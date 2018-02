Keepers Annen en Veendam 1894 laten zich niet passeren

Een prima bespeelbaar veld, twee keepers in een uitstekende vorm en de nodige regendruppels waren zondagmiddag de belangrijkste ingrediënten in de wedstrijd tussen Annen en Veendam 1894. Voor de rest viel er in Annen maar weinig te genieten in een wedstrijd die na negentig minuten als kijkspel een absolute onvoldoende scoorde en ook nog eens geen doelpunten opleverde.Annen-trainer Jappie Tiersma was voor aanvang van het duel tegen het op een vierde plaats staande Veendam 1894 erg benieuwd hoe zijn team uit de winterstop was gekomen. ,,We hebben gelukkig in de winterstop goed kunnen trainen op zowel ons kunst als natuurgrasveld. Dat is natuurlijk altijd prettig. Verder hebben we een aantal oefenduels kunnen spelen die ons wel het nodige vertrouwen hebben gegeven. Maar we moeten er voor oppassen dat we onze tegenstander van vanmiddag niet gaan onderschatten. Veendam 1894 heeft dit seizoen een prima ploeg en staan niet voor niets op een keurige vierde plaats.”Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Boorsma uit Assen kregen de toeschouwers een eerste kwartier te zien waarin het ‘toverwoord’ aftasten was. Beide teams wilden duidelijk even voelen wat ze van de andere kant mochten verwachten maar wat in de eerste vijftien minuten maar weinig voorstelde. Na het eerste aftastende kwartier was er in de 16minuut een eerste echte kans voor de Veendammers. Op de rechtervleugel brak Angelo Cijntje door de verdediging van Annen maar de oud-prof moest zijn meerdere erkennen in Annen-goalie Hans de Wals. De Wals kwam namelijk prima uit zijn doel en was daardoor eerder bij de bal dan Cijntje. In het resterende gedeelte van de eerste helft kwamen er vervolgens voor beide teams evenveel kansen op een doelpunt dan dat er zonnestralen zichtbaar waren boven sportpark ‘De Hofakkers’. Dat zorgde er dan ook voor dat er in de rust gesproken werd van een tot dan zeer matige pot tussen twee teams die geen moment hun hoge positie op de ranglijst konden waarmaken. In de rust werd verder al duidelijk dat de thuisploeg ging wisselen want aan de kant van Annen was Rick Huizing ondertussen aan een stevige warming-up begonnen. Bij aanvang van de tweede helft bleek dat Dante Ploeg niet meer terugkeerde en Huizing zijn plaats in nam. De eerste kans in de tweede helft was vervolgens oor de bezoekers maar ook Marnix Kolder moest zijn meerdere erkennen in een prima keepende Hans de Wals. Of het door deze stevige kans voor de Veendammers kwam zal nooit duidelijk worden maar opeens begon ook het aanvalsspel van Annen er wat dreigender uit te zien. Zo was daar in de 58minuut een kans voor Pim Veltink. Maar ook aan de kant van Veendam 1894 bleek, in de persoon van Hindrik Snijders, een prima keeper onder de lat te staan. Want met een puike redding wist Snijders een treffer van Annen te verijdelen. De gastheren begonnen de druk nu nog wat meer op te voeren maar de kansen die er kwamen werden of door doelman Snijders gekeerd of om zeep geholpen door de Annenaren. De bezoekers moesten zich, door de dadendrang van de thuisploeg, steeds meer beperken tot verdedigen en proberen om via een goed uitgevoerde counter Annen pijn te doen. Na ruim twintig minuten in de tweede helft werd steeds meer duidelijk dat de doelpunten deze zondagmiddag duur zouden gaan worden. Wat de thuisploeg namelijk ook probeerde, het was het allemaal net niet aan de kant van de gastheren en ook bij de bezoekers had het aanvallend allemaal niet over. Met nog ruim tien minuten op de klok was daar toch opeens een dot van een kans voor Veendam 1894. Weer was Angelo Cijntje bij deze aanval betrokken maar helaas voor zijn teamgenoten heeft de oud-prof niet meer de snelheid in huis die hem in zijn gloriejaren langs de lijn deed denderen. Rond de 83minuut was er eindelijk wat ‘vuurwerk’ op sportpark ‘De Hofakkers’. Bij weer een aanval van Annen werd er namelijk gescoord en kon de aanhang van de thuisploeg dus juichen. Juichen wat snel weer voorbij was omdat arbiter Boorsma het vlagsignaal van zijn assistent van Veendam 1894 overnam. Assistent Brongers had buitenspel geconstateerd en de onpartijdige besloot om dat te honoreren met het afkeuren van het doelpunt. Binnen de technische staf van de gastheren was men het duidelijk niet eens met deze beslissing en ook op de knusse tribune van Annen waren de meningen verdeeld. Maar wat men er ook van vond, de arbiter, die zijn foutjes keurig over beide teams verdeelde en verder prima floot, bleef bij zijn beslissing zodat er geen wijziging in de brilstand kwam. Een minuut later was het toch bijna 1-0 voor de gastheren. Maar ook nu wist Hindrik Snijders, samen met zijn collega Hans de Wals zondagmiddag de beste man op het veld, redding te brengen. Annen bleef het echter proberen en in de 92minuut had Nick Visser zich tot de ‘held van Annen’ kunnen laten kronen. De invaller brak op de rechtervleugel goed door de defensie van de gasten maar weer lag doelman Snijders in de weg. Niet veel later kregen ook de bezoekers nog een mogelijkheid om tot scoren te komen maar ook Hans de Wals bleef tot het einde van de wedstrijd attent keepen zodat de uiteindelijke 0-0 eindstand volledig op het conto van beide keepers, Hans de Wals en Hindrik Snijders geschreven kon worden.Annen-Veendam 1894: 0-0(0-0)Scheidsrechter: N. Boorsma(Assen)Gele kaart: Roy Mulder(Annen).Annen: De Wals; Danny Weiss, Tiersma, Eikenhorst, Roy Mulder; Veltink, Ploeg(46. Huizing), Bryan Weiss(80. Visser), Jaap Jan Mulder, Egbert Mulder, Nijborg(67. Arends )Veendam 1894: Snijders; Hartsema, Jeremy van Dijk, Chesney van Dijk, Yilmaz; Niemeijer, Cijntje(89.Berkay), Kuiper; Kolder, Berisha, Oosting(65. Visser)