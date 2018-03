Drachtster Boys boekt solide overwinning op Os Lusitanos

Op vrijdag 2 maart stonden Drachtster Boys en Os Lusitanos tegenover elkaar.Om half 10 verrichte Drachtster Boys de aftrap en nam gelijk het initiatief in de wedstrijd. De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Sieta de Vries gaf een bal goed op de tweede paal, maar hier stond niemand om de bal binnen te tikken.Het was Jessie Prijs die na drie minuten de score opende. Tjitske Sikma legde de bal goed breed en Prijs kon de bal van dichtbij intikken; 1-0.Drachtster Boys had het aan zichzelf te wijten dat de score niet snel werd uitgebreid. De vele kansen die de ploeg creëerde, werden niet omgezet in doelpunten. Marian Meijer vond een aantal keer keepster Jessica Overtoom op haar weg. Tjitske Sikma en Jessie Prijs hadden het vizier in de eerste helft ook niet op scherp en zagen hun kansen naast en op de paal belanden.Os Lusitanos was de eerste helft niet in staat om in de buurt van het doel van Laura Hummel te komen. Hierdoor was 1-0 tevens de ruststand.Na rust bleef het spelbeeld onveranderd. Drachtster Boys had het balbezit en probeerde de score snel te verdubbelen. Even leek de tweede helft een kopie van het eerste bedrijf te worden. Maaruiteindelijk werd er toch snel gescoord. Jessie Prijs gaf de bal vanaf de zijkant hard voor het doel en Sieta de Vries kon de bal binnenlopen; 2-0.Er volgde een kansenregen voor Drachtster Boys, dat Os Lusitanos volledig in de tang had. De thuisploeg had echter erg veel moeite met de afronding. Halverwege de tweede helft werd de derde treffer gescoord. Jessie Prijs dribbelde naar binnen en schoot van afstand hard op doel. Via de keepster ging de bal tegen de onderkant van de lat en de scheidsrechter beoordeelde dat deze bal de doellijn gepasseerd had; 3-0.Tjitske Sikma zorgde ervoor dat de 4-0 en 5-0 op het scorebord verschenen. Beide doelpunten werden gemaakt op aangeven van Jessie Prijs.Jessie Prijs scoorde zelf nog de laatste treffer van de wedstrijd. Op aangeven van Marian Meijer schoot zij de bal in de verre hoek; 6-0.Nadat de kansen in het begin van de wedstrijd dus erg moeilijk werden afgemaakt, won Drachtster Boys uiteindelijk overtuigend van Os Lusitanos uit Amsterdam.