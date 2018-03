Onnodige nederlaag Loppersum.

SC Loppersum ging zaterdag verrassend onderuit tegen Aduard. In het gelijknamige dorp werd het een 3-2 nederlaag voor de Lopsters die onvoldoende lieten zien om aanspraak op meer te mogen maken.In Aduard was het eerste half uur duidelijk voor de bezoekers die in deze fase een drietal grote kansen kregen om aan de leiding te komen. Kansen die echter niet werden benut en wat de thuisploeg bij zijn eerste echte aanval wel lukte. In de 33minuut zorgde een ingooi van de thuisploeg namelijk voor paniek in de defensie van de Lopsters en was Jan Posthumus, die de afwezige Peter-Paul Datema verving in het doel van Loppersum, kansloos. Tot aan de rust veranderde er verder niets aan de stand en in de rust probeerde trainer Henk Buikema met wat omzettingen het tij te keren. Maar na twee minuten in de tweede helft stond er al een 2-0 stand op het scorebord en begon het er donker uit te zien voor de bezoekers. In de 53minuut keerde de spanning toch weer wat terug toen Cees bij de Leij de stand op 2-1 bracht. Bij Loppersum had men toen de hoop dat een tweede treffer het duel nog verder open zou breken maar in de 65minuut kwamen de gastheren echter op 3-1. Richting de slotfase gooide Loppersum vervolgens nog wel alles op de aanval maar verder dan een treffer van invaller Rolf Oosterhuis, in de 83minuut, kwam men niet. Dat zorgde dat trainer Henk Buikema na afloop stevig baalde van een nederlaag die niet nodig was geweest. ,,Als het voetballend niet gaat zoals je graag wil dan moeten de mouwen omhoog. Dat hebben we tegen Aduard niet genoeg laten zien en dat zal snel anders moeten wanneer we een rol van betekenis willen blijven spelen.”