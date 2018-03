De Fivel steelt punten bij SJS.

Een behoorlijk verzwakte De Fivel won zaterdag in Stadskanaal met een 0-1 van SJS. Dat was meer dan waar men op had gehoopt en na negentig minuten eigenlijk ook recht op had.Doordat een vijftal vaste basisspelers afwezig waren had Simon Schuil er voor gekozen om met De Fivel in het uitduel tegen SJS wat defensief te gaan spelen. Gezien de personele problemen gingen de Riepsters namelijk duidelijk voor een punt. Al snel in de wedstrijd was de thuisploeg dan ook de bovenliggende partij en kreeg het ook de eerste kansen op een treffer. Maar in Ruud Kuizenga had De Fivel een doelman die fantastisch stond te keepen en een paar keer een bijna zekere goal van de thuisploeg wist te verijdelen. De rust brak dan ook aan met een 0-0 stand want in de eerste helft hadden de gasten zich niets weten te creëren. In de tweede helft kwam er weinig verandering in het spelbeeld. De thuisploeg viel aan en de bezoekers beperkten zich tot verdedigen. Zo zag het er ook in de tweede helft steeds meer naar uit dat er in Stadskanaal niet gescoord ging worden. Maar in de 85minuut kwam daar toch nog verandering in. Vanuit het niets waren het dedie via Mark Kramers op een 0-1 voorsprong kwamen. Een voorsprong die vervolgens door een hard werkende De Fivel over de streep werd getrokken en het een zege werd die door Simon Schuil als een gestolen overwinning werd gezien. ,,We hebben echt maar een kans gehad en die hebben we benut. En verder heeft een fantastische Ruud Kuizenga ons drie punten bezorgd.”