omlandia (3-0 winst) een week eerder wilde EKC deze lijn doortrekken en het leek ook die kant op te gaan. EKC – met tegenwind – was duidelijk de bovenliggende partij zodat VVSV’09 het behoorlijk moeilijk had. Echter het afronden van kansen lukte EKC vooreerst nog niet. VVSV’09 stelde daar weinig tegenover en anders was daar keepster Christina Prins nog die ingreep indien nodig. In de 22e minuut lukte het EKC om alsnog verdiend de leiding te nemen. Inge Mulder vond Chantal Hofman die door de Ulrumer defensie slalomde en de 0-1 noteerde. EKC wilde meer en kreeg dat ook in de 26e minuut. Via Charlotte van Dort en Anouk Koster belandde de bal bij Chantal Hofman die andermaal succesvol was: 0-2. Echter een snelle aanval van VVSV’09 een minuut later leidde tot de aansluitingstreffer: 1-2. De thuisploeg rook nu meer en slaagde daar in de 31e minuut in toen het na weer een snelle aanval ineens 2-2 stond. Nu moest EKC weer op jacht naar de leiding wat in de 35e minuut lukte. Charlotte van Dort zette van links voor waarna Maaike Remijn de 2-3 inschoot. Tot de rust bleef het hierbij.Na de rust had EKC de wind mee en viel wederom aan. De ploeg was weer veelvuldig voorin maar had moeite met het afronden van mogelijkheden. In de 58e minuut slaagde EKC daar wel in. Anouk Koster vond Chantal Hofman die haar derde van die middag noteerde: 2-4. EKC leek hiermee op weg naar meer. Echter door haar aanvalsdrift speelden de gasten wel heel erg naar voren waardoor het middenveld te groot werd. Ondanks de tegenwind kwam ook VVSV’09 nu meer opzetten maar vooralsnog verijdelde keepster Prins meer erger. Helaas voor EKC sloeg de thuisploeg in de 75e en 77e minuut twee keer toe en stond het ineens 4-4 waar het eerst niet naar leek. In de resterende tijd deden beide ploegen nog wel pogingen om de volle winst te grijpen maar het bleef bij een 4-4 puntendeling. Er had meer in gezeten maar gezien eerdere ontmoetingen met VVSV’09 was men hiermee redelijk tevreden. Komende zaterdag speelt EKC 2 thuis tegen Middelstum/KRC aanvang 12.00 uur.