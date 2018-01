VAKO naar finaleavond LVG

Zaterdag 6 januari stond voor VAKO in het teken van een overvol zaalvoetbalprogramma. Want niet alleen waren de Vriezenaren in de namiddag actief in de tweede ronde van het Leekster Voetbalgala enkele uren later was VAKO ook vertegenwoordigd op de finaleavond van het 36e Univé Kerstzaalvoetbaltoernooi in Gieten.Voor de ploeg van coach Mike Baalmans begon het vervolg op de toernooien in Leek en Gieten zaterdagmiddag dus in Leek waar VAKO zijn opwachting mocht maken in de tweede ronde van het Leekster Voetbalgala. De eerste tegenstander in Leek was Waskemeer dat in de derde klasse van het zaterdagvoetbal uitkomt. Al snel werd duidelijk dat de ploeg uit Waskemeer geen partij was voor VAKO dat het wat eenzijdige duel uiteindelijk met 7-0 wist te winnen waarbij Leander Meijering aan de kant van VAKO met vier goals de topscoorder werd. Ook de tweede wedstrijd werd een duidelijke zege voor de ploeg van Mike Baalmans. Tegenstander was nu vierdeklasser SVMH dat met een nederlaag van 4-0 zijn meerdere moest erkennen in de derdeklasser uit Vries. Na deze twee gewonnen duels was het al zeker dat VAKO zich had geplaatst voor de finaleavond die op zaterdag 13 januari gespeeld gaat worden. Het laatste pouleduel tegen derdeklasser Grijpskerk was er dan ook eentje die er niet echt meer toe deed maar die door VAKO uiteindelijk wel met 3-0 werd gewonnen. Dat zorgde dat de ploeg ongeslagen de kwartfinales van het Leekster Voetbalgala wist te bereiken waar tweedeklasser Roden zaterdagavond als een, volgens coach Mike Baalmans, pittige opponent wacht. ,,Vooropgesteld, alle acht teams die de finaleavond van een toernooi zoals het Leekster Voetbalgala weten te bereiken kunnen natuurlijk wel wat. Persoonlijk zie ik VEV’67 als de grote favoriet maar hopelijk kunnen ook wij tot het laatste moment mee doen om de prijzen. De laatste jaren hebben we op het LVG steeds stapjes kunnen maken en dat moeten we nu maar een keer bekronen met het in ieder geval het bereiken van de finale,” aldus Baalmans.Waar men in Leek gevorderd was tot de tweede ronde van 32Leekster Voetbalgala stond in Gieten later op de dag de finaleavond van het 36e Univé Kerstzaalvoetbaltoernooi op het programma. Een finaleavond waar VAKO het in zijn halve finalepoule moest opnemen tegen derdeklasser LTC uit Assen en het op zondag eveneens in de derde klasse uitkomende Wildervank. Met een ploeg, waar vanuit de formatie die in Leek in actie kwam Leander Meijering en Tim van Uffelen de gelederen nog kwamen versterken, werd het eerste duel tegen Wildervank met 0-2 gewonnen. Doordat LTC met 4-1 van eveneens Wildervank had weten te winnen wisten de Vriezenaren dat er met ten minste twee doelpunten verschil van LTC gewonnen moest worden wilde men de finale in Gieten bereiken. Maar helaas slaagde de geel/rode-brigade daar niet in want toen er voor de laatste keer werd gefloten stond er een 2-2 stand op het scorebord. Dat betekende dat VAKO samen met tweedeklasser Hoogezand mocht gaan uitmaken wie er derde en wie er vierde zou worden in Gieten. Na een doelpuntrijk duel was het uiteindelijk de tweedeklasser die de ‘kleine finale’ met 5-3 wist te winnen en daardoor achter winnaar WVV-zondag, dat de strafschoppen beter nam dan verliezend finalist LTC, de derde plaats wist te bemachtigen. Voor VAKO restte uiteindelijk de vierde plaats in een toernooi waar in totaal vijfentwintig teams aan meededen zodat Mike Baalmans na afloop toch sprak van een prima resultaat. ,,We waren dicht bij de finale maar hadden de pech dat LTC iets ruimer van Wildervank had gewonnen en daardoor genoeg had aan een gelijkspel. Ondanks dat kijken we toch terug op een mooi toernooi en wat ook geldt voor ons optreden in Meppel. En hopelijk kunnen we ons zaaloptreden wat het seizoen 2017-2018 betreft zaterdagavond in Leek mooi afsluiten met nog drie wedstrijden. Wat dat zou betekenen dat we daar in de finale staan en wat een mooie bekroning zou zijn op hoe we op drie grote zaalvoetbaltoernooien hebben gepresteerd.”