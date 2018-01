SIOS en VV Winsum eerste winnaars Hogeland Cup

Een kwartet arbiters wat de spelregels verschillend hanteerde, een gestaakte finale bij JO-19 doordat een speler en arbiter een te kort lontje hadden en goed gevulde tribunes waren de belangrijkste ingrediënten tijdens de finaleavond van de Hogeland Cup die bij de JO-19 door VV Winsum en bij de dames door SIOS werd gewonnen.Op woensdag 3 januari stond in Sportcentrum ‘De Mencke’ de finaleavond voor de JO-19 en vrouwenteams om de Hogeland Cup op het programma. Duels waar zich bij de JO-19 de teams van Noordpool, Noordwolde, SV Bedum en VV Winsum voor hadden geplaatst. Wat de vrouwenteams betrof waren het de tweedeklassers VV Winsum, SIOS en EKC die zich, samen met derdeklasser SV Bedum, voor de finaleavond hadden weten te plaatsenOm precies 18.30 uur klonk het eerste fluitsignaal en waren het de teams van Noordpool en Noordwolde die de spits afbeten in een eerste halve finale die na een gelijk opgaande wedstrijd met 3-2 werd gewonnen door Noordpool. Waar in de eerste halve finale veel strijd te zien was gold dat niet voor de tweede halve finale. In het duel tussen VV Winsum en SV Bedum waren de Winsumers namelijk met 5-1 duidelijk te sterk voor de Bedumers zodat het bij de teams JO-19 een finale werd tussen Noordpool en VV Winsum. Na de twee halve finales bij de junioren waren het de dames van VV Winsum en SV Bedum die mochten uitmaken wie de finale zou gaan spelen. In een duel waarin de Winsumer dames duidelijk sterker waren werd het uiteindelijk maar een 3-1 zege omdat de doelvrouwe van de paarshemden, Aniek Batema, formidabel stond te keepen. De tweede halve finale ging tussen SIOS en EKC dat niet met zijn sterkste selectie naar Uithuizen was gekomen. Coach Joost Gerdez had er namelijk voor gekozen om iedereen van zijn selectie speelminuten te gunnen en ook om zijn betere zaalvoetbalsters een beetje te sparen voor de finale van het Leekster Voetbalgala die op zaterdag 13 januari wordt gespeeld en waar EKC het moet opnemen tegen eredivisionist Nieuw Roden. De verder in aantal ook wat magere selectie van EKC had het dan ook direct lastig tegen een gedreven en compact spelend SIOS dat uiteindelijk met een duidelijke 4-1 zege de finale wist te bereiken.Na de twee halve finales bij de dames stond de strijd om de derde en vierde plaats bij de junioren op het programma. Een duel tussen SV Bedum en Noordwolde die na vijfentwintig minuten een 2-2 stand liet zien. Dat zorgde dat speaker Gerrit Hofman mocht melden dat beide ploegen ieder drie ‘pennels’ mochten nemen. Was er dan nog geen beslissing gevallen dan ging men om en om verder tot er een winnaar was gekomen. De eerste drie strafschoppen werden door beide teams gescoord en ook de vierde strafschop werd door zowel SV Bedum als Noordwolde raak geschoten. In de vijfde beurt ging het echter fout voor Noordwolde. Nadat de paarshemden hun vijfde strafschop raak hadden geschoten ging de vijfde penalty van Noordwolde via de paal naast zodat bij de A-junioren SV Bedum als derde en Noordwolde als vierde eindigde. De ‘kleine’ finale bij de vrouwen werd vervolgens een makkie voor derdeklasser SV Bedum. De formatie van trainer Robert Eimers had namelijk geen kind aan EKC dat in de strijd om de derde plaats op een gegeven moment geen wissels meer had toen Loes Korhorn geblesseerd raakte. De Eenrum-Kloosterburen Combinatie was namelijk maar met zes speelsters naar Uithuizen gekomen en wat dus niet een erg slimme zet was van coach Joost Gerdez. Na de twee kleine finales waren daar eindelijk de wedstrijden waar het allemaal echt om ging, de finale bij de JO-19 en die bij de dames. Er werd begonnen met de finale tussen de JO-19-teams van Noordpool en favoriet VV Winsum. Een finale die een zeer compact en prima spelend Noordpool liet zien waar de Winsumers het duidelijk lastig tegen hadden. Ook in de finale werd echter al snel duidelijk dat het een avond was van het inconsequent fluiten. Want rond de vijfde minuut werd er aan de kant van Winsum een stevige overtreding gemaakt op Noordpool-speler Mark Bos. Zelfs de toeschouwers die geen kaas hadden gegeten van de spelregels in het zaalvoetbal zagen dat dit een overtreding was die met een gele kaart bestraft had moeten worden. Maar daar dacht het duo Harold Basstra/ Jan Pultrum echter anders over en bleef de overtreding onbestraft. Vreemd was het vervolgens dat een overtreding van dezelfde Mark Bos even later wel met geel werd bestraft en Noordpool twee minuten met een man minder verder moest. Maar de toon in deze finale was nu gezet want toen de Noordpool-speler even later weer binnen de lijnen kwam liet niet alleen hij maar ook arbiter Basstra zich leiden door emotie. Wat volgde was namelijk een verbale strijd tussen twee’ kleuters’en waar richting de arbitrage door het publiek lachwekkend op werd gereageerd toen Mark Bos met een rode kaart werd weggestuurd. Een kaart die de bank van Noordpool deed ontploffen waarop arbiter Basstra besloot om de finale te staken. Nadat de gemoederen weer wat tot bedaren waren gekomen besloot men het duel verder uit te spelen en werd het uiteindelijk een 4-0 zege voor de Winsumers in een wedstrijd die voor de ware voetballiefhebber niet snel genoeg afgelopen kon zijn.De laatste wedstrijd van de avond was de damesfinale tussen VV Winsum-SIOS. Een duel dat een voor iedere bal vechtend SIOS liet zien tegen een Winsum dat duidelijk de geblesseerde Chantal Streppel mistte. Met Streppel in de gelederen waren er namelijk ongetwijfeld meer kansen voor de Winsumer dames gekomen dan nu het geval was. Waar de groen/witten niet veel kansen op de openingstreffer kregen was dat anders bij SIOS. Nadat de dames uit Sauwerd al een paar keer dicht bij de openingstreffer waren geweest was het in de 6minuut eindelijk raak en kwam er een 0-1 stand op het scorebord te staan. SIOS gooide vervolgens nog meer gezonde strijdlust in de wedstrijd waarbij ze er van het arbitrale koppel Derk Hofman/Jos Klinkhamer af en toe behoorlijk stevig in mochten kleunen. Hofman en Klinkhamer deden daarmee precies het tegenovergestelde van het duo Pultrum/Basstra zodat het kwartet arbiters op deze finaleavond bij velen geen goede indruk achterliet. In de 20minuut gooide SIOS het duel definitief op slot door de op dat moment zeker terechte 0-2 te scoren. Een tweede treffer die niet veel later gevolgd werd door de 0-3. Met nog maar een drietal minuten op de klok werd duidelijk dat een sterk spelende SIOS deze voorsprong niet meer uit handen zou geven en toen arbiter Klinkhamer deze avond voor de laatste keer floot was bijna iedereen in de zaal van mening dat SIOS in het damestoernooi en VV Winsum bij de JO-19 de terechte winnaars waren geworden.