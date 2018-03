Unitas de sterkste in streekderby tegen LSV: 3-2

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken in winterslaap is krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat was deze winter niet anders. Lekker rustig zeker hoor ik dan met regelmaat. Maar in een qua voetbal rustige periode gebeurt er natuurlijk veel meer op sportgebied waar ik over mag schrijven. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline en vandaar het verslag van het volleybalduel tussen Unitas uit Usquert en het uit Loppersum komende LSV .Donderdagavond stond in de eerste klasse van de NEVOBO het volleybalduel tussen GAV Unitas uit Usquert en LSV uit Loppersum op het programma. In de kleine zaal van sportcentrum De Mencke in Uithuizen werd het na een in meerdere opzichten enerverende wedstrijd een 3-2 zege voor de in degradatienood verkerende ploeg uit Usquert.GAV Unitas speelt na een aantal kampioenschappen dit jaar met zijn herenteam voor het eerst in de eerste klasse van de Nederlandse Volleybal Bond( NEVOBO ). Een promotie die voor de volleybalvereniging betekende dat er niet meer in de sportzaal in Usquert gespeeld mocht worden, verteld Alwin Staal. ,,Toen we nog in de Noordelijke Volleybal Competitie speelden konden we onze wedstrijden nog gewoon in Usquert spelen. Maar in de NEVOBO moet een sporthal qua afmetingen aan bepaalde voorwaarden voldoen zodat we onze thuiswedstrijden niet meer in Usquert maar in Uithuizen moeten spelen, vertelt Staal die vervolgens ingaat op de huidige situatie en de toekomst van volleybalvereniging uit Usquert kijkt. ,,Voor het duel van vanavond tegen LSV zijn er maar zeven spelers beschikbaar en dat is eigenlijk te weinig. Bij de senioren zijn er ruim twintig mannen die volleyballen. Maar er zijn helaas maar negen die op NEVOBO-niveau spelen. De overige twee teams spelen in de Noordelijke Volleybal Competitie. Maar eigenlijk zouden er een paar meer moeten zijn die in de NEVOBO mogen spelen om, zoals vanavond, een tekort aan spelers beter te kunnen opvangen. Maar helaas hebben ook wij te maken met het feit dat de jeugd niet echt meer gaat volleyballen. Iets wat natuurlijk mede komt omdat er in het onderwijs weinig aandacht is voor de sport en voor de zaalsporten in het bijzonder.” Dezelfde geluiden zijn er binnen LSV te beluisteren wanneer LSV-aanvoerder Wouter Haak dezelfde vraag stelt. ,, In Loppersum hebben we gelukkig wel aanwas van jeugd maar ook bij ons zie je dat ze rond hun zestiende stoppen. Dan komen er vaak andere interesses om de hoek kijken en gaan ze voor het volleyballen verloren. Dat is voor ons, maar ook voor een vereniging als Unitas, ontzettend jammer omdat je daardoor niet ontkomt aan een vergrijzing van je seniorenbestand,” aldus Wouter Haak die richting de toekomst naar een andere optie kijkt. ,,Als vereniging moeten we in de toekomst misschien wel kijken of we met andere verenigingen kunnen gaan samenwerken. In Loppersum hebben we met de Boshal een locatie die aan de voorwaarden van de NEVOBO voldoet en dat moeten we niet verloren laten gaan,” besluit Haak doe ook nog even naar de stand op de ranglijst kijkt. ,,Beide teams kunnen de punten goed konden gebruiken. Unitas heeft de punten hard nodig om wat uit de degradatiezone te komen en wij moeten winnen willen we de ploegen bovenin in het vizier houden maar wat geen gemakkelijke opgave gaat worden. Wij hebben er dit seizoen wel een beetje het patent op dat we tegen lager geklasseerde teams punten laten liggen. Uiteraard hoop ik dat dit vanavond anders is maar aan de andere kant, het zou ook jammer zijn wanneer Unitas weer uit de eerste klasse zou verdwijnen. Want met Winkhem, Unitas en LSV heeft deze eerste klasse wel een mooi regionaal tintje.”Gezien de stand op de ranglijst was de ploeg uit Loppersum dus licht favoriet wat ze in de eerste set ook direct waarmaakten. De Lopsters kwamen al snel op voorsprong aan de leidingen wat ze ook vast wisten te houden. Hoewel de thuisploeg in deze eerste set het nodige aan strijdlust liet zien werd het toch een zege, met de cijfers 20-25, voor de bezoekers. De tweede set gaf een ander beeld te zien. Unitas pakte de zaken nog energieker aan en ging met een voorsprong van 22-20 naar de slotfase van set nummer twee. Op dat moment kwam er voor de eerste keer wat ruis op de lijn tussen scheidsrechter Johannes Schollema en de spelers van beide ploegen. Opeens ging het over een punt die beide teams claimden maar waar de leidsman geen beslissing over durfde te nemen. Om er geen heel groot probleem te creëren liet de onpartijdige daarom het punt maar overspelen. Iets wat op de stand van 24-22 weer gebeurde. Maar nu ging het laatste punt naar de thuisploeg en kwam er een stand in sets van 1-1 op het scorebord te staan. De derde set werd er een waarin het ervaren team uit Loppersum meer tegen zichzelf speelde dan dat het probeerde om Unitas het leven zuur te maken. Er sloop steeds meer irritatie in het spel van de Lopsters die verder moesten constateren dat de thuisploeg ondertussen steeds meer als een hecht collectief ging spelen. Dat zorgde dat ook deze derde set, met de cijfers 25-17, naar de gastheren ging. Was er in de tweede en derde set al de nodige irritatie richting het arbitrale duo Johannes Schollema en Marina Bakker, in de vierde set werd dat allemaal nog erger. Aan de kant van LSV liep het allemaal niet zoals men het graag wilde. Dat zorgde dat de gastheren in deze vierde set bij vlagen nog wat meer olie op het vuur gegooid om de bezoekers nog meer uit hun spel te halen. Dat zorgde dat de gemoederen aardig verhit werden en de spanning binnen de lijnen soms om te snijden was. Maar uiteindelijk wisten de Lopsters deze vierde set met 26-24 te winnen zodat een vijfde set de beslissing moest brengen. Voordat de vijfde begon was er eerst even ‘crisisberaad’ tussen de aanvoerders, Wouter Haak en Vincent Tel, en scheidsrechter Schollema. Dit omdat er vanuit beide teams stevig op elkaar werd gescholden en de onpartijdige niet wilde dat dit ‘gedoe’ verder ging escaleren. Nadat de beide captains hun teamgenoten vermanend hadden toegesproken ging het er in de laatste set duidelijk vriendelijker aan toe. De scherpe randjes waren verdwenen en eindelijk werd er door beide teams ook weer wat meer gevolleybald. In deze laatste set werd steeds duidelijker dat Unitas vastbesloten was om minimaal drie punten aan het duel tegen de streekgenoot over te houden. Iets waar de formatie uit Usquert prima in slaagde want toen rond 22.30 uur de kruitdampen in sportcentrum ‘De Mencke waren opgetrokken had Unitas de laatste set met 15-10 gewonnen. Dat betekende dat er een einduitslag van 3-2 op het wedstrijdformulier kwam te staan wat betekende dat Unitas door dit resultaat een plaats op de ranglijst is gestegen en de Lopsters even een pas op de plaats moeten maken in de strijd om de bovenste plaatsen.