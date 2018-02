Robert Bakker bezorgt Z.E.C. zege op VVSV’09.

Twee goals van Robert Bakker, een arbiter die in de tweede helft zijn kaarten was vergeten, een prima bespeelbaar veld en een heerlijk zonnetje waren zaterdagmiddag in Zandeweer de bijzonderheden in een verder zeer matig duel tussen Z.E.C en VVSV’09 die uiteindelijk door de thuisploeg met 2-1 werd gewonnen.Vrijdagmiddag was het veld in Zandeweer nog gerold en dat zorgde dat het duel tussen Z.E.C en VVSV’09 prima gespeeld kon worden. De thuisclub moest het tegen de gasten uit Ulrum doen zonder Arjan Wieringa die nog onvoldoende was hersteld van een in het duel tegen Noordpool opgelopen hersenschudding. En verder was Pascal Koolhof, naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Noordpool, voor vijf duels geschorst Bij de bezoekers had men weer eens een andere doelman tussen de palen staan. Waar eerst Hans Steigstra en Rick Meijer de honneurs de keepers waren was het nu weer de beurt aan Patrick Valkema om zijn kunsten te vertonen. Na het eerste fluitsignaal van arbiter Mustafa uit Hoogezand kregen de toeschouwers een fel beginnende VVSV’09 te zien. Het waren dan ook de Ulrumers die de eerste kans op de openingstreffer kregen toen Wilfred Kooi in stelling werd gebracht. Maar de jonge middenvelder was iets te besluiteloos om tot scoren te komen. Na deze eerste mogelijkheid voor de bezoekers was ook mogelijkheid nummer twee niet aan ze besteed. In de vijftiende minuut bouwde VVSV’09 van achteruit weer een prima aanval op en kwam Patrick Rienks in scoringspositie. Maar met een prima safe wist doelman Jacco Knol de inzet van Rienks nog net uit de linkerbenedenhoek te tikken. Waar de eerste twee grote mogelijkheden voor de gasten waren had de thuisploeg in de twintigste minuut op voorsprong kunnen komen. Ronny Bakker kwam op het middenveld in balbezit en wist de bal bij zijn broer Robert te krijgen. De inzet van de jongste Bakker werd vervolgens door Jordi Muller nog dusdanig van richting veranderd dat de bal net naast ging. Twee minuten later kwam er eindelijk een verandering in de tot dan nog brilstand. Bij weer een aardig opgebouwde aanval van de Ulrumers kwam Michel Veldman op ongeveer vijfentwintig meter van het doel van Z.E.C. in balbezit. De jonge middenvelder bedacht zich niet en lepelde de bal over Jacco Knol in het vijandelijk doel: 0-1. Een goal waar hij overduidelijk vriend en vijand mee verraste. In de dertigste minuut had het vervolgens ook prima 0-2 voor de gasten kunnen staan maar een geblesseerd rond strompelde Harm Klaver zag zijn schot voor het doel van Jacco Knol langs gaan. Twee minuten later had Patrick Rienks een tweede treffer voor de Ulrumers op zijn schoen. De middenvelder joeg de bal echter huizenhoog over in plaats van rustig de tijd te nemen om het speeltuig in een van de vier hoeken te plaatsen. Met in de eerste helft nog acht minuten op de klok was daar opeens een prima redding van doelman Valkema op een dito kopbal van Ronny Bakker. Even later stond Valkema weer in het middelpunt van de belangstelling. De goalie was in de eerste helft met zijn spelhervattingen een bron van onrust wat in de 42minuut zijn hoogtepunt bereikte. Bij een doeltrap schoof de goalie de bal namelijk gewoon in de voeten van Ronny Bakker. De routinier aan de kant van de gastheren plaatste de bal door naar Robert Bakker die met een strakke schuiver doelman Valkema kansloos liet: 1-1.Na de pauze begon Z.E.C. duidelijk feller aan het tweede deel van de wedstrijd dan de bezoekers uit Ulrum. De kansen voor de gastheren om op voorsprong te komen werden nu wat talrijker maar wat ook gold voor de overtredingen die er zo links en rechts gemaakt werden. Overtredingen waar scheidsrechter Mustafa onvoldoende tegen optrad. De leidsman rende weliswaar van hot naar her maar om nu te zeggen dat hij het duel onder controle had zou de waarheid niet zijn. Omdat de acteurs binnen de lijnen ondertussen steeds meer moeite kregen om de bal bij een speler met het zelfde shirt te krijgen werd het voor het publiek in Zandeweer een hele vervelende tweede helft. Van een goed uitgevoerde aanval was geen sprake meer in een duel dat steeds meer op een karikatuur van een voetbalwedstrijd begon te lijken. De 1-1 op het scorebord was daarom ook een stand die eigenlijk wel overeenkwam met het gebodene. Waar VVSV’09 in de eerste helft de bovenliggende partij was had de thuisploeg in de tweede helft de touwtjes meer in handen. Zo ging het via de slotfase, waarin er her en der nog wat opstootjes waren waar arbiter Mustafa niets mee deed, richting de extratijd die voor de thuisploeg uiterst plezierig zou gaan verlopen. Leidsman Mustafa had al een paar keer op zijn horloge gekeken toen Robert Bakker op de linkervleugel nog maar eens aan een individuele actie begon. Aan alles zag je dat Bakker de bal voor zijn rechtervoet moest hebben wilde hij de bal in de rechterbovenhoek krullen. Maar wie de bedoeling van Bakker niet in de gaten hadden waren de verdedigers van VVSV’09. Die gaven de spits namelijk de gelegenheid om met zijn rechtervoet de bal richting de verre hoek te draaien. Toen ook doelman Valkema nog eens wat onbeholpen naar die hoek ging was het leed geleden voor de Ulrumers en stond er een 2-1 stand in het voordeel van de thuisploeg op het scorebord. Leidsman Mustafa liet vervolgens nog wel even doorspelen maar voor de Ulrumers was de tijd te kort om de gelijkmaker te scoren en wat zorgde voor blijdschap in het Z.E.C.-kamp en waren de druiven voor de Ulrumers zuur na een wedstrijd die beide ploegen verder maar snel moeten vergeten.Z.E.C. – VVSV’09: 2-1(1-1)22. Veldman 0-1, 42. Robert Bakker, 90+2. Robert Bakker 2-1.Scheidsrechter: K. Mustafa (Hoogezand)Gele kaart: Dijkstra (Z.E.C.)ZEC: Jacco Knol; Arjan Knol, Dijkstra(46. Massimo de Vreeze), Ronny Bakker, Van Tamelen, Dijk, Boelema(68. Veenstra), De Vos, Kruit, Robert Bakker, Dion de Vreeze.VVSV’09: Valkema; Goeree, Bremer, Meijer, Van Straten; Rienks, Kooi, Klaver(35. De Vries ), Veldman(65. Venhuizen); Muller, Schaap (92. Van Straten).