Marum blijft met lege handen achter tegen Broekster Boys

Na afloop stond Marum dus met lege handen. Terecht? Zo vroeg men zich af. Tja, een hele open wedstrijd met hoge pieken en diepe dalen. Had Marum een puntje verdiend of had er in het "Marumer Kwartiertje" in de tweede helft een aantal opgelegde kansen benut moeten worden, waardoor een overwinning tot de mogelijkheden had behoord? Tja, als………………………….Cijfers liegen echter niet. De keeper van Marum ging in de 82ste minuut onder de bal door en het was Jos Regnerus die de trekker overhaalde: 3 - 4. Het gejuich van de bezoekers na het laatste fluitsignaal was veelzeggend. Bij de 3 winstpunten zat zeker 1 bonuspunt, zo wisten ze.De openingsfase was voor Broekster Boys. Marum wist na de lange winterstop even niet meer waar het moest zoeken en werd aan alle kanten voorbij gelopen. Een bal tegen de onderkant van de lat en een speler van Broekster Boys die de bal er op 4 meter afstand niet in wist te krijgen was daar onderdeel van. Marum herpakte zich echter via Jorrit Jonkman(min.17) die met een lepe kopbal de keeper wist te verschalken en de 1 - 0 toch wel verrassend op het scorebord bracht. Niet lang daarna bracht Riemer Doornbos de bezoekers langszij(min.22). Een indraaiende bal werd nog licht getoucheerd door een BB-speler waardoor de bal net de gewenste draai meekreeg en in de goal verdween. Net voor de rust(hoogtepunt) werkte een speler van BB de bal in eigen doel en stond Marum op voorsprong: 2 - 1. In een volgende aanval schoot Jonkman vanaf 35 meter op de bijna lege goal, echter de bal verdween in het zijnet. Zo, dachten de Marumers, kunnen we met een gerust hart de rust in. Echter Rienk de Haas en Piet Wessel Dijkstra dachten daar anders over en binnen 1 minuut werd de stand omgedraaid(dieptepunt) en gingen de bezoekers met een goed gevoel de rust in: stand 2 -3.Genoeg te doen dus voor Jan Mulder in de rust. Hij moest het al doen zonder 3 dragende spelers en nu was het zaak om de koppie's weer omhoog te krijgen en te houden. Opgeven komt echter niet in het woordenboek voor van de succesvolle trainer en dus werden de ruggen gerecht voor de tweede helft.Marum ging gelijk in de aanval waardoor er kansen ontstonden. Tegelijkertijd loerden de bezoekers op de counter en wisten op deze wijze de aandacht van de Marum-verdedigers vast te houden. In minuut 59 volgde een ziedend schot van Martijn Kuiper die handig door Dennis Swieringa werd ingetikt; 3 - 3. Hierna kreeg Marum enorme kansen(2 x Jonkman, 1 x Oldewarris) maar die waren aan de aanvallers niet besteed. Het publiek ging er vocaal achter staan en dit bracht de thuisclub tot nog meer dadendrang. Een ouderwetse scrimmage leverde veel, echter geen doelpunt op, waarna Marc Oldewarris nog in kansrijke positie kwam, echter ook deze bal ging er niet in. Even later werd de, deze middag niet gelukkig spelende aanvaller, gewisseld door Joeri Schuling. De Marumer aanvallers konden echter geen potten meer breken en nadat Jacob de Wit nog een gele kaart opliep was het Jos Regnerus die de Marumers in diepe rouw dompelde. Na de winterstop is het weer even op gang komen en ondanks het feit dat er maar liefst drie dragende spelers niet waren "stond" Marum er wel weer.Komende zaterdag weer een thuiswedstrijd: Marum - Griffioen Oosterwolde, aanvang half 3, er zijn nog kaarten………………………………..