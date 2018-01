Oefenwinst EKC dames

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 27 januari in Leeuwarden een oefenwedstrijd tegen de koploper in de derde klasse MKV'29 (Met Kracht Vooruit). Bij EKC waren Loes Korhorn, Marjon Bos en Suzanne Bergstra afwezig terwijl ook bij MKV'29 twee spelbepalende speelsters niet aanwezig waren.Voor EKC werd het een gemakkelijke en leuke wedstrijd als voorbereiding op de tweede helft van de competitie. EKC was duidelijk meer voorin en nam na 3 minuten al de leiding. Via Sarah Rijzinga en Nicky Knol kwam de bal bij Rebecca Postma die uithaalde waarna de bal via de rug van een Friezin in het doel, rolde: 0-1. Nadat keepster Nicky Bos één van haar spaarzame reddingen moest verrichten was het in de 7e minuut andermaal raak. Rebecca Postma passte op Sarah Rijzinga die de stand op 0-2 zette. MKV'29 probeerde wel wat terug te doen maar was feitelijk ongevaarlijk voor EKC dat dan ook naar hartenlust kon combineren. Zodra MKV'29 een poging deed om door te breken nam EKC het alweer vlot over en speelde de wedstrijd zich weer grotendeels af op de Friese helft. Keepster Nicky Bos kende dan ook een rustige doch koude middag. In de 18e minuut viel de scheidsrechter uit met een zweepslag en moest er een andere arbiter worden opgetrommeld. Na 10 minuten lukte dit en werd de wedstrijd voort gezet. Nadat EKC ook mogelijkheden liet liggen was het in de 22e minuut wel weer in de roos. Sarah Rijzinga maakte een eigen actie en haalde uit wat 0-3 betekende. MKV'29 deed wat pogingen maar in feite controleerde EKC de wedstrijd. De gasten kregen nog wat mogelijkheden maar tot de rust bleef het 0-3.Ook in de tweede helft controleerde EKC het gebeuren. Het liet MKV'29 niet dichterbij komen. Na 10 minuten in de tweede helft doelpuntte EKC opnieuw. De keepster van MKV'29 schoot de bal uit maar Janet Toonder onderschepte deze en passte op Sarah Rijzinga. Met links knalde Rijzinga het leer tegen het net: 0-4. De weerstand van MKV'29 was toen al gebroken en de ploeg beperkte zich - op wat kleine pogingen na - tot het tegen houden van de gasten. Dit lukte niet. In de 61e minuut belandde een corner - één van de vele - van Michelle Koster voor het Friese doel alwaar Wendy Reitsma met de hak de 0-5 binnen tikte. Daarna bleef EKC een opening zoeken wat nog éénmaal lukte in de 72e minuut lukte. Janet Toonder vond Rebecca Postma die van afstand de 0-6 aantekende. Daarna waren er nog wel wat mogelijkheden maar deze werden niet meer benut. Keepster Nicky Bos bracht in de 86e minuut nog even redding zodat 0-6 ook de eindstand werd. Een goede wedstrijd voor de EKC dames die hiermee zelfvertrouwen kweekten voor de komende competitiewedstrijd komende zaterdag thuis (14.00 uur) tegen GV Groen Geel uit Groningen.MKV'29 - EKC 0-6 (0-3). 3. Rebecca Postma 0-1; 7. Sarah Rijzinga 0-2; 22. Sarah Rijzinga 0-3; 55. Sarah Rijzinga 0-4; 61. Wendy Reitsma 0-5; 72. Rebecca Postma 0-6.Scheidsrechter: Clubscheidsrechters MKV'29EKC: Irene Bos, Emma Postma, Rebecca Postma, Janneke Rietema, Wendy Reitsma, Janet Toonder, Nicky Bos, Sarah Rijzinga, Marije Roelink, Michelle Koster, Nicky Knol, Desie Tjoelker, Dinie Bouius, Gretha Annema.