Drachtster Boys pakt drie punten in vermakelijk duel tegen Team Alkmaar/Sportstars

Op vrijdag 9 maart stonden Drachtster Boys en Team Alkmaar/Sportstars tegenover elkaar. Het was wederom een zeer belangrijke wedstrijd met het oog op de play-offs.Om half 10 trapte Drachtster Boys af. Drachtster Boys had twee minuten nodig om op voorsprong te komen. Anita Vellema kwam op de zijkant goed langszij en gaf de bal voor op Marian Meijer. Laatstgenoemde schoot de bal van dichtbij hoog binnen; 1-0.Drachtster Boys kon om precies te zijn tien seconden genieten van deze voorsprong, want Aaike Verschoor pikte de bal in de kluts op en omspeelde Anna Reitsma. Vervolgens schoot ze eenvoudig de 1-1 binnen.Team Alkmaar kwam in diezelfde minuut ook gelijk op voorsprong. Via een snelle counter van Inge Woldhuis kwam de bal terecht bij Isa Gomez die raak schoot; 1-2.De wedstrijd ging snel heen en weer en beide ploegen zochten veelvuldig de aanval op. Marian Meijer speelde Jessie Prijs in het midden aan. Prijs draaide goed weg en schoot uit de draai de 2-2 knap binnen. Drachtster Boys kon niet lang van deze stand genieten. Van achteruit werd Milenca van Ee ingespeeld. Zij draaide om Anna Reitsma heen en schoot de gasten weer op voorsprong; 2-3.Voor de neutrale kijker was dit een geweldige wedstrijd, want kans na kans volgden elkaar aan beide kanten op.Anita Vellema passeerde opnieuw aan de zijlijn haar tegenstander en gaf de bal voor op de meegelopen Tjitske Sikma. Van dichtbij kon zij de bal binnenlopen; 3-3.De thuisploeg ging uiteindelijk met de voorsprong de rust in. Esther van Toledo kwam van achteruit opdribbelen en schoot van afstand geplaatst in de verre hoek; 4-3.Halverwege de tweede helft kwam Team Alkmaar weer langszij. Milenca van Ee stond volledig vrij voor de goal van Anna Reitsma. Zij werd ingespeeld en schoot onder Reitsma door; 4-4.Anna Reitsma, debuterend in de basisopstelling bij Drachtster Boys, redde de thuisploeg nog een aantal keer goed op schoten van Milenca van Ee.Met nog vier minuten op de klok was het Jessie Prijs die de thuisploeg weer op voorsprong zette. In een snelle counter kwam ze goed naar binnen en schoot ze hard in de verre hoek; 5-4.Team Alkmaar besloot met een meevoetballende keeper iets proberen te forceren en voerde de druk op.Lotte Donath zat goed tussen de breedtepass en schoot van eigen helft in het lege doel raak; 6-4.Toch bleef het spannend tot het einde, want met nog 34 seconden op de klok schoot Simone Brussel een voorzet bij de tweede paal binnen; 6-5.De resterende seconden was het billenknijpen voor Drachtster Boys, want via Aaike Verschoor, Simone Brussel en keepster Roxy Klaver kreeg de ploeg uit Alkmaar nog een aantal grote kansen. Anna Reitsma kon haar doel echter schoon houden in deze laatste halve minuut, waardoor Drachtster Boys de drie punten in Drachten kon houden.