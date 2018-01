EKC kan niet stunten op Leekster Voetbalgala

Het team van EKC (Eenrum/Kloosterburen), bestaande uit Rebecca Postma, Janet Toonder, Emma Postma, Gretha Annema, Wendy Reitsma, Irene Bos en Sarah Rijzinga, zijn er zaterdagavond 13 januari niet in geslaagd voor een stunt te zorgen. In de finale van het Leekster Voetbalgala in Sportcentrum Leek om de Roel Klazinga trofee was eredivisionist Nieuw Roden met 1-4 (doelpunt Sarah Rijzinga) te sterk. Toch was het voor EKC een unieke prestatie om in dit prestige zaalvoetbaltoernooi zo ver te komen en het team mag dan ook trots zijn op zich zelf.