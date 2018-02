De Heracliden komt met zege op OKVC goed uit de winterstop

De Heracliden heeft zich zaterdagmiddag een prima dienst bewezen. Op een prima te bespelen grasmat werd er op sportpark ‘Oldehove’ namelijk met 2-3 gewonnen van OKVC in een wedstrijd die in scheidsrechter Van Ekelenburg zijn absolute uitblinker had.Dat het duel tussen OKVC en De Heracliden doorgang kon vinden werd zaterdag pas rond de middag bekend. In Oldehove was men namelijk zo verstandig geweest om zo lang mogelijk te wachten met het nemen van een beslissing of het veld bespeelbaar was. Een achteraf zeer juiste beslissing want het tweede veld op sportpark ‘Oldehove’ lag er een uur voor de wedstijd namelijk uitstekend bij. Een situatie die er voor zorgde dat ook scheidsrechter Van Ekelenburg, na een korte inspectie van de grasmat, niet veel later ook het sein op groen zette en er in Oldehove gevoetbald kon worden. Waar aan de kant van de thuisploeg Edwin en Pieter Sieperda ontbraken had ook De Heracliden personele problemen. Zo had doelman Pieter Buikema een paar dagen eerder een rugblessure opgelopen en was Jort Veenstra op wintersport. Dat zorgde dat Jan Medema zaterdagmiddag als doelman fungeerde en Henk Wieringa de plaats van Jort Veenstra overnam. Na een wat aftastend begin in de eerste vijf minuten van de wedstijd viel er tot aan de twintigste minuut maar weinig te beleven in Oldehove. Beide ploegen probeerden wel bij het vijandelijk doel te komen maar tot echt grote mogelijkheden op een treffer leidde dat niet. In de 21minuut was dat anders toen Jorn Slager met een fantastische steekbal Johan Niemeijer op avontuur stuurde. De spits, die tot aan zaterdag al tien keer had gescoord voor zijn ploeg, speelde de bal echter te ver voor zich uit zodat de goed zijn doel uitkomende Jan Medema nog net op tijd redding kon brengen. Zeven minuten later had De Heracliden vervolgens meer geluk. Een onoplettendheid in de defensie van de thuisploeg zorgde dat Mark Knol in balbezit kwam die op zijn beurt Mark de Boer aanspeelde. De lange spits stelde vervolgens Wendy Gustina in staat om de bezoekers op een 0-1 voorsprong te zetten. In de 33minuut was het weer raak voor de ploeg van Ronald Bouwman. Op de rechtervleugel kreeg Gideon Kamminga al ruimte voor het geven van een voorzet. Een voorzet die bij Mark Knol terecht kwam en die de bal keurig doorkopte naar Mark de Boer die vervolgens met een fraaie kopbal OKVC-keeper Marko van der Zijl kansloos liet: 0-2. Weer twee minuten later kwamen de gasten zelfs op een 0-3 voorsprong toen Mark de Boer met een fraaie steekbal teamgenoot Mark Knol een niet te missen kans bood. Na deze derde treffer van de gasten kwamen er bij de thuisploeg wat frustraties naar boven wat Ruben Meijer een gele kaart opleverde. De rechtsback schoffelde zijn directe tegenstander Frank de Boer namelijk onderuit en de met afstand beste man op het veld, scheidsrechter Van Ekelenburg, gaf de zondaar terecht geel. In de veertigste minuut was er de nodige commotie op sportpark ‘Oldehove’ want opeens lag de bal in het doel van De Heracliden. Johan Niemeijer brak op de rechtervleugel door de defensie van de gasten en zijn schuiver lag opeens in het doel van De Heracliden. Waar iedereen dacht dat de aanvaller via een gat in het zijnet had weten te scoren, bleek dit niet het geval. Navraag bij assistent-scheidsrechter Martens leerde namelijk dat het schot wel degelijk via de officiële weg in het doel was terecht gekomen. Dat zorgde dat er nog voor de rust een stand van 1-3 op het fictieve scorebord kwam te staan. Een stand die voor de verwachting zorgde dat de gastheren na de rust vol op de aanval zouden gaan spelen om te proberen minimaal een punt aan het duel over te houden. Hoewel de thuisploeg aan het begin van de tweede helft wel fel uit de startblokken kwam duurde het tot de 60minuut voor er weer werd gescoord in een als kijkspel niet onaardig duel. De voor Sander de Boer in het veld gekomen Edwin Slopsema slingerde vanaf de rechtervleugel een vrije trap voor het doel van De Heracliden waar Johan Niemeijer zeer attent reageerde door de 2-3 achter een kansloze Jan Medema te schieten. Na deze aansluitingstreffer was de verwachting langs de lijn dat de thuisploeg er nog een tandje extra bij zou gaan zetten in zijn jacht naar de gelijkmaker. Maar vreemd genoeg waren het juist de bezoekers die wat meer grip op het spel van de gastheren kregen en zich ook een paar aardige kansen op een vierde treffer wisten te creëren. Zo schoot Frank de Boer in de 65minuut in kansrijke positie over en was broer Mark in de 73minuut dicht bij een vierde treffer voor De Heracliden maar had zijn schot te weinig kracht om voor echt gevaar te zorgen. Door het missen van deze toch wel twee grote kansen aan de kant van de blauwhemden bleef het toch nog spannend op een veld wat zich kranig hield ondanks de soms stevige duels. Duels die in goede banen werden geleid door arbiter Van Ekelenburg die in zijn ogen niet anders kon dan in de 87minuut Enno Braam een tweede gele kaart te geven. De gedrongen verdediger is een speler die altijd op het randje van het toelaatbare speelt maar ging daar volgens de onpartijdige deze middag twee keer overheen en wat er voor zorgde dat De Heracliden de laatste minuten met een man minder verder moest. Om de nu verwachtte stormloop nog beter het hoofd te kunnen bieden kwam Mick Huberts nog als vervanger van de moegestreden Mark de Boer binnen de lijnen om op die manier de defensie van de gasten wat sterker te maken. Maar vreemd genoeg was in de slotfase bij de thuisploeg de fut er wel een beetje uit zodat de gasten de 2-3 voorsprong uiteindelijk nog redelijk simpel over de streep konden trekken.OKVC- De Heracliden 2-3 (1-3).28. Gustina 0-1, 33. Mark de Boer 0-2, 35. Knol 0-3, 40. Niemeijer 1-3, 60. Niemeijer 2-3.Scheidsrechter G van Ekelenburg(Appelscha).Gele kaarten: Meijer(OKVC), Gustina, Braam, Huberts (De Heracliden).Rode kaart: Braam(2x geel).OKVC: Van der Zijl; Meijer(72.Drijfhout), Delies, Davids, van der Helm; Korf, Jimmink, De Boer(55.Slopsema); Slagter, Niemeijer, Reitsema.De Heracliden: Medema, Braam, Haan, Kamminga, Gustina(72.La Crois), Mark Linstra; Jeroen Linstra, Wieringa, Frank de Boer(80. Hoff), Knol, Mark De Boer (90. Huberts).Belangrijke zegeRonald Bouwman was na afloop van het met 2-3 gewonnen duel tegen OKVC helder in zijn commentaar. ,,Een eerste wedstrijd na de winterstop is altijd weer even spannend. Dan is er de vraag hoe ben je uit de winterstop gekomen. Ik ben daarom heel erg blij met deze belangrijke zege bij OKVC en die er ook nog eens voor heeft gezorgd dat we in de tweede periode prima zaken hebben gedaan.”