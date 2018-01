NEC Delfzijl de sterkte op Boshal Eindejaarstoernooi.

NEC Delfzijl is vrijdagavond winnaar geworden van het Boshal Eindejaarstoernooi 2017. De tweedeklasser uit Delfzijl was de sterkste in de editie die dit jaar op voortreffelijke wijze door de vv Middelstum werd georganiseerd en waar op alle drie de dagen een groot aantal toeschouwers voor naar de Boshal kwamen.Corenos was woensdag 27 december de grote winnaar door in poule A alle drie zijn wedstrijden te winnen. Maar omdat de Roodeschoolsters pas op het laatste moment als vervanger van TEO uit Ten Post waren gevraagd konden ze niet op de finaleavond aanwezig zijn. Op die avond had de vierdeklasser namelijk in de Scherphornhal al een eigen clubactiviteit gepland waar men het organiserende vv Middelstum keurig van op de hoogte had gesteld. Dat zorgde dat uit poule A de overige drie teams, Middelstum, De Fivel en De Heracliden zich mochten verheugen op de finaleavond die op vrijdag 29 december werd gespeeld. Uit poule B , die op donderdag 28 december werd afgewerkt , kwamen Loppersum, NEC Delfzijl en De Fivel naar voren als de drie ploegen die zich een dag later weer in een altijd weer sfeervolle Boshal mochten melden voor een finaleavond die begon met een minuut stilte. Een minuut van stilte voor de op vrijdag 22 december overleden Theo Wilpstra die bestuurslid van de vv Middelstum was.In de eerste wedstrijd van de finaleavond waren het Middelstum en Poolster die in poule F de spits afbeten. In een duel waarin de betere kansen voor de ‘Spieksters’ waren werd het uiteindelijk een terechte 1-3 overwinning voor het in het zwart spelend Poolster. Het eerste duel in poule G was die tussen De Heracliden en NEC Delfzijl. Een wedstrijd die al snel een verrassende tussenstand kreeg door twee snelle treffers van de ploeg uit Uithuizermeeden. Deze snelle 2-0 achterstand zorgde dat de tweedeklasser uit Delfzijl in de achtervolging moest en waardoor het tempo werd opgevoerd. Een verhoging van het tempo die er voor zorgde dat en er na tweeëntwintig minuten een stand van 2-3 op het scorebord stond en ‘Hera’ met lege handen stond. Iets wat in het volgende duel ook Loppersum overkwam. De ‘thuisploeg’ moest het opnemen tegen Middelstum en lang zag het er naar uit dat het duel in 1-1 zou eindigen. Maar vlak voor het einde kwamen de Lopsters met een man minder te staan omdat Peter Heeres met een gele op zak twee minuten naar de kant moest. Een kaart die totaal niet in het beeld van de wedstrijd paste maar er uiteindelijk wel voor zorgde dat Middelstum zijn overtalsituatie goed wist te benutten en de 2-1 wist te scoren. Het vierde duel van de avond werd een waar doelpuntenfestival. Maar liefst zeven keer werd er door NEC Delfzijl en De Fivel gescoord waarbij de Delfzijlsters vijf treffers voor hun rekening namen en de teller voor de oranjehemden uit Zeerijp op twee bleef steken. Dat zorgde dat NEC Delfzijl met twee winstpartijen naar de finale ging en De Fivel samen met De Heracliden later op de avond mocht uitmaken wie de’ kleine’ finale zou gaan spelen. In de vijfde wedstrijd van de avond, die tussen Loppersum en Poolster, ging het er bij vlagen hectisch aan toe. Al vroeg in de wedstrijd kreeg aan de kant van Poolster Tom Dijkman een rode kaart van arbiter Swijghuizen. Dat zorgde dat een snel verkregen 1-0 voorsprong snel veranderde in een 1-3 achterstand voor de ploeg uit Spijk. Vreemd was het vervolgens dat Loppersum vanaf dat moment behoudend ging spelen. Vreemd omdat Poolster op dat moment min of meer rijp voor de sloop was. Nu lieten de Lopsters Poolster weer terug in de wedstrijd komen en werd het een nog een 3-4 overwinning voor de formatie uit Spijk. Een zege wat er voor zorgde dat het vast stond dat de finale tussen NEC Delfzijl en Poolster gespeeld zou gaan worden. De laatste poulewedstijd tussen De Fivel-De Heracliden werd er vervolgens een die rijp was voor een aflevering van. In de eerste zeventien minuten van het duel was er niets aan de hand en ging De Heracliden met 4-2 aan de leiding. Toen De Fivel vervolgens alles op de aanval gooide om nog tot een beter resultaat te komen kregen de toeschouwers pure slapstick te zien. Want werkelijk vanuit het niets begon scheidsrechter Hans Bulthuis met gele kaarten te zwaaien en die allemaal richting de ‘Riepsters’ gingen. De situatie was op een gegeven moment zo bizar dat Emiel Bos het doel van De Fivel verdedigde en Mark Kramers het als enige overgebleven veldspeler het tegen vier veldspelers van De Heracliden moest opnemen. Een uiteraard hopeloze opgave voor het duo van De Fivel in een slotfase die De Heracliden nog een vijfde treffer opleverde zodat het niet alleen een kaarten, maar gelukkig voor het publiek, ook nog een doelpuntenfestival werd. Na dit bizar duel was het na een pauze van tien minuten tijd voor de strijd om de 3en 4plaats. Een wedstrijd die ging tussen Middelstum en De Heracliden. In de wedstrijd werd er door beide ploegen twee keer gescoord zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Strafschoppen die er voor zorgden dat Middelstum de derde plaats wist te veroveren. De Middelstumers wisten drie keer raak te schieten terwijl aan de kant van De Heracliden Mark de Boer de bal op de lat schoot. Vervolgens waren het Poolster en NEC Delfzijl die het Boshal Eindejaarstoernooi 2017 mochten afsluiten in een finale die een oppermachtig NEC Delfzijl liet zien. De tweedeklasser, met een aantal spelers in de gelederen die op hoog niveau zaalvoetbal hadden gespeeld of in sommige gevallen nog spelen, kregen namelijk een groot aantal opgelegde kansen. Kansen waaruit in het eerste kwartier maar een keer werd gescoord zodat Poolster kansen op de eindzege bleef houden. Iets waar verandering in kwam toen de havenstadbewoners op 2-0 kwamen. Kort daarna bracht Poolster de spanning toch weer wat terug door de 1-2 te scoren. De Spieksters probeerden vervolgens wel om de stand gelijk te trekken maar het was uiteindelijk de tweede klasser die het duel op slot gooide door de 1-3 op het scorebord te schieten. Een stand die niet veel later ook de eindstand werd in een finale die uiteindelijk werd gewonnen door de ploeg, NEC Delfzijl die dat, volgens trainer Kees Pranger, ook aan zijn stand verplicht was. ,,We waren niet alleen het hoogst spelende team maar ook een team met spelers die veel ervaring in de zaal hebben. Natuurlijk moet het allemaal wel even gebeuren maar als ik eerlijk ben, wanneer we niet hadden gewonnen dan hadden we gefaald.”