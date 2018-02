Een tegenvallend resultaat voor SV Marum tegen De Griffioen.

Het leek allemaal zo mooi vooraf. Een tegenstander die in de openingswedstrijd was verslagen met 0 - 1 en in de daarop volgende 10 wedstrijden slecht 6 puntjes wist te behalen, zou normaal gesproken toch een makkelijke prooi voor Marum moeten zijn. Voordat de wedstrijd begon verwelkomde de thuisclub ook nog een nieuwe Zilver Sponsor, nl. Telecom Service groep uit Leek, die zich voor 3 jaar verbond aan de club uit Marum. Een sponsor waar het Bestuur van Marum zich erg blij mee toonde, immers wie kent dit prachtige bedrijf, dat al een tijdje in een nieuw pand gehuisvest is aan de A-7, niet? Vader Wim Pastoor die in een grijs verleden zijn zaak begon vanuit zijn woonhuis aan de Haarsterweg, te Marum, heeft niet bepaald stil gezeten en is inmiddels opgevolgd door zoon Andre. De slingers waren hiermee eigenlijk al opgehangen, het feest hoefde alleen nog maar te beginnen.Dat feest kwam echter niet. In de eerste helft, waar zich meer kansen aandienden voor de bezoekers dan voor Marum, werd er niet gescoord. Marum had voor de rust moeten scoren in een 1 tegen 1 situatie, echter de keeper van de Friezen bleek meer dan betrouwbaar. Na de rust soleerde Ralph Oosterhof langs de zijlijn en gaf een perfecte voorzet op Marc Oldewarris die slechts het houtwerk snoeihard wist te raken. Later in de wedstrijd een herhaling van zetten en schoot Marc de bal rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Intussen was het oppassen voor de gevaarlijke counters van De Griffioen die ook voor hachelijke situaties zorgden. In de 76ste minuut dan toch nog een voorsprong voor Marum. Dennis Swieringa kopte de bal knap terug waarop Marc Oldewarris het leer tegen het doelnet schoot. Het was, in totaal, de 100ste goal voor Marc Oldewarris waardoor er eigenlijkvoorschot op het feestje werd genomen. Dit werd echter ruw verstoord doordat de bezoekers 4 minuten voor tijd de gelijkmaker wisten de scoren. Dit na een fraaie aanval over meerdere schijven. Overigens was de einduitslag verdiend te noemen.Vorige week tegen Broekster Boys werd er verloren maar had het publiek toch een enerverende wedstrijd gezien. Dit zat er deze middag op het koude sportpark "De Holten", niet in. Het publiek moest zich zelf warm zien te houden want van het spel alleen was het deze middag teveel gevraagd.Op 17 februari bindt Marum thuis de strijd aan tegen de koploper Leeuwarden Zwaluwen, aanvang 14.30 uur. Wat was ook alweer de reden dat Marum revanche zou moeten nemen voor de uit-nederlaag?Er zijn nog kaarten…………