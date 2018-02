Noordpool geeft zekere zege in zes minuten weg: 2-2.

Bij het ingaan van de 87minuut stond er zaterdagmiddag in het duel tussen Noordpool en GSVV nog 2-0 in het voordeel van de thuisploeg op het scorebord. Toen arbiter Leenknegt zeven minuten later voor de laatste keer floot stond het 2-2 en had Noordpool twee kostbare punten weggegeven in een wedstrijd die het qua kansenverhouding met minimaal 5-2 had moeten winnen.Bij de start van de tweede seizoenshelft kon Noordpool-trainer Jur Smit in het duel tegen GSVV niet beschikken over de geblesseerden Robert Wijninga en Jordy van der Velden en de vakantievierende Alwin de Winter. Wel was Mark Bos weer in de selectie teruggekeerd en voor hem had de Winsumer oefenmeester direct een plekje in de basiself gereserveerd. ,, Mark heeft zijn straf gehad voor wat er in en rond het duel tegen VVT is gebeurd en dan is het voor mij klaar. We hebben met de spelersgroep en Mark gesproken en ik ben blij dat hij weer tot de selectie behoort, aldus Smit die, net als iedereen op het sportpark in Uithuizen, zag dat zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd aan de leiding kwam. In de tweede minuut ging Gijs Balkema op de rechtervleugel op avontuur en leverde een voorzet af die door Ferre Annema niet goed werd verwerkt. De verdediger schoof de bal namelijk half in de voeten van Martijs Delker die met dit buitenkansje wel raad wist en de stand op 1-0 bracht. Na deze snelle openingsgoal hoopte de aanhang van Noordpool op een vlotte tweede treffer maar die bleef vooralsnog uit. Omdat ook GSVV aanvallend weinig te brengen had werd een eerste half uur waarin er maar een kans meer te melden viel. In de 28minuut kwam Gijs Balkema op de rechtervleugel in balbezit. De rechterspits leverde een prima voorzet af waar door niemand van zijn teamgenoten adequaat op werd gereageerd en er daardoor geen wijziging op het scorebord kwam te staan. Richard Haan had vervolgens vijf minuten later de kans op zijn schoen om er 2-0 van te maken. Maar voordat ‘Kippie’ doeltreffend uit kon halen wist GSVV-keeper Van der Meer keurig redding te brengen. Drie minuten voor het rustsignaal had het in Uithuizen ook 1-1 kunnen staan wanneer Marco Kooistra iets minder gehaast had geschoten. Nu ging zijn schot ruim over het doel van Kevin Gjaltema zodat de thuisploeg met de schrik vrij kwam. In de rust waren de geluiden duidelijk, de toeschouwers hadden allesbehalve een helft gezien die bol stond van de hoogtepunten. Na de pauze keerde rechtsback Mart Hovenkamp niet meer terug en voor hem kwam Stephano Da Silva Piloto in de ploeg. Of het door deze wissel kwam zal altijd een vraag blijven maar opeens regende het kansen voor Noordpool en vooral voor Martijs Delker. De spits was in de 48dicht bij de 2-0 toen hij alleen op doelman Johannes van der Meer afging. In plaats van de lange doelman te omspelen besloot Delker tot een schot die door dezelfde Van der Meer keurig gekeerd werd. Twee minuten later kwam dezelfde Delker net te laat om een voorzet van Richard Haan over de doellijn te tikken en nog geen zestig seconden later was daar weer een grote kans voor de lange Noordpool-spits. Maar ook nu faalde Martijs Delker in de afwerking zodat er geen 4-0 stand in het voordeel van Noordpool, en wat volstrekt logisch zou zijn geweest, op het scorebord kwam te staan maar het nog steeds 1-0 stond. Een stand waar in de 59minuut toch verandering in kwam. Na een prima combinatie tussen Gijs Balkema en Martijs Delker leverde laatstgenoemde een fraaie voorzet af die bij de tweede paal keurig door Mark Bos werd binnengeschoten: 2-0. Een tweede treffer die, althans dat was de verwachting op de knusse tribune, voor wat meer rust in het spel van de thuisploeg moest gaan zorgen. Maar alles wat er gebeurde maar dat juist niet want vreemd genoeg kroop de thuisploeg steeds meer in de verdediging. Een gang van zaken waar je van weet dat het in negen van de tien keer vaak niet de juiste keuze is. Hoewel de gastheren zich dus steeds meer in de verdediging lieten drukken brak de slotfase aan met nog steeds een 2-0 stand op het scorebord. Een stand die in de 87minuut een verandering onderging. Onvoldoende ingrijpen door de defensie van de gastheren zorgde dat Tim Dijkstra in balbezit kwam. De invaller, die nog maar vijf minuten op het zeer slecht belijnde hoofdveld van het sportpark in Uithuizen stond, bedacht zich niet en passeerde doelman Gjaltema met een simpele wreeftrap: 2-1. Nu werd het nog even spannend in een verder zeer matig duel want de ploeg uit Gerkesklooster ging nu vol op jacht naar de gelijkmaker. Noordpool beperkte zich nu helemaal tot alleen maar verdedigen en hoopte dat arbiter Leenknegt niet te veel aan extra tijd zou bijtrekken. Helaas voor de thuisploeg deed de prima fluitende onpartijdige dat wel waardoor de gasten in de 93minuut nog een vrije trap mochten nemen. Een vrije bal met desastreuse gevolgen voor de gastheren. Een andere invaller aan de kant van de bezoekers, Rinus Kooistra, belastte zich met deze klus en schoot vanaf ongeveer twintig meter raak. Een gelijkmaker die als een bom insloeg aan de kant van de thuisclub en helemaal toen Leenknegt nog geen zestig seconden voor de laatste keer floot en de mannen van trainer Jur Smit met een 2-2 gelijkspel genoegen moesten nemen. En zo werd het duur puntverlies voor de thuisploeg wat ook bij Jur Smit als een mokerslag binnenkwam. ,,Wanneer je zoveel kansen mist zoals wij vanmiddag hebben gedaan vraag je om moeilijkheden. We geven een bijna zekere zege in precies zes minuten weg en daar baal ik enorm van.”Noordpool-GSVV: 2-2(1-0).2. Delker 1-0, 59. Bos 2-0, 87. Dijkstra 2-1, 90+3. Rinus Kooistra 2-2.Scheidsrechter: Luc Leenknegt (Oostwold).Gele kaarten: Da Silva Piloto, Nick van den Berg(Noordpool), Kuipers (GSVV).Noordpool: Gjaltema; Hovenkamp(46. Da Silva Piloto), Posthumus, Zijlstra, Kooman; Oost, Nick van den Berg, Bos; Haan(82. Marko van den Berg), Delker, Balkema.GSVV: Van der Meer; Laanstra(82. Pel), Kuipers, Storm, Van der Heide; Marco Kooistra(82. Dijkstra). , Niewijk, Alink; Jagersma(78. Rinus Kooistra), Keuning