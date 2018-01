Drachtster Boys begint 2018 met gelijkspel

Vrijdag 12 januari stond de wedstrijd tussen Drs. Vijfje en Drachtster Boys op het programma. Voor beide ploegen was dit de eerste van 2018. Drs. Vijfje, de huidige nummer 10 op de ranglijst, kende een teleurstellende eerste competitiehelft en wil zich in 2018 herstellen om weer omhoog te kunnen kijken. Ook voor Drachtster Boys waren de resultaten in de eerste competitiehelft tegenvallend. Om zicht te blijven houden op de play-offs was een overwinning meer dan welkom. Aan het begin van het seizoen stonden beide ploegen al tegenover elkaar in Drachten. Hier wonnen de vrouwen uit Drachten overtuigend met 7-0.Om 21:30 uur begon de wedstrijd met de aftrap van Drachtster Boys. Drs. Vijfje begon sterk en zette Drachtster Boys vroeg onder druk. Dit leidde al in de eerste minuut tot twee kansen voor de thuisploeg, maar Kim Schapelhouman pakte beide doelpogingen.Na anderhalve minuut was het wel raak; een intrap van Annebel ten Broeke werd door Arte Brueren hard in de verre hoek geschoten; 1-0.Een schot uit een corner van Aruni Slagter bezorgde Drs. Vijfje bijna de 2-0, maar de bal belandde op de binnenkant van de paal en ging voorlangs.Niet veel later werd het toch 2-0. Sharon Luttmer kon van dichtbij de bal in het lege doel tikken na een voorzet van Annebel ten Broeke.In de tweede helft begon Drachtster Boys sterker. Het was dan ook al binnen een minuut dat de aansluitingstreffer werd gemaakt. Anita Vellema schoot vanaf de zijkant hard in de verre hoek binnen; 1-2.Drachtster Boys speelde met meer zelfvertrouwen en bracht de verdediging van de thuisploeg steeds vaker in moeilijkheden. Het duurde dan ook niet lang tot de gelijkmaker binnen werd geschoten. Esther van Toledo dribbelde goed naar binnen en schoot in de korte hoek raak; 2-2.Drs. Vijfje pakte snel de voorsprong weer terug, want Arte Brueren passeerde aan de zijkant behendig haar tegenstander en haar voorzet kon simpel binnen worden gegleden door Laura de Groen. Een minuut later maakte de thuisploeg ook de 4-2. Wederom Arte Brueren passeerde langs de zijlijn weer knap en haar voorzet werd door Atty Eelkema in eigen doel gegleden.Vijf minuten voor tijd maakte Esther van Toledo er 3-4 van. Na een scrimmage voor de goal van Vijfje wist van Toledo de beslissende teen tegen de bal te zetten en scoorde.Drachtster Boys kende, net als in de eerste helft, een goede slotfase. Atty Eelkema bracht met een goede actie aan de zijkant Anita Vellema in stelling om haar tweede van de avond te maken. Vellema faalde niet en schoot de gelijkmaker binnen; 4-4.Gezien het wedstrijdbeeld was dit een terechte uitslag waar beide ploegen na het eindsignaal genoegen mee leken te nemen.