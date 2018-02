Knokpartij ontsiert derby tussen Noordpool en Z.E.C.

Drie goals, een potje knokken, een rode kaart en de klanken van een dweilorkest uit Usquert waren de meest memorabele momenten ingrediënten in de derby tussen Noordpool en Z.E.C. Want voor de rest stelde het allemaal niet veel voor in een wedstrijd die door de thuisploeg nipt met 2-1werd gewonnen.Noordpool-trainer Jur Smit kon voor de derby tegen Z.E.C. niet over al zijn selectiespelers beschikken. ,, Robert Wijninga, Jordy van der Velden en Stephano da Silva de Piloto zijn geblesseerd en Mart Hovenkamp is door werkzaamheden verhinderd. En verder is Richard Haan niet helemaal fit zodat die als wisselspeler gaat starten,” aldus Smit die echter alle vertrouwen had in een goede afloop van een altijd weer beladen derby tegen de buren uit Zandeweer. Bij de Zandeweersters waren er weinig tot geen personele problemen vertelde teamleider Marcel Wit die tijdelijk de honneurs waarneemt van de als trainer weggestuurde Anthonie Argus. ,, We zijn zo goed als compleet. Alleen Geert van Tamelen ontbreekt in vergelijking met het duel van twee weken geleden tegen Rood Zwart Baflo.”Na het beginsignaal van scheidsrechter Jaap Wiersema uit Grootegast was het eerste echte wapenfeit er in de zevende minuut eentje van de gasten uit Zandeweer. De thuisploeg had tot dat moment al wel wat speldenprikjes uit lopen delen maar moest in minuut zeven vanuit het niets in tegentreffer incasseren. Op het middenveld speelde Robert Bakker zich goed vrij om vervolgens Colin de Vos op avontuur te sturen. De Vos werd vervolgens geen strobreed in de weggelegd om het strafschopgebied van de thuisploeg binnen te dringen en even later stond het 0-1voor Z.E.C. Deze snelle openingstreffer was uiteraard een stevige streep door de rekening van de thuisploeg die vier minuten later bijna weer naast de bezoekers kwam. Nick van den Berg werd door de zaterdagmiddag ijzersterk spelende Alwin de Winter goed vrijgespeeld maar zag zijn lob net over het doel van Jacco Knol gaan. In de 15minuut was Z.E.C. vervolgens dicht bij een tweede treffer. Vanaf de rechtervleugel verstuurde Ronny Bakker een prima voorzet die door Robert Bakker bovenop de lat werd gekopt. Zo kroop een in deze beginfase veel te slap spelend Noordpool door het oog van de naald want was de jongste van de broertjes Bakker even wat rustiger gebleven dan had het in Uithuizen gewoon 0-2 gestaan. Zo ver kwam het dus niet maar ondanks deze tweede waarschuwing bleef Noordpool in deze verder zeer matige eerste helft volharden in het spelen van een veel te laag tempo. Nadat in de 30minuut Martijs Delker een prima voorzet van Gijs Balkema niet had weten te verzilveren kreeg Ronny Bakker in de 42minuut de kans om zijn ploeg op 0-2 te brengen. Bakker had echter net even teveel tijd nodig om tot een schot te komen zodat Alwin de Winter nog net op tijd kon ingrijpen. Vanuit een nu wel snelle omschakeling was er vervolgens direct gevaar aan de andere kant, want het was Martijs Delker die attent reageerde op de diepe bal van de Noordpool-defensie. Maar helaas voor de thuisploeg zag de spits zijn schot op de paal belanden.Na de thee kwam bij Noordpool aanvaller Richard Haan in de ploeg voor middenvelder Jeroen Oosterhuis omdat Jur Smit wist dat er wat moest gebeuren om meer tempo in zijn ploeg te krijgen. Met de komst van Haan veranderde er ook qua sfeer wat in de wedstrijd. Want werd dat er binnen Z.E.C. een paar spelers het optreden van de aanvaller in het eerder dit seizoen gestaakte duel in Zandeweer nog niet waren vergeten. Niet dat het duel direct de