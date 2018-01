Eenrum zorgt voor Hogeland Cup-stunt

Tweeënveertig goals, een stuntende vv Eenrum met een uitblinkende doelman Nick Rijzinga in de gelederen waren zaterdagavond de belangrijkste ingrediënten tijdens de poulewedstrijden in het A-toernooi van de Hogeland Cup die door ruim 200 betalende toeschouwers werden bezocht.Zaterdag 30 december werden de twee poules in het A-toernooi van de Hogeland Cup gespeeld. Uit de toekomstige nieuwe gemeente Het Hogeland hadden zich daar in totaal zes ploegen voor aangemeld. Van de partij waren, VV Winsum, Noordwolde, De Heracliden, SIOS, Corenos en SV Bedum-zondag. Om tot twee poules van vier teams te komen was door de organisatie besloten om de winnaars van de twee poules in het B-toernooi, Usquert en Eenrum, ook mee te laten doen in het A-toernooi. Dat zorgde dat het eerste duel in poule A1 direct een echte derby werd. Want binnen de lijnen kwamen de teams van eersteklasser VV Winsum en vijfdeklasser Eenrum. Dit werd uiteraard een duel tussen David en Goliath want de Eenrumers hadden niets in te brengen tegen de gedoodverfde favoriet voor de eindzege. Het werd dan ook een 3-0 overwinning voor de Winsumers tegen een Eenrum dat blij mocht zijn dat doelman Nick Rijzinga nog een aantal prima reddingen kon verrichten. Wedstrijd nummer twee in poule A1 was die tussen SIOS en Corenos. Beide teams gaven elkaar maar weinig toe maar was het toch de ploeg uit Sauwerd die met nog minder dan een minuut te gaan op een 2-1 voorsprong stond. Maar werkelijk in de slotseconden kwam er toch nog een 2-2 eindstand op het scorebord te staan. De eerste wedstrijd in poule A2 was die tussen derdeklasser Noordwolde en het in de reserveklasse uitkomende Usquert. De withemden hadden op de eerste dag van het toernooi al indruk gemaakt door hun poule in het B-toernooi te winnen en lieten ook zaterdagavond zien dat ze in het A-toernooi voor een stunt konden gaan zorgen. Het was namelijk Usquert dat in dit duel aan de leiding kwam. Een voorsprong die echter niet lang duurde. Want binnen de eerste tien van de twintig te spelen minuten kwam de ploeg van de wel op de bank zittende Bennie de Jong namelijk terug tot 1-1 en wat ook de eindstand werd. De Heracliden deed vervolgens in het vierde duel van de avond prima zaken door de zondagvoetballers van SV Bedum met een 2-1 nederlaag huiswaarts te sturen. In wedstrijd nummer vijf moest Eenrum van SIOS winnen wilde het nog enig zicht hebben op het bereiken van de halve finale in het A-toernooi. De roodbaadjes begonnen prima aan het duel want al snel kwam er een 1-0 stand op het scorebord te staan. Een stand die een paar minuten later veranderde in 2-0.Dat zorgde dat de vierdeklasser uit Sauwerd nu alles op de aanval gooide waarbij zelfs doelman Reinder de Haan mee ten aanval trok. In de slotseconden was het, en tot grote hilariteit van de SIOS-aanhang, vervolgens de doelman die de 2-1 op het scorebord schoot. Nu werd het nog even lastig voor de Eenrumers maar een formidabel keepende Nick Rijzinga sleepte zijn ploeg door een zeer lastige slotfase. Nadat VV Winsum in een kat en muis spelletje met 5-1 van Corenos had gewonnen, en zich daardoor al zeker wist van de halve finale, had ook De Heracliden een makkie. De blauwhemden wonnen namelijk met 4-0 van Usquert en wisten dus dat ook zij zich op vrijdag 5 december voor de finaleavond mochten komen melden. Het achtste duel was die tussen de ‘buren’ Noordwolde en SV Bedum-zondag wat uiteindelijk in 2-2 eindigde. Een stand die er voor zorgde dat in poule B het doelsaldo nog weleens een beslissende factor zou kunnen worden. Maar eerst stonden de laatste twee duels in poule A1 op het programma. De eerste was die tussen Eenrum en Corenos waarbij de Eenrumers aan een gelijkspel genoeg hadden om een grote kans op het bereiken van de halve finale in het A-toernooi te maken. Maar zo ver liet de vijfdeklasser het echter niet komen want met een duidelijke 4- 1 zege werd vierdeklasser Corenos keurig aan de kant gezet. Dat zorgde dat het duel tussen SIOS en VV Winsum er eentje om des keizersbaard was omdat de tegenvallende ploeg uit Sauwerd de Eenrumers en VV Winsum niet meer kon inhalen. Omdat VV Winsum het vervolgens wat rustig aan deed tegen de buren uit Sauwerd werd het ‘maar’ een 0-2 overwinning voor de eerste klasser. Het duel tussen Usquert en SV Bedum-zondag werd er eentje waarin SV Bedum lang aan de leiding ging maar in de slotfase een 3-2 voorsprong oliedom verspeelde. Met een nog een paar seconden te spelen werd een bal door een Bedumer dom over de achterlijn getrapt en mocht Usquert nog een corner nemen. Een hoektrap waar doelman Lankman niet goed op anticipeerde zodat er op het nippertje nog een 3-3 stand op het scorebord kwam te staan. Een uitslag die er voor zorgde dat Noordwolde tegen het al geplaatste De Heracliden aan een punt genoeg had om ook de halve finale te bereiken. Iets wat de geelhemden uiteindelijk ook lukte want in het laatste duel van de avond bleef het scorebord de volle twintig minuten op 0-0 staan. Dat zorgde dat er door de organisatie niet gerekend hoefde te worden en bekend gemaakt kon worden gemaakt dat de halve finales de volgende duels had opgeleverd: De Heracliden-Eenrum en VV Winsum –Noordwolde.