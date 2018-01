Verrassingen op Leekster Voetbalgala

De Wilper Boys en TLC hebben zich zaterdagavond in een volgepakt Sportcentrum verrassend geplaatst voor de kwartfinales van het Leekster Voetbalgala. Ook De Griffioen, VAKO, Grijpskerk, VEV’67, Roden en Boerakker haalden de laatste acht.De Wilper Boys plaatste zich voor het eerst in de historie voor de Gala-avond. De vierde klasser eindigde tweede in poule P, achter winnaar De Griffioen, dat vorig jaar de kwartfinale niet haalde. DIO Oosterwolde en Veenhuizen werden respectievelijk derde en vierde. Veenhuizen kwam uit het B-toernooi. In Poule Q was VAKO heer en meester. De Vriezenaren wonnen alles en eindigden een straatlengte voor Grijpskerk en SVMH, die streden om de tweede plek. Grijpskerk won op doelsaldo. Waskemeer werd puntloos vierde. In de avonduren de zwaarste poule R met drie favorieten en TLC dat verrassend eerste werd, voor VEV’67, Fc. Grootegast en ONR, de finalist van vorig jaar. Poule S werd gedomineerd door Roden en Boerakker. Boerakker werd groepswinnaar. Nieuw-Roden en HFC’15 kwamen er niet aan te pas.Topscorers A-toernooi: Arjan Veenstra VEV'67 11, Leander Meijering VAKO 10, Joey hummel Boerakker 9.Komende zaterdag worden de kwartfinales gespeeld. Het schema:18.10 uur De Griffioen – VEV’6718.40 uur De Wilper Boys – TLC19.15 uur VAKO – Roden19.45 uur Grijpskerk – BoerakkerOp dezelfde Gala-avond wordt ook de B-finale gespeeld: Harkema Opeinde-Waskemeer. Tevens de damesfinale Nieuw Roden- EKC (Eenrum-Kloosterburen).