Stedum 3 blijft op kampioenskoers

Na een lange periode van niet spelen door vele natte dagen en de recente winter mocht ook Stedum 3 weer eens voetballen. Doordat concurrent Winsum een paar weken geleden bij DIO Groningen gelijk had gespeeld, had Stedum nu net zoveel verliespunten als Winsum.Vandaag moesten de ‘oudjes’ van Stedum de lastige hobbel genaamd Corenos 4 nemen. Een ploeg die wat oud spelers herbergt van ZEC. De wedstrijd stond zoals altijd onder leiding van Johan Mangoendirjo. Het was duidelijk te merken dat Stedum al een tijd niet had gevoetbald en natuurlijk had Corenos daar ook last van alleen leken die het iets makkelijker te hebben. Na zo’n 10 minuten kwam Corenos uit een mooie vrije trap over de muur op 0-1. Maar Stedum poetste dit al snel weg door een mooie aanval op de mat te leggen waaruit uiteindelijk Klaas wist te scoren. Niet veel later stond het zelfs 2-1. Wederom had Klaas hier een groot aandeel in. Hij gaf een voorzet aan Ferdi maar deze kreeg niet de kans om af te ronden aangezien een speler van Corenos de voorzet zo op maat vond dat deze de bal maar in eigen doel kopte. Even later hield Harry Stedum op de been met een sublieme redding. Maar net voor rust moest ook hij het antwoord schuldig blijven op een mooi schot van afstand. Net voor rust wist Stedum uit een mooie aanval op 3-2 te komen. Het was Ferdi die het eindstation was en met een pegel wist te scoren.In de 2helft ging Stedum door. Bij een voorzet op Andries werd deze laatste in de rug geduwd en de scheids kon niet anders dan wijzen naar de beruchte stip. Voor dit klusje heeft Steem drei de enige echte ‘Opa’ alias Dick Nieborg en deze scoorde dan ook beheerst de 4-2. Corenos leek geknakt maar kwam toch nog terug tot 4-3 en leek daarna ook op 4-4 te komen maar daar stak wederom onze Harry een stokje voor. Hierna vond Andries het wel welletjes en met 2 mooie goals bepaalde hij de eindstand op 6-3. Hierdoor kwam Stedum op 3 punten van Winsum met een wedstrijd minder. En zo gaat het er op lijken dat op 21 april er op het sportpark in Stedum een heuse topper zal zijn tussen deze 2 ploegen. Hopelijk is Ferdi er dan ook weer bij aangezien deze in de 2helft een scheurtje in zijn kuit op liep. Beterschap Ferdi. Nu maar afwachten of Stedum ook komende week bij NEC Delfzijl mag aantreden aangezien de winter op de loer ligt. Nu hebben ze in Delfzijl kunstgras dus vermoedelijk zal er wel gevoetbald worden en zal Stedum moeten zorgen dat het geen averij oploopt in de titelrace.