Stedum zaal wint tegen 5 spelers van Vijfje

Het zaalteam van Stedum heeft al weer wat wedstrijden gespeeld en wist bijvoorbeeld van nummer 2 Potetos te winnen en heeft inmiddels zich aardig naar de middenmoot weten te verplaatsen. Op vrijdag 9 maart moest het aantreden tegen Vijfje 9. Deze ploeg was eerder al eens niet op komen dagen wegens te weinig spelers. En ja hoor op donderdag werd er gebeld dat ze weer te weinig hadden. Echter op aandringen van onze leider werd Vijfje toch verzocht om te komen en wat te regelen. En hierbij mag alle lof richting Vijfje want uiteindelijk waren ze er toch met 5 spelers.In de wedstrijd ging het in het begin niet goed en Stedum stond door onoplettendheid zomaar achter met 0-2. Maar hierna zette Stedum de zaken snel recht en werd er met een 4-2 stand gerust. In de 2helft was het verzet gebroken en liep Stedum uiteindelijk uit naar 9-4 waarbij vooral Marten Hovenga een hilarisch moment had. Waar Hovenga een penalty had moeten hebben besloot de scheidsrechter tot een stuitbal. Hierbij wist Hovenga de bal te veroveren en presteerde hij om de bal op de paal te schieten terwijl de goal leeg was want Vijfje wist dat het een penalty moest zijn en wilde Hovenga de kans gunnen te scoren. Ongeveer 6 minuten voor het einde vond de scheidsrechter het welletjes mede op advies van beide teams aangezien Vijfje nog de trein moest halen. Nogmaals we danken Vijfje hartelijk dat ze toch gespeeld hebben. Komende vrijdag is er wederom een thuiswedstrijd in de Boshal tegen Winsum 3.