VV Winsum en Usquert winnaars 4e editie Hogeland Cup.

Ongeveer tweehonderd toeschouwers zagen vrijdagavond dat Usquert het B-toernooi en VV Winsum het A-toernooi van de Hogeland Cup wisten te winnen. In een werkelijk zinderende finale was het in de B-finale eerst titelverdediger Usquert die na strafschoppen Noordpool versloeg en in de A-finale had VV Winsum geen kind aan een duidelijk vermoeide Eenrum dat met een 8-0 nederlaag naar de tweede plaats werd verwezen.Op vrijdag 5 januari waren de avonduren in Sportcentrum ‘De Mencke’ gereserveerd voor de laatste avond van de 4editie van de Hogeland Cup. Een avond die in het teken stond van eerst de kruisfinales en later op de avond de finales in het A en B-toernooi. Omdat de organisatie voor de laatste avond ook een pauzenummer had gecontracteerd, en de wedstrijden op de finaleavonden vijf minuten langer duurden dan in de poules, werd er op deze laatste avond al om 18.00 uur afgetrapt door de titelverdediger Usquert en Rood Zwart Baflo. Een halve finale die een prima keepende RZB-goalie Wim Beukema liet zien die echter niet kon voorkomen dat een ook nu weer prima spelend Usquert met 3-1 wist te winnen. De tweede halve finale in het B-toernooi was die tussen Eenrum en Noordpool. Waar velen dachten dat de Eenrumers, gezien het prima presteren eerder op het toernooi, de beste papieren hadden om de finale te bereiken was het tegendeel waar. Noordpool was namelijk duidelijk de bovenliggende partij tegen de roodbaadjes die al vlot tegen een 2-0 achterstand aankeken en uiteindelijk een 3-2 nederlaag moesten incasseren. Na deze eerste twee halve finales in het B-toernooi waren het vervolgens Noordwolde en VV Winsum die de eerste halve finale in het A-toernooi mochten spelen. In een wedstrijd waarin de Winsum duidelijk de betere ploeg was werd het uiteindelijk een 3-1 zege voor de eersteklasser. Vervolgens stond het duel tussen De Heracliden en Eenrum op het programma. Waar de Eenrumers zich eerder op de avond nog lieten verrassen door Noordpool lieten ze dat geen tweede keer gebeuren. Want via een zwaarbevochten 2-1 zege was het uiteindelijk vijfdeklasser Eenrum die ten koste van vierdeklasser De Heracliden de finale in het A-toernooi wist te bereiken. Na dit eerste blok van vier duels was de tijd voor pauzenummer om de spelers even wat rust te gunnen richting de nog resterende wedstrijden. Voor het pauzenummer had de organisatie bedacht om het zaalvoetbalteam Hiariej& Friends uit te nodigen. Hiariej& Friends is een zaalvoetbaldemonstratieteam rond David Hiariej die in het verleden nog een periode trainer bij Futsal Winsum is geweest. Dit team speelde een wedstrijdje tegen een jeugdige selectie bestaande uit spelers van de O-19 teams uit de aanstaande nieuwe gemeente Het Hogeland. Het’ duel’ eindigde uiteindelijk in een 5- 1 zege voor het vijftal vrienden van de zelf afwezige David Hiariej en daar was ook alles wel mee gezegd. In plaats van dat het viertal veldspelers er voor het publiek een leuk duel van probeerde te maken was men namelijk alleen maar bezig om hun jongere tegenstanders op een ‘lelijke’ manier te kleineren. Na dit mislukt intermezzo ging het vervolgens verder met de kleine finale in het B-toernooi tussen Eenrum en Rood Zwart Baflo. De Eenrumers begonnen de pijntjes van de twee eerder op de avond gespeelde duels al aardig te voelen en de 2-0 overwinning voor de Bafloërs was dan ook volledig terecht te noemen. De strijd wie er derde of vierde zou worden in het A-toernooi ging tussen Noordwolde en De Heracliden. Een wedstrijd die een duidelijk betere Noordwolde liet zien maar die zich daar, gezien het aantal kansen, met een te magere 2-0 overwinning voor beloonde. Na de eerste zes duels van de avond resteerden er nog twee duels en dat waren de finales in het A en B-toernooi. Uiteraard werd de finale van het B-toernooi, tussen titelverdediger Usquert en Noordpool, als eerste afgewerkt en dat werd er eentje waar nog wel even over werd nagepraat. Usquert begon ijzersterk aan de wedstrijd want binnen drie minuten stond er een 2-0 voorsprong voor de withemden op het scorebord en in de 15minuut kwam Usquert zelfs op 3-0. Dat zorgde dat men aan de kant van Noordpool besloot om vanaf dat moment maar alles of niets te gaan spelen. Doelman Kevin Gjaltema werd naar de kant gehaald en Nick van den Berg werd al ‘vliegende kiep aan de ploeg toegevoegd. Een aanpak die zoden aan de dijk zette omdat Noordpool zich terug in de wedstrijd vocht door kort achter elkaar twee keer te scoren. In de 20minuut kwam Usquert echter op 4-2 zodat het er naar uit begon te zien dat de withemden voor de tweede keer op rij het B-toernooi zouden gaan winnen. Maar de jonge formatie van het duo Henk Meijer Geert-Jan Zijlstra gaven zich echter niet zo maar gewonnen. Want met nog een minuut te spelen werd het 4-3 en kon er nog van alles gebeuren. Iets wat ook daadwerkelijk het geval was toen de geel/zwarten de stand in de slotseconden op 4-4 brachten. Strafschoppen moesten vervolgens de beslissing brengen en nadat beide teams een keer raak hadden geschoten ging het in de tweede beurt mis voor Usquert. In de derde beurt wist Noordpool vervolgens niet raak te schieten zodat het nu om en om verder ging om tot een beslissing te komen. De vierde beurt werd door beide teams raak geschoten en bij de vijfde penalty dreigde het fout te gaan voor de titelverdediger toen de bal naast werd geschoten. Maar het arbitrale duo Pultrum en Basstra had echter geconstateerd dat Noordpool-doelman Gjaltema te vroeg had bewogen zodat de strafschop over moest worden. Dat zorgde uiteraard voor de nodige protesten maar de leidsmannen bleven bij hun standpunt en Usquert kreeg een herkansing die wel werd benut. Toen Noordpool in de volgende beurt mistte en Usquert wel raak schoot was het feest bij de withemden die hun titel wisten te prolongeren. Na dit spektakelstuk wachtte er nog een wedstrijd en dat was de A-finale tussen VV Winsum en Eenrum. Een finale wat nooit een moment een wedstrijd werd omdat een zevental Eenrumers duidelijk te vermoeid was om het de negen Winsumers echt lastig te maken. In dit zeer eenzijdig duel ging het dan ook snel met de goals en het was aan doelman Nick Rijzinga te danken dat de roodbaadjes niet op een nederlaag met dubbele cijfers werden getrakteerd. Nu bleef de teller steken bij acht treffers voor de eersteklasser die in de finale geen treffer tegen kregen omdat Eenrum simpelweg de kracht niet meer had om tot een fatsoenlijke aanval te komen. Dat zorgde er dus voor dat de winst van het A-toernooi terecht kwam bij de eersteklasser uit Winsum, die samen met Usquert, Noordpool en Eenrum de smaakmakers van de 4editie van de Hogeland Cup waren.