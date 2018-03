Drachtster Boys pakt in de laatste minuut de overwinning in de topper tegen Pernis

Vrijdag 16 maart stond in Schiedam de topper tussen vv Pernis en Drachtster Boys op het programma.Voorafgaand stond vv Pernis op de tweede plaats en Drachtster Boys was vierde.Om half 9 mocht Drachtster Boys aftrappen. Drachtster Boys koos ervoor om vv Pernis vroeg onder druk te zetten. Dit resulteerde al na een minuut voor de eerste grote kans. Marian Meijer veroverde voorin de bal en schoot snel op doel. De poging belandde op de paal. De rebound kwam voor de voeten van de goed aangesloten Esther van Toledo. Van Toledo schoot de bal echter over. Er volgden aan de beide kanten kansjes.Het was Drachtster Boys dat de score opende. Esther van Toledo wipte de bal omhoog en Lotte Donath schoot de bal ineens vanuit de lucht op het doel. In de korte hoek passeerde zij Bianca Troost; 0-1.Exact drie minuten later maakte de thuisploeg gelijk. Door balverlies aan de zijkant kon Francisca Schols de bal oppikken. Zij gaf de bal voor en Lenie Mendes Fernandes tikte van dichtbij binnen; 1-1.Drachtster Boys kwam weer op voorsprong dankzij Atty Eelkema. Lotte Donath schoot in eerste instantie op de paal, maar Eelkema was attent en scoorde uit de rebound; 1-2.In een counter profiteerde Pernis. Felicia Sedighi ging op snelheid langs de zijlijn en schoot hoog binnen in de verre hoek. Hierdoor gingen beide ploegen de rust in met een 2-2 gelijke stand.Na rust veranderde het spelbeeld aan beide kanten. Zowel Drachtster Boys als vv Pernis probeerden door geduldig de bal rond te tikken ruimte te creëren in de verdediging van de tegenstander.Drachtster Boys bepaalde het spel en het tempo en had veel balbezit. Echt tot grote kansen kwamen zij nog niet. In de counter was Pernis een aantal keer gevaarlijk via Sedighi, Oliveira en Knegtmans. Jessie Prijs zorgde voor gevaar aan de andere kant.Halverwege de tweede helft was het wederom Jessie Prijs die voor de goal van Troost verscheen. Een scrimmage voor de goal leverde drie doelpogingen op die allen werden geblokt of van richting werden veranderd.Aan de andere kant schoot Sedighi op de buitenkant van de paal na een vrije trap van El Biyar.Met nog vijf minuten op de klok moest Atty Eelkema het veld verlaten. Zij pakte na een overtreding op Sedighi haar tweede gele kaart van de wedstrijd. Drachtster Boys moest twee minuten lang met een man minder proberen de verdediging gesloten te houden. Vv Pernis speelde de overtalsituatie echter niet goed uit en wist niet tot scoren te komen.Drachtster Boys mocht de laatste drie minuten weer op volle sterkte proberen de overwinning naar zich toe te trekken. Lang zag het ernaar uit dat er in de tweede helft aan beide kanten niet meer gescoord zou worden. Maar met nog 30 seconden op de klok kwam Esther van Toledo van achteruit goed op dribbelen en na een goede combinatie met Jessie Prijs schoot van Toledo de bal onberispelijk in de verre hoek raak. Zij schoot haar ploeg hiermee naar een 2-3 overwinning.