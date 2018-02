Thriller in Marum.

Na de winterstop zit het geluk Marum bepaald niet mee; tegen de nr. 2 Broeksterboys onnodig verliezen met 3 - 4, tegen laagvlieger De Griffioen een bloedeloos gelijkspelletje; 1 - 1 en afgelopen zaterdag wederom verlies met 3 - 4 en ook deze keer had Marum recht gehad op de volle drie punten.Marum wist zelf ook niet wat men er van moest denken. 17 minuten gespeeld en een voorsprong van 3 - 0. Een hoofdrol was in de aanvangsfase weggelegd voor Marc Oldewarris. In minuut 11 pikte hij een terugspeelbal op, gaat alleen op de keeper af en schoof hem mooi in de hoek, in de 13de minuut volgt een corner van Martijn Kuiper die Oldewarris weergaloos onder controle brengt; in de aanname de bal met links opwippend om vervolgens genadeloos met de rechter in te schieten, een wereldgoal. In minuut 17 wordt Oldewarris onderuitgehaald binnen de zestien en hij voltrekt zelf het vonnis door de toegekende strafschop vlekkeloos in te schieten. In de 23ste minuut een grote kans voor Daniel Laturiuw, echter hij besluit i.p.v. direct te schieten een risicoloos schuivertje op het doel los te laten, wat vervolgens een makkelijke prooi werd voor keeper Waterlander. Tot aan de rust deden zich voor beide partijen nog een aantal kansen voor, maar Marum wist eigenlijk moeiteloos de 3 - 0 voorsprong naar de rust te tillen.In de kantine blijde gezichten. Dit is een droomstand en dat tegen de koploper. "het is te hopen dat ze de kop er bij houden" hoorde ik links van me. Rechts van me hoor ik: "als ze maar niet weer collectief door de ondergrens zakken, want dat hebben we ook al eens meegemaakt". Maar we staan met 3 - 0 voor. John de Bever wordt opgezet, Lucas en Gea gaan in de onderste la.Dan de tweede helft. Een herboren Leeuwarder Zwaluwen. Marum weet niet meer waar het moet zoeken en de befaamde "Boerakkerbal “wordt veelvuldig gehanteerd. Wat wordt Edwin van der Molen nu gemist. Hij had voor de nodige rust kunnen zorgdragen, maar helaas al geruime tijd geblesseerd en een terugkeer op korte termijn lijkt er nog niet in te zitten. Bij een inworp in de 50ste minuut wordt Jordy Swieringa zichtbaar aan zijn shirt getrokken, waardoor hij de grip op zijn tegenstander verliest. Er wordt ten onrechte niet gefloten door de Friese scheidsrechter, de heer Veldhuizen uit Joure, waardoor de Leeuwarders 3 - 1 konden maken. De bezoekers zijn nu de bovenliggende partij en laten Marum alle hoeken van het veld zien. De aanvallen komen nu in hoog tempo op het doel van Marum af, maar er wordt fanatiek verdedigd. Een hoge bal valt tussen 2 Marum-verdedigers in en met enig fortuin weet de aanvaller de bal te bemachtigen en net tussen de hand van de keeper en de paal binnen te schieten 3 - 2. De tegenstander wordt nu helemaal gek en ruikt bloed. Veel kansen doen zich nu voor, waarbij o.a. de paal wordt geteisterd, Marum moet steeds verder terug maar blijft overeind. In de 79ste minuut geeft de scheidsrechter een strafschop cadeau en de 3 - 3 is een feit. De bal komt ongelukkig tegen een arm van verdediger Swieringa maar was absoluut geen penalty. Keeper Bouma van Marum, die deze wedstrijd goed op dreef was, ging echter in de eindfase gruwelijk in de fout. In bezit van de bal besloot hij voor zijn doel aan de wandel te gaan en vergat hierbij even dat een aanvaller van de Leeuwarders wel heel dicht bij stond. Deze bedacht het om zijn been uit te steken en zowaar lag in de laatste minuut de 3 - 4 erin. De verslagenheid was groot bij de Marumers, terwijl de Zwaluwen een niet meer verwachte overwinning met de nodige oerkreten konden begroeten.Rest er veel werk voor trainer Jan Mulder om het team weer op de rails te krijgen. Op 3 maart volgt de Westerkwartierderby uit tegen Grootegast(aanvang 15.00 uur!) Grootegast zal er alles aan doen om de punten binnen te slepen om weer aansluiting te krijgen bij de andere ploegen. Wellicht vechten zij voor een laatste kans. Marum is gewaarschuwd.