SV Bedum ruim langs Donkerbroek

Twee goals van Job Mol en een onvervalste hattrick van Davey Jurna waren de belangrijkste ingrediënten in het duel tussen SV Bedum en hekkensluiter Donkerbroek. Want verder viel er zondagmiddag maar weinig te genieten in een wedstrijd die als rapportcijfer een stevige onvoldoende kreeg.SV Bedum kreeg zondagmiddag met rode lantaarndrager Donkerbroek een tegenstander op bezoek waar de Bedumers in het verleden allesbehalve goede ervaringen mee hadden. Zo speelden de paarshemden in de nacompetitie van het seizoen 2015 -2016 twee keer tegen de Donkerbroekers en werd er twee keer verloren. En verder leverde het heenduel in november 2017 de formatie van Abel Darwinkel een nipte 1-2 zege op wat betekende dat een ruime zege zondagmiddag niet direct in de lijn der verwachting lag. In het duel tegen de hekkensluiter moest SV Bedum het zondagmiddag doen zonder de vakantievierende goalgetter Marco Consten en de gepasseerde Jesse Fokkema. De aanvaller/middenvelder had de laatste tijd weinig trainingsuren gemaakt zodat hij als wissel begon. Voor de rest kon Darwinkel over een fitte selectie beschikken die, zo vond de SV Bedum-trainer, gewoon moest winnen van een tegenstander die nog maar weinig had gespeeld. ,,Donkerbroek is dit seizoen nog maar acht keer in actie gekomen. Dat, en het feit dat we op kunstgras spelen, moet genoeg zijn om de drie punten in eigen huis te houden.”Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Hut uit Winschoten waren het echter de Donkerbroekers die het heft in handen namen. Dat kwam omdat de thuisploeg veel te slap aan het duel begon. In de beginfase was het dan ook SV Bedum-doelman Lammert Lankman die een paar keer moest ingrijpen terwijl zijn collega van Donkerbroek, Auke-Jan van der Belt, nog niet echt in actie hoefde te komen. In de twintigste minuut was er eindelijk een eerste mogelijkheid voor de thuisploeg toen Job Mol door Ruben Stuive op avontuur werd gestuurd. De jonge aanvaller leek te gaan scoren maar een prima uitkomende Van der Belt wist redding te brengen. Twee minuten later kreeg John Thoma de kans om zijn ploeg aan de leiding te helpen. Maar helaas voor de paarshemden wist Frank Donker de inzet van de lange aanvaller nog op het nippertje te pareren. De thuisploeg voerde de druk echter steeds verder op en wat ze in de 27minuut eindelijk een voorsprong opleverde. De prima spelende John Thoma, brak door de defensie van de gasten. Thoma stormde vervolgens naar het vijandelijk doel maar zag uit een ooghoek dat Job Mol goed was meegelopen. Dat zorgde dat de aanvaller de bal prima breed gaf op zijn teamgenoot die de bal vervolgens beheerst langs doelman Van der Belt schoof: 1-0. Twee minuten later had het ook prima 2-0 kunnen staan in Bedum. Maar Ruben Stuive zag zijn afstandsschot op de lat boven Van der Belt uiteen spatten. Waar de bezoekers in de eerste dertig minuten nog aardig meevoetbalden was het laatste kwartier van de eerste helft meer voor de thuisploeg. Maar met nog twee minuten op de klok kwam er eigenlijk vanuit het niets toch een 1-1 stand op het scorebord te staan. Zwak ingrijpen van de SV Bedum-defensie en een te vroeg uitkomende Lammert Lankman zorgde dat Jurrien Boersma simpel kon scoren. Een minuut later stonden de paarshemden echter weer op voorsprong. Thijs Helder denderde weer eens over de linkervleugel om vervolgens Job Mol met een prima voorzet in staat te stellen om zijn tweede treffer van de middag te scoren: 2-1. Na de thee werd het er allemaal niet beter op in Bedum. Was de eerste helft al van een matig niveau, het begin van het tweede part deed het spel van beide ploegen bij vlagen bijna pijn aan de ogen. Nadat trainer Darwinkel uit veiligheidsoverwegingen de met een gele kaart op zak voetballende Luuk Brands had vervangen door Jesse Fokkema kwam er wat meer snelheid in de wedstrijd maar veel meer gebeurde er ook niet. Zo kabbelde het duel rustig voort al kwam Donkerbroek wel weer een beetje meer in de wedstrijd. In de 65minuut was er een tweede wissel aan de kant van de thuisploeg. Naar de kant ging Job Mol en in het veld kwam Davey Jurna. Waar Mol in de tweede helft redelijk onzichtbaar was liet de invaller zich direct goed zien. Want het eerste balcontact van Jurna was een prima voorzet die door John Thoma maar net naast werd gekopt. Was het eerste balcontact van Jurna al prima, zijn tweede was nog beter. Goed voorbereidend werk van John Thoma bracht de bal namelijk bij de invaller die van dichtbij doelman Van der Belt wist te passeren: 3-1. Na de derde treffer van de thuisploeg was het verzet van de gasten wel een beetje gebroken en opeens regende het kansen voor de paarshemden om de score verder op te voeren. Maar de mannen van Abel Darwinkel hadden zondagmiddag het vizier onvoldoende op scherp staan want het duurde tot aan de 89minuut voordat er weer gescoord werd in Bedum. Slecht verdedigen van Donkerbroek zorgde dat Davey Jurna een niet te missen kans op een presenteerblaadje kreeg en de 4-1 op het scorebord schoot. Drie minuten later , de prima fluitende arbiter Hut telde er in totaal een vijftal minuten bij, was de verdediging van de gasten weer zo lek als een mandje en mocht Davey Jurna alleen op doelman Van der Belt afgaan. Voor een spits van het kaliber Jurna was het vervolgens een koud kunstje om met zijn derde treffer de eindstand op 5-1 te brengen en wat een echte hattrick betekende. Na deze vijfde treffer van de thuisploeg hadden er nog wel meer treffers kunnen vallen want Donkerbroek was nu rijp voor de sloop. De ploeg kon namelijk maar twee keer een half uur aardig meekomen. Maar zowel voor als na de rust was de pijp in het laatste kwartier aardig leeg bij de voor een hekkensluiter aardig voetballende ploeg. Een ploeg die het SV Bedum daarom ook een stuk moeilijker had gemaakt dan de uiteindelijke uitslag van 5-1 doet vermoeden.SV Bedum-Donkerbroek: 5-1( 2-1)27. Mol 1-0, 43. Boerma 1-1, 45. Mol 2-1, 70. Jurna 3-1, 89. Jurna 4-1. 90+2. Jurna 5-1Scheidsrechter: P. Hut( Winschoten)Gele kaarten: Fokkema, Brands, Homan( SV Bedum)SV Bedum: Lankman; Veenstra, Helder, Van Loenen, Homan; Stuive, Korpershoek, Brands(52, Fokkema), Sharanshi( 83. Darwinkel) ; Thoma, Mol( 65. Jurna)Donkerbroek: Van der Belt; Draaisma, Ronald Veldkamp, Stefan Veldkamp, Donker(72. Johan Veldkamp); Boerma, Reinders, Lindeboom, Van der Horn; Tjerk Veldkamp, Tjoelker