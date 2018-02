Zwaarbevochten zege SV Bedum-zaterdag

SV Bedum boekte zaterdag een belangrijke zege. In Hoogeveen werd er namelijk met 0-1 van nummer vier De Weide gewonnen. Een zege die er voor zorgt dat de Bedumers zich voor even koploper mogen noemen.SV Bedum had voor aanvang van het duel tegen De Weide de nodige personele problemen. Zo waren Wilco Stolwijk en Stijn Hekstra geschorst en ondervond Frank Roorda hinder van een opspelende blindedarm. En daarnaast begon een met een oorontsteking kampende Bart Apotheker wel in de basis maar de routinier was natuurlijk niet fit. In de eerste helft waren beide teams aardig aan elkaar gewaagd maar waren de iets betere kansen voor de gasten. Maar na vijfenveertig minuten stond er echter een 0-0 stand op het scorebord. Een stand waar na ruim een kwartier in de tweede helft verandering in kwam. Bij een goed lopende aanval van de Bedumers schoot Bart Apotheker op de paal maar scoorde Nigel Bakker in de rebound de 0-1. Na de goal van de Bedumers ging de thuisploeg opportunistisch spelen en kwam er meer druk op de defensie van SV Bedum. In deze fase was het echter doelman Jos Broekmans die zijn team met een aantal prima reddingen overeind hield zodat de Bedumers uiteindelijk met een, volgens Remy van der Wal, zwaarbevochten zege. ,, We moesten in aanloop naar het duel tegen De Weide wat puzzelen maar uiteindelijk werd het een mooie zege doordat we er ook nu weer als een team stonden.”