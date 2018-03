Stedum 2 nog ongeslagen in 2018

Op 2 december had Stedum 2 voor het laatst gevoetbald tegen koploper DVC en verloren. Hierna werd er door het natte weer en de winterstop niet eerder gevoetbald dan op 3 februari tegen Poolster 2.Nog even leek de sneeuw roet in het eten te gooien maar uiteindelijk kon er op het kunstgras gespeeld worden. In deze eerste wedstrijd in 2018 wist Stedum met 2-2 gelijk te spelen. Daar waar er tijdens de winterstop misschien best gevoetbald had kunnen worden, werd dit onmogelijk door de invallende winter. Menigeen heeft zelfs in plaats van de kicksen aan te hebben nog de scheuvels onder gehad. Maar daar was dan de dooi en kon er op 10 maart eindelijk weer gevoetbald worden. Stedum mocht aantreden tegen een beruchte tegenstander, namelijk Winsum 6. Iedereen kon zich nog wel de heenwedstrijd herinneren die helaas door toedoen van Winsum werd gestaakt bij een 2-3 stand voor Stedum. Uiteindelijk was de overwinning voor Stedum maar werd Stedum nog wel gestraft voor iets waar het geen blaam in had en kreeg het een punt in mindering en dus had Stedum nog wat goed te maken.De voorbereiding op deze wedstrijd begon al op de donderdag. Er bleek na veel gezocht te hebben geen scheidsrechter beschikbaar. En hierdoor kon het gebeuren dat Boelie deze wedstrijd ging fluiten en Jeroen Bodde (keeper JO-19) voor de 2maal dit seizoen zijn opwachting zou maken bij het tweede.Op zaterdag 10 maart floot Boelie om 10 voor half een voor de aftrap van deze wedstrijd. Stedum ging vol in de aanval maar ook Winsum deed dat en op deze manier golfde deze leuke maar sportieve wedstrijd op en neer. Het eerste wapenfeit was voor Winsum maar Bodde wist op een miraculeuze manier de bal te keren waarna Leon nog met het hoofd redding bracht. Dit deed hij zo dat hij even opgelapt moest worden. Na twintig minuten wist Stedum door een mooie aanval op 1-0 te komen. De pass kwam van Robert die voordeel kreeg van de scheidsrechter na een overtreding en uit dit voordeel wist Bas te scoren. Dit werd ook de ruststand.In de 2helft ging Winsum op jacht naar de gelijkmaker maar wederom was uitblinker Bodde op zijn post en anders kreeg hij wel assistentie van zijn verdediging. Uit een van de spaarzame aanvallen die Stedum op dat moment kreeg wist Gert zich goed vrij te spelen maar hij zag zijn schot langs de verkeerde kant van de paal gaan. Toch kreeg Stedum weer wat vat op de wedstrijd. Dit was vooral te danken aan de blijkbaar onvermoeibare Robert welke maar bleef sleuren op het middenveld. Uit een corner van Gert wist hij zijn goede spel te bekronen met een mooie kopbal bij de 1paal waardoor het 2-0 werd. Hierna bleef Winsum de aansluitingstreffer zoeken en daarbij kreeg het onbedoeld de hulp van de scheidsrechter. Deze beoordeelde al dan niet terecht een overtreding van een speler van Stedum met een gele kaart waardoor Stedum 10 minuten lang met een man minder stond. Winsum zette Stedum vast en kreeg een paar dotten van kansen maar wederom stond onze jeugdkeeper zijn mannetje.