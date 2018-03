Rowan Rozema schiet FC LEO langs De Heracliden: 3-2

Rowan Rozema was zaterdag de grote man in het duel tussen FC LEO en De Heracliden. De spits luisterde zijn rentree als basisspeler namelijk op met een loepzuivere hattrick waarbij gezegd moet worden dat doelman Pieter Buikema zaterdagmiddag niet zijn beste wedstrijd voor de Heraclidenspeelde.In Leens waren zowel FC LEO-trainer Erwin Molog als zijn collega van De Heracliden, Ronald Bouwman, blij dat er zaterdagmiddag eindelijk weer gevoetbald kon worden. Beide trainers konden echter niet over een volledig fitte selectie beschikken want aan de kant van de gastheren ontbrak Marko Rietema en sloot Remco van der Klei wat later aan omdat de in Groningen woonachtige Van der Klei zich had verslapen. Bij de bezoekers was de met een knieblessure kampende Gideon Kamminga afwezig waar Mick Huberts voor in de basis verscheen. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Schippers, de beste man op het veld, kreeg het publiek in Leens een beginfase te zien waarin De Heracliden de iets bovenliggende partij was. De blauwhemden konden elkaar wat beter vinden dan de thuisploeg dat vanaf de aftrap een ‘alle ballen op Rowan’-tactiek liet zien. Alle ballen werden namelijk vanaf de eerste minuut door de spelers van de thuisploeg richting hun spits gepompt die in de beginfase niet was opgewassen tegen het centrale verdedigingsduo van De Heracliden, Stefan Haan en Mick Huberts. Aan de andere kant waren ook de voorwaartsen van de gasten niet echt schotvaardig zodat de brilstand na vijftien minuten een volstrekt logische was. In de 17minuut kwamen de gasten op voorsprong. Mark de Boer werd even voor het strafschopgebied goed aangespeeld door Jeroen Linstra. Niet veel later werd de spits onderuit gehaald door Justin Poort en wees arbiter Schippers naar de elfmeterstip. Even was er, zowel binnen als buiten de lijnen, een discussie of de overtreding niet buiten het strafschopgebied was gemaakt maar in alles was duidelijk zichtbaar dat Schippers het bij het juiste einde had. Mark Knol is binnen De Heracliden de man voor de penalty’s en de routinier zorgde er met een prima genomen strafschop voor dat de bezoekers op 0-1 kwamen. Na de openingstreffer duurde het tot aan de 30minuut voor er echt weer wat viel te beleven op het sportpark in Leens. Bij een aanval van de thuisclub wist De Heracliden-doelman Pieter Buikema maar half redding te brengen. Dat zorgde dat Rowan Rozema plotseling in scoringspositie kwam maar met een fantastische sliding zorgde Stefan Haan er voor dat de stand 0-1 bleef. Drie minuten later was het wel raak voor de Leensters. Op iets meer dan twintig meter van het doel van de gasten mocht FC LEO een vrije trap nemen. Voor dat soort karweitjes hebben de oranjehemden in de persoon van Rowan Rozema een specialist in huis. De spits is uniek in zijn soort want zijn recept is simpel, zo hard en zuiver mogelijk schieten. Een recept wat ook nu weer het juiste middel bleek te zijn waarbij wel gezegd moet worden dat doelman Pieter Buikema bij de gelijkmaker niet vrijuit ging. In de 43minuut was het weer de thuisploeg die wist te scoren en weer waren de hoofdpersonen Rowan Rozema en doelman Buikema. Op de linkervleugel kregen de gastheren een vrije bal die door de FC LEO-spit even later in de korte hoek werd gekruld: 2-1. Een goal die Pieter Buikema zicht mocht aanrekenen. Maar nog was het ‘Oranjefeest’ niet voorbij in deze verder oersaaie eerste helft. Want op slag van rust werd het zelfs nog 3-1 voor de Leensters die voetballend verder niets hadden laten zien. Slecht ingrijpen van de defensie van de bezoekers zorgde voor een uitbraak van Rowan Rozema die een weifelend uitkomende doelman Buikema simpel wist te passeren: 3-1. Na de thee keerde Mick Huberts bij de bezoekers niet terug en voor hem kwam Jort Veenstra binnen de lijnen. Vijf minuten later moest Ronald Bouwman een volgende wissel toepassen. Na een sprintduel met zijn tegenstander, de vooral in de tweede helft ijzersterk spelende Erik Smit, liep Frank de Boer een hamstringblessure op die hem zeker enkele weken, maar misschien zelfs wel enkele maanden, aan de kant gaat houden. Voor de onfortuinlijke aanvaller kwam Tim Ottema binnen de lijnen. In de 70minuut kwam er weer wat spanning in een wedstrijd die ook in de eerste negentien minuten van de tweede helft van een zeer matig niveau was. Slecht verdedigen van de gastheren zorgde dat Jeroen Linstra in balbezit kwam en op het bekeken schot doelman van de middenvelder was doelman Niels Zijlstra kansloos: 3-2. Na deze aansluitingstreffer kwam er wat meer vuur in een tot dan gezapig potje en arbiter Schippers moest nu steeds vaker een binnenbrandje blussen. Aan de kant van de Leensters was Frank Veenwijk bijvoorbeeld niet te beroerd om zijn kilo’s in de strijd te gooien en bij de gasten had vooral Enno Braam zijn onstekingslontje weer eens thuisgelaten. Want de middenvelder liep weer nadrukkelijk te solliciteren naar minimaal een gele kaart. Richting de slotfase begon De Heracliden de druk wat meer op te voeren op het doel van FC LEO maar om te zeggen dat doelman Zijlstra nu meer in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan was duidelijk niet waar. Want niet alleen verdedigend was het zaterdagmiddag niet goed wat de gasten lieten zien, ook aanvallend mankeerde er voldoende aan het spel van de nummer drie op de ranglijst. In de 92minuut kreeg De Heracliden nog een dot van een kans op de gelijkmaker. Een prima voorzet van Mark Knol werd echter naast gekopt door Tim Ottema die niet zag dat Mark de Boer er eigenlijk veel beter voorstond om raak te koppen. Een minuut later kreeg Enno Braam eindelijk de kaart waar hij al een tijdje om vroeg en hij mocht van geluk spreken dat het een gele prent werd. Even later gingen Rowan Rozema en Stefan Haan ook nog evenzodat ook zij in het boekje van de onpartijdige verdwenen. Een onpartijdige die het niet veel later allemaal wel prima vond in Leens waar men bij de thuisploeg blij was met de drie punten, de gasten constateerden dat ze te weinig hadden gebracht en de neutrale toeschouwer tot de conclusie kwam dat hij een slechte wedstrijd had gezien.FC LEO-De Heracliden: 3-2( 3-1)17. Knol 0-1( str.), 33. Rozema 1-1, 43. Rozema 2-1, 45. Rozema 3-1, 70. Jeroen Linstra 3-2Scheidsrechter: J.M. Schippers( Harkema)Gele kaarten: Rozema( FC LEO), Braam, Jeroen Linstra, HaanFC LEO: Zijlstra; Batema, Erik Smit, Poort, Coen Smit(75. Rick van der Klei); Alberts(80. Bakker), Veenwijk( 83. Remco van der Klei), Buys, Kadijk; Kolkena, RozemaDe Heracliden: Buikema; Braam, Haan, Huberts(46. Veenstra), Mark Linstra; Jeroen Linstra, Wieringa, Frank de Boer(50. Ottema), Knol, Mark De Boer, Ramtour(85. Huizinga)