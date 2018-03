EKC 2 dames vloeren medekoploper Omlandia

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 10 maart in Eenrum een uitstekende prestatie neergezet door medekoploper Omlandia uit Ten Boer met 3-0 te verslaan. Uit had EKC met 3-0 verloren en nu zou het anders gaan. Na een lange stilstand (de laatste wedstrijd was al weer van 18 november) wilde men een goede prestatie neerzetten. Coach Olger Jonker had zijn team met een verdedigend concept het veld ingestuurd om er daarna via de counter uit te komen. Dit slaagde dan ook helemaalDe thuisploeg liet Omlandia komen om dan via de omschakeling er uit te komen. Na 6 minuten kende dit al succes. De snelle Chantal Hofman brak over links door en haalde succesvol uit: 1-0. Natuurlijk liet Omlandia het er niet bij zitten maar keepster Maaike Adema voorkwam erger. Het was wederom EKC dat haar voorsprong in de 13minuut uitbreidde. Wederom liet Chantal Hofman de Omlandia-defensie haar hielen zien en noteerde dan ook de 2-0 in het voordeel van EKC. Omlandia probeerde wel wat terug te doen maar slaagde daar niet in mede door het goede keeperswerk van Adema. Wel waren de gasten meer voorin maar ook dat leverde niets op zodat het bij de rust nog 2-0 stond.Ook in de tweede helft kwam Omlandia opzetten maar de gasten wisten er verder niets mee te doen. Ook nu was Omlandia meer voorin maar EKC behield haar verdedigend concept en ving de tegenstander goed op. Aan de andere kant kreeg ook EKC wel wat mogelijkheden waarvan het één in de 59minuut verzilverde. Via Yaël Folkers belandde de bal uiteindelijk bij wederom Chantal Hofman die haar derde – een hattrick dus – doelpunt van deze middag maakte: 3-0. Omlandia evenwel legde zich hier niet bij neer en zette aan. Evenwel lukte het de Ten Boersters niet om de defensie of keepster Maaike Adema nog te passeren ondanks verwoede pogingen. Daar staat tegenover dat ook EKC er niet meer door kwam. Zo waren Inge Mulder, Joni Lukkin en Chantal Hofman onfortuinlijk maar won EKC uiteindelijk wel met 3-0 en had het dus een uitstekend begin van de tweede helft van de competitie. Komende zaterdag gaat het naar Ulrum voor de wedstrijd tegen het eveneens hoog geklasseerde VVSV’09 2, aanvang 14.30 uur.6. Chantal Hofman 1-0; 13. Chantal Hofman 2-0; 59. Chantal Hofman 3-0.K. Nienhuis (Eenrum)Iris Knol, Yaël Folkers, Liesanne Tammens, Marlies Tammens, Marijn Nienhuis, Anouk Koster, Maaike Adema, Sanne Werkman, Inge Mulder, Ryanne Bakker, Charlotte van Dort, Sanne van der Veen, Chantal Hofman, Mila Bolt, Joni Lukkin.