VAKO sneuvelt in halve finale Leekster Voetbalgala

Voor VAKO kwam er zaterdagavond in de halve finale van het Leekster Voetbalgala een einde aan een mooi zaalvoetbalavontuur. De derdeklasser uit Vries sneuvelde namelijk in deze halve finale van het LVG doordat de uiteindelijke winnaar, eersteklasser VEV ’67 uit Leek, zijn strafschoppen beter wist te benutten.Voor VAKO begon de finaleavond van het Leekster Voetbalgala zaterdagavond in een volgepakte Topsporthal in Leek met het kwartfinaleduel tegen tweedeklasser Roden. Een Roden waar trainer/coach Harry Zwiers, oud-speler van de Leekster Eagles, als zaalvoetbalexpert op de bank zat. Zoals VAKO-coach Mike Baalmans in de vorige editie van deal vertelde werd het duel tegen de Rodenaren als een pittige klus gezien. Iets wat zaterdagavond in eerste instantie ook bewaarheid werd. VAKO kwam namelijk al snel in de wedstrijd door goals van Sietse Wichers en Patrick Steenbergen wel op een 2-0 voorsprong maar Rick van Dijk zorgde er al snel voor dat Roden weer terug in de wedstrijd kwam. Gelukkig voor de brigade van Mike Baalmans zorgde Leander Meijering even later weer voor een verschil van twee goals maar ook dat was maar van korte duur. Roden kwam door een treffer van René de Vries namelijk terug tot 3-2 zodat het duel tussen VAKO en Roden een spannende en meeslepende aangelegenheid leek te worden. Maar dat was iets waar Patrick Steenbergen duidelijk anders over dacht. Want met twee treffers zorgde ‘PatStone’ Steenbergen er persoonlijk voor dat VAKO op een voorsprong van 5-2 kwam te staan. Een voorsprong die de Vriezenaren niet meer weggaven en door Leander Meijering werd de voorsprong nog verder uitgebreid naar 6-2. Dat zorgde er voor dat VAKO zich mocht gaan opmaken voor een halve finale waar het sterke VEV’67 de tegenstander zou gaan worden. De eersteklasser uit Leek had in zijn kwartfinale De Griffioen uit Oosterwolde met 3-1 weten uit te schakelen en gold voor velen als de grote favoriet voor de eindzege in de 32editie van het Leekster Voetbalgala. Maar gezien de prestaties van VAKO op de diverse zaaltoernooien waren ook de mannen van coach Mike Baalmans kandidaat voor de eindzege zodat deze halve finale door velen eigenlijk al een beetje als de finale werd gezien. VAKO begon goed aan het duel tegen VEV’67 en kwam door Roy de Bruin op voorsprong. Na de openingstreffer van VAKO kwam de formatie uit Leek vervolgens wat beter in de wedstrijd en toonden de Leeksters aan niet voor niets uitgeroepen te zijn tot de grote favoriet voor de eindzege. De 1-1 was daarom ook een kwestie van tijd en die kwam er door een goal van Rense Dijk. Na deze gelijkmaker werd er door beide ploegen niet meer gescoord zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Strafschoppen die VAKO uiteindelijk de das omdeden omdat Patrick Berends en Tim van Huffelen hun strafschop niet raak wisten te schieten. Dat zorgde uiteraard voor een deceptie aan de kant van de Vriezenaren die, zo wist ook coach Mike Baalmans, enorm dicht bij de eindzege waren geweest. ,,Via strafschoppen uitgeschakeld worden is natuurlijk altijd zuur. En verder hadden ook wij, denk ik althans, een grote kans gehad om in de finale van TLC te winnen, hoewel ik het knap van vond hoe TLC tegen VEV’67 speelde,” vertelt Baalmans die overigens met veel plezier terugkijkt op de toernooien die VAKO in Meppel, Gieten en Leek heeft gespeeld. ,,We mogen als VAKO wel zeggen dat we op alle drie de toernooien een prima indruk hebben achtergelaten waarbij het in Leek ook nog eens extra mooi was dat Sietse Wichers daar tot beste speler van het toernooi werd uitgeroepen. Dat was, ondanks het verlies in de halve finale, toch even een mooi moment. Daarnaast was het groot aantal supporters wat met ons mee naar Leek was gereisd echt geweldig. Ik denk dat er meer dan honderd Vriezenaren op de tribune zaten die ons graag de finale hadden zien winnen maar wat er helaas niet inzat.”