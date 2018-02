EKC ondermaats tegen Asser Boys

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 17 februari in Assen tegen hekkensluiter Asser Boys. Thuis had EKC met 5-0 gewonnen en ook nu werd er op drie punten gerekend. Het liep echter geheel anders.Asser Boys speelde met meer inzet en passie en nam dan ook het initiatief. De thuisploeg was duidelijk meer voorin dan EKC maar vooralsnog leverde dit geen schade op. Keepster Nicky Bos voorkwam enkele doelpogingen maar kon niet verhinderen dat Asser Boys via een snelle aanval in de 15e minuut op 1-0 kwam. Nu moest EKC op jacht naar de gelijkmaker maar het slaagde daar vooreerst niet in. In de 20e minuut kreeg het wegens hands een penalty tegen maar deze werd gelukkig tegen de paal geschoten. Aan de andere kant wilde het met EKC ook niet lukken maar in de 48e minuut kwam men alsnog langszij. Rebecca Postma vond Marije Roelink die op haar beurt Gretha Annema bediende. Annema wist de bal bij Sarah Rijzinga te krijgen die de 1-1 intikte. Tot de rust bleef het hierbij.Na de rust ging het echter gelijk al weer mis met EKC. Al na 2 minuten keek men tegen een 2-1 achterstand aan na een goed benutte corner van de gastvrouwen. Ook nu was Asser Boys de bovenliggende partij. Gelukkig voor EKC hadden haar spitsen het vizier niet op scherp staan want alle verdere pogingen gingen de mist in. Ook keepster Bos voorkwam meer onheil voor EKC. De gasten echter wisten ook niets meer terug te doen en verloren zo dit duel met 2-1. EKC presteerde ondermaats en zal in de komende thuiswedstrijd tegen CSV Be Quick Dokkum beter moeten spelen om de drie punten binnen te halen.Asser Boys – EKC 2-1 (1-1). 15. Asser Boys 1-0; 45+3. Sarah Rijzinga 1-1; 47. Asser Boys 2-1.EKC: Janet Toonder, Nicky Bos, Desie Tjoelker, Dinie Bouius, Michelle Koster (67. Joni Lukkin), Rebecca Postma, Emma Postma, Sarah Rijzinga, Marije Roelink, Wendy Reitsma, Gretha Annema.