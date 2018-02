Warffum wint ruim van Kloosterburen.

Warffum wist in het weekend dat het zijn honderdjarig jubileum vierde de streekderby tegen Kloosterburen ruim te winnen. In een verder zeer matig duel werd het een 5-2 zege voor de thuisploeg tegen een met de nodige invallers spelend Kloosterburen.Het was zondagmorgen nog even spannend of de streekderby tussen Warffum en Kloosterburen wel gespeeld kon worden. In de nacht naar zondag had het namelijk toch weer een paar graden gevroren, maar rond 11 uur kwam het verlossende woord uit Warffum dat er gevoetbald kon worden. Een beslissing waar Simon Bos een paar uur later blij mee was. ,,We hebben vorige week al kunnen spelen en dat ging met een gelijkspel in het uitduel tegen Zevenhuizen niet onaardig. Daar willen we vandaag tegen Kloosterburen graag een goed vervolg aan geven. Ik weet dat Kloosterburen de laatste weken maar weinig heeft getraind en gespeeld en waar wij gebruik van moeten maken,” aldus Bos die in zijn basiself geen plaats had ingeruimd voor Gert-Jan Dijkhuizen. ,, Gert-Jan heeft door werkzaamheden de laatste tijd maar weinig kunnen trainen en daarom begint hij als wissel. En verder missen we de geblesseerde Roel Klinkhamer en ook Juan Bello die de hele week ziek is geweest.” Waar Warffum personele problemen had was dat bij Kloosterburen niet anders of eigenlijk nog erger. Het trainersduo Wim Nubé/Robert Benes had namelijk aardig moeten puzzelen om tot een elftal te komen. ,,We hebben een groot aantal zieken en hadden even de hoop dat het veld in Warffum afgekeurd zou worden,” aldus Robert Benes die voor het duel in Warffum zelfs een beroep op Marcel Halsema had gedaan. De normaal gesproken in het tweede elftal spelende 41jarige routinier reageerde als op en top clubman positief op het verzoek vanuit de technische staf om bij het eerste elftal aan te sluiten en hield het uiteindelijk iets meer dan zeventig minuut vol. Na een beginfase waarin beide ploegen een wat afwachtende houding aannamen viel in de vijftiende minuut de eerste goal van de wedstrijd. Rond de middenlijn mocht Teun Venhuizen voor Warffum een vrije bal nemen die door Stefan van den Berg werd doorgekopt naar Bartel Klinkhamer. De lange spits controleerde de bal vervolgens goed en even later was Kloosterburen-keeper Sander Adema kansloos op de inzet van Klinkhamer: 1-0. Twee minuten later viel de tweede goal voor de thuisploeg te noteren toen Gertjan Meijer in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door Marcel Halsema en arbiter Mangre naar de stip wees. Stefan van den Berg is de man die bij de Warffumers tegenwoordig de strafschoppen voor zijn rekening neemt en de jonge middenvelder bracht de stand op 2-0. Langs de lijn klonken er al geluiden dat het weleens een monsterscore voor de thuisploeg kon gaan worden maar dat zagen de gasten toch anders. Want na de twee snelle tegengoals herstelde Kloosterburen zich toch een beetje van een matig begin zonder dat dit direct tot grote kansen voor de in het groen/wit spelende Marnebewoners zorgde. Omdat ook Warffum in het resterende deel van de eerste helft aanvallend niet heel meer liet zien bleef het daarom tot aan de rust 2-0 in het voordeel van de gastheren. Direct na de pauze kwam Warffum wel op een nog grotere voorsprong. In de 47minuut zorgde zwak ingrijpen van de verdediging van de bezoekers dat Bartel Klinkhamer in balbezit kwam. En met zijn tweede goal van de middag bracht hij de stand op 3-0. Zeven minuten later kwam Kloosterburen op een wel erg bijzondere wijze terug tot 3-1. Patrik Pieterman speelde wat ongelukkig terug op doelman Stoepker. De goalie van de Warffumers wilde de bal vervolgens met zijn wreef stoppen maar wat volledig mislukte. De bal sprong namelijk van de voet van Stoepker en dat zorgde dat de alert reagerende Bert Mennes in balbezit kwam en die vervolgens doelman Stoepker passeerde. Na deze treffer geloofden de bezoekers even in een wederopstanding die in de 58minuut door de Warffumers echter de kop werd ingedrukt toen Rick Kloosterhuis op de rechtervleugel door de defensie van de gasten brak. Uit de voorzet die volgde scoorde Bartel Klinkhamer vervolgens de 4-1 en wat betekende dat Kloosterburen nu bijna wel zeker wist dat het een verloren wedstrijd speelde. Iets wat weer zeven minuten later helemaal duidelijk werd. Vanaf links mocht Stefan van den Berg een corner nemen die in de 65minuut door een volledig vrijstaande Robin Klaassen snoeihard achter een kansloze doelman Adema werd gekopt. N de deze vijfde treffer van de Warffumers brak er een periode aan waarin de nodige wissels plaatsvonden. Zo ging in de 72minuut aan de kant van de Warffumers Niels Zantingh naar de kant. Voor de aanvoerder van de thuisploeg was dat echter een noodgedwongen wissel omdat alles erop wees dat Zantingh zijn pols had gebroken. Voor Zantingh kwam als invaller Gert Jan Dijkhuizen in het veld. Richting de slotfase ging een als kijkspel zeer matige streekderby vervolgens steeds meer als een nachtkaars uit. Een streekderby die ook nog eens onder leiding stond van een arbiter, Mangre, die zich moeiteloos aan het niveau aanpaste. Zo liet de leidsman bijvoorbeeld gewoon doorspelen toen twee spelers met de hoofden tegen elkaar botsen en ze zwaar aangeslagen op het veld lagen. Maar de arbiter, die het spel van grote afstand volgde, nam wel meer beslissingen die door velen niet werden begrepen en binnen de lijnen voor soms wat irritatie zorgde. Toen de negentig minuten eindelijk vol waren gespeeld liet onpartijdige Mangre nog even doorspelen en wat Kloosterburen nog een tweede treffer opleverde. Ongeconcentreerd verdedigen van de jarige gastheren zorgde dat de verder flets spelende Joost Gerdez de eindstand uiteindelijk nog op 5-2 wist te brengen. Een eindstand die gezien het spelbeeld van het duel in Warffum ook absoluut juist te noemen was.Warffum-Kloosterburen: 5-2(2-0)15. Bartel Klinkhamer 1-0, 17. Van den Berg 2-0(str.), 47. Bartel Klinkhamer 3-0, 55. Mennes 3-1, 58. Bartel Klinkhamer 4-1, 65. Klaassen 5-1, 90+2. Gerdez 5-2.Scheidsrechter: Mangre(Groningen)Gele kaart: Wouter Korhorn(Kloosterburen)Warffum: Stoepker; Klaassen(70. Gijsbert Venhuizen), David Kloosterhuis, Teun Venhuizen, Jan Klinkhamer; Zantingh(72. Dijkhuizen), Pieterman, Gert Jan Meijer; Rick Kloosterhuis; Stefan van den Berg, Bartel Klinkhamer(82. Bello).Kloosterburen: Adema; Streefkerk, Halsema(72. Bolt), J. Steur, Wouter Korhorn; Van der Laan, De Schutter(25. Tukker), Mennes, Musini; Gerdez, Bart Korhorn (46. Dalhuizen).