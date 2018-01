Veerkrachtig Drachtster Boys wint van Reiger Boys

Drachtster Boys begon de wedstrijd dominant en creëerde gelijk de nodige kansen. De paal zorgde ervoor dat er in de beginfase nog niet werd gescoord. De schoten van zowel Atty Eelkema als Marian Meijer belandden op het houtwerk.Toch leek Drachtster Boys al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen. Marian Meijer won het kopduel voorin van Chantal Hendriksen. Keepster Isa de Vries redde, maar de rebound schoot Meijer binnen. De scheidsrechter oordeelde echter anders en vond dat de keepster de bal klem had toen ze binnenschoot. Het doelpunt werd daarom afgekeurd.Drachtster Boys ging in protest en was daardoor niet helemaal scherp toen Reiger Boys de snelle counter opzette. Sanne Brand kwam aan de zijkant in balbezit en schoot de bal hard voorlangs. De bal werd van richting veranderd en kwam voor de voeten van Chantal Hendriksen die vervolgens van dichtbij raak schoot; 1-0.Aan de andere kant probeerde Drachtster Boys wat terug te doen. Jessie Prijs kwam op snelheid goed door en met een mooie hakbal bracht zij Lotte Donath in stelling. Het schot van Donath belandde in de handen van keepster de Vries.Reiger Boys liet zien efficiënter te zijn en uit een snelle counter werd ook de 2-0 op het scorebord gezet. De bal werd teruggelegd op Hannah Flapper die laag in de korte hoek binnenschoot.Drachtster Boys begon de tweede helft goed wat resulteerde in schoten van Jessie Prijs en Tjitske Sikma. De gasten hadden zeven minuten nodig om de aansluitingstreffer te maken. Een lob pass van Atty Eelkema werd goed binnengekopt door Marian Meijer. Drachtster Boys kreeg meer en meer kansen.Atty Eelkema veroverde achterin de bal en speelde de geheel vrijstaande Marian Meijer in. Ze sloot goed bij, waardoor Meijer de bal breed kon leggen en Atty Eelkema kon van dichtbij de bal binnentikken; 2-2.De wedstrijd lag weer helemaal open en Reiger Boys ging ook weer meer op zoek naar de aanval.Drachtster Boys had de verdediging echter beter staan dan in de eerste helft en kon gebruik maken van de ruimte die de thuisploeg achterliet. Jessie Prijs speelde Tjitske Sikma in en liep goed door. Sikma draaide om haar tegenstander heen en gaf de bal vervolgens voor. Prijs was net op tijd voor het doel om de bal binnen te glijden. Zo schoot ze Drachtster Boys met nog minder dan twee minuten op de klok voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong. Dit zorgde ervoor dat Drachtster Boys met een 2-3 overwinning de drie punten mee naar Drachten nam.