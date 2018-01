VAKO op drie zaaltoernooien succesvol actief

Waar het op het veld voor het eerste elftal van VAKO uit Vries qua prestaties allemaal nog wel wat beter kan is dat in de diverse zaalvoetbaltoernooien duidelijk anders. Want de Vriezenaren waren rond de feestdagen op drie toernooien succesvol actief.VAKO doet al geruime tijd mee aan het Univé Kersttoernooi in Gieten en aan het Leekster Voetbalgala. Maar daar werd in oktober nog een toernooi aan toe gevoegd toen de derdeklasser op het veld voor een daverende stunt zorgde door hoofdklasser MSC uit het bekertoernooi te knikkeren. Een prestatie waar men bij de hoofdklasser veel respect voor had en men de vraag stelde of de derdeklasser er wat voor voelde om rond de feestdagen aan het JAN BRALTEN | STADTMÜLLER Futsaltoernooi mee te doen. Een vraag die wel even om een goede organisatie binnen VAKO vroeg omdat de derdeklasser op alle drie de toernooien met een representatief acte de presence wilde geven.Het eerste toernooi waar VAKO in actie kwam was het Jan Bralten-Stadtmüller Futsal Toernooi in Meppel. De Vriezenaren speelde in Meppel op donderdag 21 december drie poulewedstrijden waar er twee van werden gewonnen en een verloren. De derdeklasser begon met een 5-0 zege op SV Olympia maar verloor zijn tweede wedstrijd vervolgens met 2-1 van hoofdklasser MSC. Dat zorgde dat VAKO, wilde men de finaleavond bereiken zijn derde wedstrijd moest winnen. Iets waar de ploeg op overtuigende wijze in slaagde. Want in zijn derde duel van de avond bond de ploeg uit Vries ZVVV uit Zuidwolde met 7-0 aan de zegekar. Een zege die er voor zorgde dat VAKO op vrijdag 29 december weer naar Meppel mocht reizen om op de finaleavond aanwezig te zijn. In een poule met Flamingo, Olde Veste, Staphorst en Rouveen werd VAKO uiteindelijk vierde wat betekende dat het toernooi in Meppel voor de rood/gelen ten einde was. Maar ondanks het niet bereiken van de kruisfinales was coach Mike Baalmans dik tevreden. ,,We werden pas laat uitgenodigd voor dit zeer groots opgezet toernooi. Gezien de deelnemende ploegen hebben we met het bereiken van de finaleavond echter een prima figuur geslagen,” aldus Mike Baalmans die de coaching tijdens dit toernooi en het Leekster Voetbalgala voor zijn rekening nam. ,,Onder onze vorige trainer Egbert Darwinkel, is dat zo gegroeid en ook onze huidige trainer, Marcel Poll, had er geen moeite mee wanneer ik in Meppel en Leek de coaching zou doen en wat voor het toernooi in Gieten gold voor Tim van Uffelen.”Op zaterdag 23 december kwam VAKO voor de eerste keer in actie op het 36e Univé Kerstzaalvoetbaltoernooi in Gieten. De ploeg was ingedeeld in een poule met BSVV, Eext, Gieten en Gieterveen en wist de eerste drie duels tegen BSVV, Eext en Gieterveen winnend af te sluiten waardoor men al verzekerd was van een plaats in de halve finales. Het laatste pouleduel werd vervolgens een gelijkspel tegen Gieten dat samen met VAKO en BSVV door naar de halve finales ging. Een halve finalepoule waar VAKO vervolgens op 30 december voor naar Gieten moest komen. In een poule met Muntendam, Hoogezand, Stadspark en Rolder Boys wist de formatie uit Vries alle vier zijn duels te winnen zodat de finaleavond op overtuigende wijze werd bereikt. Een finaleavond die voor zaterdag 6 januari 2018 op het programma staat. Een dag waarop VAKO in de middaguren op het Leekstervoetbalgala in actie komt.Waar in Gieten op 6 januari de finales worden gespeeld is men in Leek op die dag toe aan de tweede ronde. Een tweede ronde waar VAKO zich op overtuigende wijze voor wist te plaatsen. Op 27 december vond in Leek voor VAKO de eerste ronde plaats en die begon met een 5-1 overwinning op Zevenhuizen. Het tweede duel werd met 2-0 van Peize gewonnen zodat de Vriezenaren op dat moment al bijna zeker van het bereiken van de tweede ronde waren. Iets waar Mike Baalmans niet echt door verrast was. ,,Gezien het feit dat er bij VAKO veel spelers met de nodige ervaring in de zaal spelen zijn we dat ook wel een beetje aan onze stand verplicht. Het bereiken van de tweede ronde is mooi maar daar mag het niet mee stoppen. Ik vind dat we in Leek minimaal bij de laatste vier moeten kunnen eindigen, aldus Mike Baalmans die zag dat VAKO in zijn derde wedstrijd duidelijk een maatje te groot was voor Nieuw Roden dat op een 5-0 nederlaag werd getrakteerd. Een nog duidelijker zege werd het in de wedstrijd tegen De Wilper Boys want in het vierde duel werd het 10-0 voor VAKO dat hierdoor met de volle buit aan punten naar de tweede ronde ging.Zo sloot VAKO het jaar 2017 in de zaal op de diverse zaaltoernooien op fraaie wijze af en hoopt Mike Baalmans dat het vervolg in 2018 precies eender zal gaan verlopen. ,,We hebben de smaak nu te pakken en dat smaakt naar meer. Daarbij hoop ik oprecht dat de prima resultaten in de zaal ook een voorbode voor een prima seizoenshelft op het veld zullen zijn. Want ook dat is heel erg belangrijk voor VAKO dat het ook op het veld goed presteert.”