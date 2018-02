SV Bedum op karakter naast VV Bakkeveen

Zonder zelf tot scoren te komen, hield SV Bedum zondag toch nog een punt over aan het duel tegen VV Bakkeveen. De Friezen schoten tot tweemaal toe in het eigen doel en hielpen de thuisploeg daarmee aan een punt: 2-2. Lange tijd was er geen vuiltje aan de lucht voor Bakkeveen dat na ruim een half uur al met 0-2 leidde. Na de gelijkmaker probeerde Bedum door te drukken, maar een zege voor de paarshemden zou ook geen recht doen aan de krachtsverhoudingen.Het misschien wel beslissende moment van het duel in Bedum viel te noteren op slag van rust. Doelman Janco van der Wal van VV Bakkeveen sloeg een hard indraaiende corner van Jesse Fokkema (zijn handelsmerk) pardoes tegen de eigen touwen. Tot dat moment waren de Friezen nog nauwelijks in de problemen gekomen tegen de Bedumers. De blunder van de doelman Van der Wal hielp de thuisploeg echter weer terug in het duel. Het knullige moment zorgde ervoor dat de thuisploeg toch nog enigszins met opgeheven hoofd met een 1-2 ruststand het veld kon verlaten na het rustsignaal. Volgens trainer Slagter van Bakkeveen was de tegengoal cruciaal voor het verdere verloop van het duel. Deze conclusie zou de waarheid best eens kunnen benaderen.De eerste helft werd volledig gedomineerd door Bakkeveen. De ploeg van trainer Tino Slagter, die op de ranglijst een plaats boven Bedum stond (derde om vierde), stond organisatorisch beter dan de ploeg van Abel Darwinkel. Bovendien kon Bedum de bal niet of nauwelijks in de ploeg houden. Van achteruit werd veel te veel de lange bal gezocht, waardoor de middenvelders amper aan de bal kwamen. Daarnaast was het positiespel te slordig. In plaats van simpele oplossingen te zoeken, werd keer op keer een verkeerde keuze gemaakt zodat de bal al snel weer in Fries bezit kwam. VV Bakkeveen wist anders dan Bedum wél raad met het balbezit en speelde bovendien prima tussen de linies waar het keer op keer de vrije man wist te vinden.Na 25 minuten wist Bakkeveen het overwicht om te zetten in een doelpunt. De rappe Ovaldo van Gils profiteerde vanaf de rechterflank van een rebound die doelman Lankman weggaf. De buitenspeler hield het hoofd koel en rondde fraai tegendraads af: 0-1. Nog voordat de thuisploeg daar ook maar iets tegenover kon zetten, verdubbelde Bakkeveen de score. Ditmaal kon Lammert Lankman een hard schot van opnieuw Van Gils niet klemvast houden, zodat Raymond Sterenberg de afgeslagen bal simpel binnen kon knikken. De 0-2 tussenstand was op dat moment zeker niet onverdiend en Bedum kon op dat moment niet veel meer dan de schade beperkt houden.Het presentje dat de paarshemden vlak voor het rustsignaal dankbaar aanpakten, bleek de opmaat voor een – met een paarse bril op bekeken – veel betere tweede helft. Na de thee was het spelbeeld namelijk compleet anders. Bakkeveen was geen schim meer van de ploeg die in het eerste bedrijf domineerde, terwijl Bedum voetballend maar ook qua agressiviteit uit een ander vaatje tapte. Abel Darwinkel grapte na afloop dat een donderspeech niet eens nodig was voor een betere tweede helft, maar dat zijn spelers de bal vooral van paars naar paars moesten gaan spelen…Binnen tien minuten na de pauze kwam Bedum al langszij. Een scherpe voorzet vanaf rechts van Mustafa Sharanshi kon niet goed weggewerkt worden door de defensie van Bakkeveen. John Thoma leek de bal achter doelman Van der Wal te tikken, maar zijn verbaasde blik verraadde dat hij de bal niet had beroerd. Het was Jaap Ekkels die de bal ongelukkig beroerde en zo zijn eigen doelman kansloos liet. En zo had Bedum dus alweer een tegenstander nodig om te scoren. Bakkeveen had tot gistermiddag de minst gepasseerde verdediging in de vierde klasse B met slechts 7 geïncasseerde treffers, maar het zorgde er dus eigenhandig voor dat dat aantal opliep naar 9.Na de gelijkmaker viel er nog voldoende te beleven voor beide doelen, maar gescoord werd er niet meer. Bakkeveen meende nog recht te hebben op een strafschop, maar de prima leidende Jan van Leeuwen uit Stedum wees de protesten resoluut van de hand. Aan Bedumse zijde was topscorer Marco Consten nog het dichtst bij een doelpunt. Zijn krulbal plofte op de kruising. Misschien zou een driepunter ook teveel van het goede zijn geweest voor Bedum. Bakkeveen was gistermiddag zeker niet de mindere van Bedum. De thuisploeg liet evenwel zien dat het voor niemand onder hoeft te doen mits er voldoende strijd geleverd wordt. De ploeg van Darwinkel is voetballend misschien niet de beste ploeg uit de competitie, maar als iedereen 100% geeft, dan kan het nog een leuk seizoen worden. Het is daarbij wel te hopen dat de geblesseerde Silke Korpershoek snel terugkeert. De middenvelder werd mede door zijn balvastheid en creativiteit met node gemist.Trainer Abel Darwinkel kon na afloop best leven met de puntendeling: “Het was een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft was overduidelijk voor Bakkeveen, maar ik vind dat we ons knap hebben teruggevochten in de wedstrijd. Op het laatst hink je dan nog op twee gedachten: moet je tevreden zijn met het punt, of moet je nog doordrukken en vol gaan voor de overwinning? Omdat de krachten ook wat wegebden, koos ik toch voor het eerste. Uiteindelijk denk ik dat een gelijkspel wel een juiste weergave van de krachtsverhoudingen was.”SV Bedum – VV Bakkeveen 2-2 (1-2)250-1 Ovaldo van Gils, 340-2 Raymond Sterenberg, 431-2 Janco van der Wal (e.d.), 542-2 Jaap Ekkels (e.d.)Scheidsrechter: Jan van Leeuwen uit StedumGele kaarten: Luuk Brands (SV Bedum) en Van Gils en Ekkels (beiden VV Bakkeveen)SV Bedum: Lankman; Tooren, Brands, Van Loenen, Fokkema; Sharanshi, Stuive, Helder (65Veenstra), Mol (90+2Jurna); Thoma en ConstenVV Bakkeveen: Van der Wal; Dekker, Ekkels, Van den Belt, Boonstra (46Kootstra); Dekker, Hofsteenge, Siebenga (46Büchli); Van Gils, Douwsma en Sterenberg