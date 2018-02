Drachtster Boys overtuigend naar overwinning op Pro Futsal Club

Op vrijdag 2 februari stond in Apeldoorn de wedstrijd tussen Pro Futsal Club en Drachtster Boys op het programma. Pro Futsal Club had de punten hard nodig, want de ploeg uit Apeldoorn stond al weken onderaan op de ranglijst.Drachtster Boys bezette de vijfde plaats en wilde de in 2018 goed ingezette flow vasthouden door weer een overwinning te boeken.De vrouwen uit Drachten speelden dominant en lieten zien wat een lange tijd niet zichtbaar was. Het goede combinatiespel resulteerde vanaf de allereerste minuut voor de nodige kansjes, maar de schoten van Jessie Prijs, Marian Meijer en Anita Vellema kwamen niet verder dan doelpogingen.Esther van Toledo probeerde met een lobpass van achteruit Tjitske Sikma te bereiken, maar haar pass ging zowel over Sikma als over keepster Melanie Visscher heen; 0-1.Nog geen twintig seconden later verdubbelde Drachtster Boys de score. Jessie Prijs veroverde de bal en legde deze breed op Lotte Donath, die van dichtbij de bal binnen kon schuiven; 0-2.Hierna zochten de gasten wat meer de controle op. Dit leidde aan beide kanten voor wat kleine mogelijkheden, maar zeven minuten voor de rust werd er pas weer gescoord. Een mooie combinatie tussen Marian Meijer en Jessie Prijs werd door laatstgenoemde binnengeschoten; 0-3.Jessie Prijs nam ook de vierde treffer voor haar rekening, want op aangeven van Esther van Toledo schoot zij ook de 0-4 binnen.Vlak voor rust deed Pro Futsal Club nog wel wat terug. Uit een ingestudeerde corner schoot Zeynep Karademir van afstand hard in de verre hoek. Hierdoor gingen beide ploegen de kleedkamers in met een 1-4 ruststand.Ook na rust liet Drachtster Boys zien in goede doen te zijn. Al na twintig seconden werd er gescoord. Jessie Prijs veroverde de bal en bracht Marian Meijer in stelling. Van dichtbij faalde zij niet en maakte er 1-5 van.Ook de 1-6 kwam van de voet van Meijer, wederom op aangeven van Jessie Prijs.Laura van Enck deed wat terug voor de thuisploeg. Een mooie vrije trap werd hard in de kruising geschoten; 2-6.Bij Drachtster Boys kwam Laura Hummel onder de lat. Zij mocht haar debuut maken om ervaring op te doen in de eredivisie.Na twee minuten bracht ze haar eerste goed redding op een harde punter.Drachtster Boys kreeg nog een aantal goede kansen, maar pas halverwege de tweede helft werd er weer gescoord. Na een scrimmage voor de goal van Karin Luchies gaf Rianne Mulder het beslissende tikje; 2-7.De 2-8 kwam op naam van Jessie Prijs. Esther van Toledo gaf een goede lobpass en Jessie Prijs kopte de bal knap achter keepster Luchies.Jessie Prijs maakte ook haar vierde van de avond. Een mooie combinatie met Marian Meijer schoot zij beheerst binnen; 2-9. Op aangeven van Anita Vellema scoorde Marian Meijer de 2-10.Het slotoffensief was voor Esther van Toledo. Zij scoorde in de laatste fase van de wedstrijd nog twee keer. De 2-11 kwam uit een zelf opgezette aanval die ze vervolgens bekeken in de hoek schoot.Op aangeven van Rianne Mulder schoot van Toledo de eindstand op het scorebord; 2-12.