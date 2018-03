SV Bedum wint door zege op DEZH tweede periode

Door een 3-2 uitzege op DEZH uit Zwartsluis behoudt SV Bedum niet alleen zijn koppositie in 2J maar zorgde de zwaarbevochten overwinning er ook voor dat de Bedumers de tweede periode wisten te winnen.SV Bedum kwam zaterdag in Zwartsluis al vroeg op voorsprong. Al in de 9minuut zorgde Jake Smit namelijk voor de openingstreffer. De vroege voorsprong zorgde er vervolgens voor dat de paarshemden in de eerste helft de iets bovenliggende partij waren. Omdat de Bedumers daar niets mee deden brak de rust aan met nog steeds een 0-1 stand op het scorebord. Na de pauze kwam er een DEZH uit de kleedkamer die het de bezoekers een stuk lastiger maakte. Dat zorgde er dan ook voor dat er in de 70minuut een 1-1 stand op het scorebord kwam te staan. Niet veel later werd het nog erger voor de Bedumers toen de gastheren zelfs op een 2-1 voorsprong kwamen. De tweede goal van DEZH zorgde dat SV Bedum vanaf dat moment alles of niets ging spelen en wat uiteindelijk alles werd. In de 82minuut zorgde eerst Nick Boelhouwer voor de 2-2 en twee minuten voor het einde zorgde, na een fantastische hakbal van Nigel Bakker, Nick Oostmeijer voor 2-3. Een belangrijke treffer van Oostmeijer want toen arbiter Agricola voor de laatste keer floot bleek dat de Bedumers onbereikbaar waren geworden in de strijd om de tweede periode. Een winst van de tweede periode die door de Bedumers volgens trainer Remy van der Wal wel even gevierd werd maar niet het einddoel werd gezien. ,,Het was zeker een zwaarbevochten zege maar nu we als team in een mooie flow zitten willen we natuurlijk meer. Want het winnen van de tweede periode heeft onze honger nog niet gestild.”