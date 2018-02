Eenvoudige zege SV Bedum op Haren ..

Op een ijskoud sportpark in Bedum deed SV Bedum zondagmiddag prima zaken. In een wedstrijd met maar weinig hoogtepunten boekte de ploeg van trainer Abel Darwinkel een eenvoudige 3-0 zege op een zeer matig spelend Haren waardoor de Bedumers blijven meedoen in de strijd om het kampioenschap in zondag 4B.Bij winst zou op Haren zou SV Bedum zondagmiddag prima zaken doen in de strijd om de prijzen wist ook de trainer van de Bedumers, Abel Darwinkel. ,,Door de winst van vorige week tegen Smilde ‘94 en het gelijke spel een week eerder tegen Bakkeveen zijn we goed uit de winterstop gekomen. Daar moeten we vandaag tegen Haren een goed vervolg aan kunnen geven omdat we in het begin van seizoen ook het heenduel vrij eenvoudig wisten te winnen, “aldus Darwinkel die op het laatste moment nog een wijziging in zijn basiself moest toepassen. Job Mol was namelijk niet op de afgesproken tijd aanwezig zodat hij naar de reservebank werd verwezen en Nico Homan in de basis verscheen. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Hofman werd al snel duidelijk dat de sterke wind een grote rol zou gaan spelen. Naast dat de wind voor een onaangename temperatuur zorgde hadden de spelers er in het veld ook duidelijk hinder van. Want met grote regelmaat ging de bal een totaal andere kant op dan dat de afzender in gedachten had. Het eerste kwartier was er dan ook een waarin er maar weinig spraakmakends te vermelden viel. Iets wat in de tweeëntwintigste minuut opeens anders was. Op de linkervleugel kreeg Jesse Fokkema van de Haren-defensie alle ruimte om een prima voorzet af te leveren. Een voorzet die John Thoma de kans bood om de 1-0 te scoren. Maar helaas voor de gastheren wist Haren-verdediger Bert Blaauw nog net op het nippertje redding te brengen. Nog in dezelfde minuut kwam Fokkema echter wederom in balbezit en nu werd zijn voorzet door John Thoma wel achter doelman Robert Rosema gekopt:1-0. Na deze zeer terechte openingstreffer van de thuisploeg gebeurde er in het verdere verloop van de eerste helft maar weinig meer wat het vermelden waard was. Of het moest een eerste wissel aan de kant van de gasten zijn waar verdediger Bert Blaauw in de 39minuut geblesseerd naar de kant moest en de oud-voorzitter van ’t Zandt, Tim Dijkhuis, in het veld kwam.Al in de eerste minuut van de tweede helft had SV Bedum zijn voorsprong kunnen verdubbelen. Maar helaas ging dit feest voor de Bedumers niet door. Arbiter Hofman volgde namelijk het advies van zijn assistent Biemolt op en keurde het doelpunt wegens buitenspel af. Tien minuten later was het echter wel raak voor de gastheren. Na een overtreding op Marco Consten mocht SV Bedum net even buiten het strafschopgebied een vrije trap nemen en Jesse Fokkema het doel van Haren onder vuur nam. Daar was het keeper Robert Rosema die het schot van Fokkema maar half kon keren en daardoor Marco Consten een niet te missen kans bood om de 2-0 op het scorebord te schieten. In de 70minuut was de strijd helemaal gestreden in Bedum. Bij weer een aanval van de thuisploeg constateerde arbiter Hofman weer een overtreding die volgens de leidsman nu binnen de beruchte lijnen plaatsvond zodat de bal op de stip ging. Marco Consten is aan de kant van de ploeg van Abel Darwinkel de specialist voor het nemen van de strafschoppen en de spits beschaamde het vertrouwen van zijn ploeggenoten niet door doelman Rosema kansloos te laten: 3-0. Na de derde treffer van zijn ploeg besloot Abel Darwinkel om ook de wisselspelers nog wat speelminuten te gunnen. Zo kwam Davey Jurna in de 72minuut binnen de lijnen voor Nico Homan. Een minuut na de komst van Jurna was daar opeens het moment van SV Bedum-keeper Lammert Lankman. De keeper was gedurende het zeer matige duel nog niet een keer echt op de proef gesteld maar moest in de 73minuut opeens gestrekt naar de hoek om een kopbal van Klaas-Jan Veenstra te keren. Iets wat de goalie met verve deed en waar de als toeschouwer aanwezige oud-doelman Egbert Darwinkel zijn waardering over uitsprak. ,,Vanuit het niets, en helemaal bij deze temperaturen, een dergelijke redding verrichten is echt heel knap. Want Lankman is door de aanvallers van Haren allesbehalve warm gespeeld.” Na deze prachtige redding van de keeper van SV Bedum geloofde Haren het verder wel en ook de thuisploeg, waar Arjan Darwinkel en Job Mol in het veld waren gekomen voor Thijs Helder en Marco Consten, vond het allemaal wel prima zodat de goed leidende arbiter Hofman het na precies negentig minuten wel genoeg vond en de Bedumers met een terechte 3-0 zege de warme kleedkamer op mochten zoeken. Een zege waar men, zo bleek even later, prima zaken mee had gedaan omdat de overige drie duels die in 4B waren gespeeld alle drie in een gelijkspel waren geëindigd.SV Bedum-Haren: 3-0 (1-0)22. Thoma 1-0, 57. Consten 2-0, 70. Consten 3-0(str.).Scheidsrechter: D. Hofman(Hoogezand)SV Bedum: Lankman; Veenstra, Brands, Van Loenen, Fokkema; Homan(72. Jurna), Stuive, Korpershoek, Helder(85. Mol); Thoma, Consten(83. Darwinkel).Haren: Rosema; Mertens, Blaauw(39. Dijkhuis), Buscher, Veenstra; Bos, Bulthuis, Wijma, Visscher; Brokschmidt, Van der Wijk