EKC dames verslaan vv Winsum

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 10 maart thuis in Eenrum een belangrijke 3-2 overwinning geboekt op het hoog geklasseerde vv Winsum uit het gelijknamige dorp. Uit had EKC met 2-1 verloren en na de slechte wedstrijd eerder tegen Asser Boys wilde men nu een betere prestatie neerzetten.EKC zat er gelijk boven op en legde een geduchte portie strijd op de grasmat. Ook Winsum liet zich niet onbetuigd maar het was EKC dat in de 11e minuut de leiding nam. Emma Postma vond Sarah Rijzinga die de paal raakte. De terug stuiterende bal belandde bij Irene Bos die goed uithaalde: 1-0. Beide ploegen speelden in een hoog tempo en boden het aanwezige publiek dan ook een boeiende wedstrijd. In de 20e minuut bouwde EKC haar voorsprong uit. Rebecca Postma werd binnen de beruchte lijnen gevloerd en Sarah Rijzinga benutte de toegekende strafschop: 2-0. EKC wilde meer maar moest ook blijven oppassen voor de gasten uit Winsum. Nadat zowel EKC als Winsum gestuit werden vond Winsum in de 28e minuut ineens de aansluiting. De EKC-verdediging was even niet alert en de snelle Chantal Streppel profiteerde gelijk: 2-1. Hierna kende EKC een mindere fase waarin Winsum meer kwam opzetten. Gelukkig was keepster Nicky Bos op haar hoede en hield haar doel schoon. Aan de andere kant waren er ook wat kansen voor EKC maar een vrije trap van Janet Toonder werd gestopt en Sarah Rijzinga raakte de kruising. Toch was het EKC dat op slag van rust alsnog scoorde. In de 44e minuut belandde de bal via de gezusters Emma en Rebecca Postma bij Wendy Reitsma die van afstand uithaalde en keepster Wilissa Scholtens passeerde: 3-1. Dit werd dan ook de ruststand.In de tweede helft zag het publiek eveneens twee aanvallende ploegen alhoewel het hoge tempo van de eerste helft nu niet meer werd gehaald. Het bleef evenwel spannend want EKC had de punten nodig om weg te komen van de nacompetitieplaatsen en Winsum wil graag haar kampioensaspiraties blijven volgen. Zo bewoog het spel dan ook heen en weer waarbij ook nu keepster Bos meermaals uitkomst moest bieden. In de 80e minuut viel Emma Postma uit en werd vervangen door Michelle Koster. Een minuut later kroop Winsum wederom dichterbij. Na een handsbal van EKC legde scheidsrechter Meijer de bal op de stip. Chantal Streppel faalde ook hier niet: 3-2. Zo werden het nog een spannende slotminuten daar zowel EKC als Winsum er nog vol voor gingen. Beide keepsters wisten echter meer schade te voorkomen zodat EKC in alle ontmoetingen haar eerste zege boekte op Winsum en nu weer wat meer lucht krijgt ten opzichte van de lager geklasseerde posities. Komende zaterdag gaat het naar SIOS in Sauwerd aanvang 11.45 uur.EKC – Winsum 3-2 (3-1). 11. Irene Bos 1-0; 20. Sarah Rijzinga 2-0 (pen.); 28. Chantal Streppel 2-1; 44. Wendy Reitsma 3-1; 81. Chantal Streppel 3-2 (pen.).Scheidsrechter: D. Meijer (Eenrum)EKC: Janet Toonder, Nicky Bos, Desie Tjoelker, Dinie Bouius, Rebecca Postma, Emma Postma (80. Michelle Koster), Sarah Rijzinga, Wendy Reitsma, Gretha Annema, Nicky Knol, Irene Bos.