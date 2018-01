DIO Bedum in minder dan zestig minuten klaar met Olhaco: 3-0

In de periode dat er nog niet gevoetbald wordt zijn er voor de Ommelander Courant, en soms de Oostermoer, de andere sporten die meer in beeld komen. Sporten en interviews die ik net als in voorgaande jaren ook ga plaatsen op Puurvoetbalonline. Dit om verenigingen wat meer reclame voor een evenement te bezorgen en om personen uit een andere sportdiscipline nog meer aandacht te gevenDIO Bedum maakte zaterdagavond in een goed gevulde sporthal De Beemden korte metten met De Witte Olhaco uit Hoogeveen. In precies 58 minuten wisten de Bedumers hun zwak opererende opponenten namelijk met een duidelijke 3-0 nederlaag terug naar Hoogeveen te sturen.Kenders Bouw-DIO/Bedum moest het in zijn eerste wedstrijd in het nieuwe kalenderjaar thuis opnemen tegen laagvlieger De Witte Olhaco waar het in de heenwedstrijd nog met 3-0 van had verloren. Dat zorgde dat de ploeg van trainer/coach Edwin ten Kate er duidelijk op gebrand was om voor die duidelijke nederlaag even stevig revanche te nemen. De thuisploeg pakte daarom in de eerste set direct het initiatief maar slaagde er niet in om al snel op een ruime voorsprong te komen. De bezoekers bleven in het begin van de eerste set namelijk ook hun punten scoren zodat er na een tiental minuten spelen een stand van 13-11op het scorebord kwam te staan. Een stand die er voor zorgde dat beide ploegen de hoop op een goed resultaat in de eerste set mochten behouden. Voor de gasten werd het echter een ijdele hoop want de thuisploeg liep namelijk al vlot uit naar een voorsprong van 18-13. Dit wat ook direct het breekpunt in deze eerste set want wat de bezoekers ook probeerden, de thuisploeg had nu het heft dusdanig stevig in handen dat het de eerste set met de cijfers 25-16 wist te winnen. Set nummer twee was vervolgens een copy van de eerste want weer waren het de gastheren die het initiatief namen. Via een paar rake serviceklappen van Jochem van Diepen stond er namelijk al snel een 4-1 voorsprong voor de Bedumers op het scorebord. Een stand die direct voor het nodige vertrouwen zorgde bij zowel de spelers als technische staf van DIO Bedum. Na een tussenstand van 8-3 in het voordeel van de thuisploeg werd het echter 9-7 en leek voor de gasten een terugkeer in de wedstrijd in de maak. Maar via een paar rake smashes zorgde Lennart Harmsen vervolgens voor 12-8 en even later begon ook servicekanon Jochem van Diepen zich weer met de score te bemoeien waardoor de gastheren uitliepen naar een voorsprong van 17-9. Een tussenstand die voor een time-out aan de kant van de gasten zorgde. . Trainer/coach Dennis Luider hoopte dat hij daarmee zijn team weer op het juiste spoor zou krijgen maar helaas voor de coach was dat ijdele hoop want het waren de Bedumers die na deze time-out uitliepen naar een voorsprong van 21-11. Een tussenstand die er voor zorgde dat niemand in De Beemden nog verwachtte dat de Hoogeveners in de buurt van de thuisploeg zou komen en wat uiteindelijk ook niet gebeurde. Want met een paar rake klappen van hoofdblokkeerder Bert Bouwers en hoofdaanvaller Lennart Harmsen trok de formatie van trainer/coach Edwin ten Kate ook de tweede set met de cijfers 25-13 eenvoudig naar zich toe. Na deze twee door de thuisploeg eenvoudig gewonnen sets was iedereen er op de tribune eigenlijk wel een beetje van overtuigd dat ook de derde set een gemakkelijke prooi voor Kenders Bouw-DIO/Bedum ging worden. Iets waar het aan het begin van de derde set ook inderdaad naar uitzag. Al snel stond er in de derde set namelijk een 6-2 stand in het voordeel van de thuisploeg op het scorebord. Een tussenstand waarbij aan de lichaamstaal van Dennis Luide te zien was dat hij als coach op dat moment figuurlijk de handdoek al had gegooid. Waar hun coach dus al een beetje klaar was met het duel tegen een op alle fronten betere opponent gooiden zijn spelers toch nog wat extra krachten in de wedstrijd. De gasten wisten nog terug te komen tot 6-4, maar na deze korte opleving was het wel gedaan met de tegenstand van Olhaco. De ploeg grossierde ook in de derde set namelijk niet alleen in een groot aantal servicefouten maar ook de technische fouten waren niet op de vingers van een hand te tellen. Op de stand van 13-10 was daar nog even een laatste stuiptrekking van de bezoekers maar al snel herpakte DIO Bedum zich en even later stond er een stand van 18-13 op het scorebord. Op de stand van 21-16 mochten de gasten opeens drie punten op rij maken zodat het op 21-19 toch nog even spannend leek te gaan worden. Maar aan de kant van de thuisclub raakte echter niemand echt in paniek zodat de altijd belangrijke derde set in een 25-21 overwinning voor de thuisploeg eindigde zodat het eerste thuisduel in 2018 van DIO Bedum een gemakkelijke 3-0 zege werd en waar de Bedumers nog geen zestig minuten voor nodig hadden.Kenders Bouw-DIO/Bedum HS 1 -De Witte Olhaco HS 1: 3-0(Setstanden: 25-16, 25-13,25-21)Scheidsrechters Jan Klappe Henry de JongKendersbouw DIO Bedum: Rik Bakker, Van der Veen, Rekker, Van Diepen, Homan, Harmsen, Brouwers, Hoekstra, Ter Veer, Verseput, Jonker, Kuypens.De Witte Olhaco HS 1: Bijl, Albertoe, Dierdorp, Kemperman, Strijker, Van Timmeren, Seubers, Bert Bril, Gert Jan Bril, Robben