kwalificatie onsportief moest krijgen maar er veranderde wel wat op het ijskoude sportpark in Uithuizen. Wat er ook veranderde was dat Noordpool na de rust in een duidelijk hoger tempo ging spelen en de kansen op de gelijkmaker zich nu opstapelden. Zo schoot Marco Oost, na een voorzet van Gijs Balkema, in de 50minuut net naast en ging een schot van linkervleugelverdediger Raymond Kooman twee minuten later rakelings over het vijandelijk doel. In de 56minuut was er even een vervelend moment voor Arjan Wieringa. Bij een kopduel met Martijs Delker raakte de verdediger van de Zandeweersters aan zijn hoofd geblesseerd. Wieringa kon het duel gelukkig vervolgen maar moest zich later in de wedstrijd toch laten vervangen door Ferdi Wit. Ondertussen was aan de kant van Noordpool de in de eerste helft al licht geblesseerd geraakte Mark Bos vervangen door Marko van den Berg. Een wissel wat absoluut geen verslechtering voor de thuisploeg was. De invaller zorgde er namelijk mede voor dat Noordpool de druk nog meer opvoerde en de gastheren in de 68minuut een op dat moment verdiende gelijkmaker opleverde. Een prima combinatie over meerdere schijven zorgde dat de bal bij Martijs Delker kwam die met een prima kopbal doelman Jacco Knol kansloos liet: 1-1. Na de gelijkmaker ging de thuisploeg uiteraard op jacht naar meer en in de 77minuut kwam er een stand van 2-1 op het scorebord te staan. Onvoldoende ingrijpen van de defensie van Z.E.C. zorgde dat weer Martijs Delker in scoringspositie kwam en voor de tweede keer deze middag doelman Jacco Knol kansloos liet. Na de tweede treffer van de thuisclub werd het er vervolgens allemaal niet vriendelijker op maar een prima acterende scheidsrechter Jaap Wiersema had het duel goed onder controle. Maar in de 87minuut ging het toch nog fout in Uithuizen. Richard Haan kwam wat aan de stevige kant in op Pascal Koolhof die direct voor eigen rechter te spelen. De routinier sloeg en schopte zijn opponent en wat volgende was een ‘matpartij’ die in menig kooigevecht niet zou hebben misstaan. Opeens vielen er rake klappen en moesten er aardig wat vechtende spelers uit elkaar getrokken worden. Toen de gemoederen weer wat gesust waren kreeg Koolhof vervolgens direct rood van scheidsrechter Wiersema die als hij iedereen had willen bestraffen een mannetje of twintig weg had moeten sturen. Voor de meeste toeschouwers was de grap er na dit incident vervolgens wel af zodat het eindsignaal, wat een paar minuten later klonk, nog net niet met gejuich werd ontvangen. Zo eindigde een verder zeer matig duel in een nipte overwinning voor Noordpool en wat gezien de kansenverhouding in vooral de tweede helft wel terecht was.Noordpool-Z.E.C: 2-1(0-1)7. De Vos 0-1, 68. Delker 1-1, 77. Delker 2-1Scheidsrechter: J. Wiersema (Grootegast)Gele kaart: Dijkstra (Z.E.C.)Rode kaart: Koolhof (Z.E.C.)Gjaltema; De Winter, Posthumus, Zijlstra, Kooman; Nick van den Berg, Oost, Mark Bos(60. Marko van den Berg); Delker, Balkema, Oosterhuis(46. Haan).ZEC: Jacco Knol; Wieringa(79.Ferdi Wit), Koolhof, Arjan Knol, Dijkstra; Dijk, Ronny Bakker, Robert Bakker, De Vos, Kruit, Dion de Vreeze.Terechte zege:Na afloop was Jur Smit uiteraard blij met de drie punten en die in zijn ogen ook wel terecht waren. ,, In de eerste helft speelden we veel te slap. Na de rust was dat beter maar toen vergaten we een groot aantal kansen te benutten zodat het tot het einde onnodig spannend bleef.”Aan de kant van Z.E.C. was Ronny Bakker uiteraard teleurgesteld over het resultaat. ,,In de eerste helft hadden we een paar keer de kans op een tweede goal. Dat lukte na de pauze niet meer omdat we op een gegeven moment ook te weinig snelheid in de voorhoede hadden.”