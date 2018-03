Belangrijke zege Stedum

In de strijd om uit de onderste regionen van 4D te komen boekte Stedum zaterdagmiddag een belangrijke zege. In Westerlee wisten de Stedumers namelijk met 0-2 van de plaatselijke hoofdmacht te winnen.De eerste helft tussen Westerlee en Stedum was een helft waarin beide teams elkaar maar weinig toegaven. Zowel de thuisploeg als de gasten creëerden zich namelijk weinig kansen om tot scoren te komen. Dat zorgde er dan ook voor dat er na vijfenveertig minuten nog een 0-0 stand op het scorebord stond. Een stand waar al snel in de tweede helft verandering in kwam toen, uit een pass van Michel de Graaf, Siebrand Dijkema in de 50minuut de bal achter de doelman van Westerlee kopte: 0-1. Na deze openingsgoal ging de thuisploeg vervolgens op jacht naar de gelijkmaker maar de defensie van Stedum, met aan het hoofd een prima doelman Zijlema, stond zaterdagmiddag uitstekend zodat de kansen voor Westerlee op een treffer te verwaarlozen waren. Met nog twintig minuten te spelen kwam Stedum vervolgens op 0-2. Weer stond Michel de Graaf met een fraaie pass aan de basis en nu was het Diederik Dijk die wist te scoren: 0-2. In de nog resterende minuten probeerde de thuisploeg nog wel om een wijziging in de stand te brengen maar toen scheidsrechter Broers voor de laatste keer floot stond het nog steeds 0-2 en keerden de Stedumers met drie hele belangrijke punten huiswaarts.