Usquert en Eenrum door naar A- toernooi Hogeland Cup

Usquert en Eenrum waren de grote winnaars op de eerste avond van de 4editie van de Hogeland Cup. Beide ploegen plaatsten zich in het B-toernooi namelijk als winnaar van hun poule voor het A-toernooi en mogen verder samen met Noordpool en Rood Zwart Baflo uitmaken wie op vrijdag 5 januari het B-toernooi op zijn naam gaat schrijven.Op woensdag 27 december werd een start gemaakt met de 4editie van de Hogeland Cup. Een editie die, in tegenstelling tot andere jaren, anders van opzet was. Deden in de eerdere edities teams van Appingedam, Omlandia, Stedum, Holwierde, Loppersum, Middelstum, Ezinge en NEC Delfzijl mee, dit jaar was er voor het eerst voor gekozen om het evenement alleen voor de verenigingen uit de toekomstige nieuwe gemeente Het Hogeland te organiseren. Verder was er door de organisatie besloten om de finaleavond niet op zaterdag 6 januari maar op vrijdag 5 januari te organiseren. Dit omdat bijna alle deelnemende verenigingen hun traditionele nieuwjaarsborrel op de eerste zaterdag na 1 januari op het programma hebben staan. Maar zo ver was het nog lang niet want de woensdagavond stond in het teken van de poulewedstrijden in het B-toernooi. Voorronden bestaande uit twee poules waar de vijfdeklassers, Eenrum, Kloosterburen, Zeester, Noordpool, Warffum en Rood Zwart Baflo zich voor hadden aangemeld. Naast deze zes ploegen was uiteraard ook titelverdediger Usquert van de partij en de achtste ploeg die het veld compleet maakte was KRC uit Kantens. In poule B1 waren het Usquert, KRC, Warffum en Noordpool wie samen mochten uitmaken wie als winnaar naar het A-toernooi zou gaan en wie zich verder als nummer twee voor in eerste instantie de ½ finale van het B-toernooi zou plaatsen. Was poule B1 een complete ‘Eemsmond-poule’, in de andere poule waren alle drie de ploegen uit de gemeente De Marne, Eenrum, Kloosterburen en Zeester geplaatst die verder gezelschap kregen van Rood Zwart Baflo dat een groot deel van zijn selectie door andere verplichtingen moest missen. Maar al snel bleek dat bijna alle teams die op deze eerste avond van de 4editie van de Hogeland Cup in actie kwamen met een wat karig bezette selectie naar Uithuizen waren gekomen. De eerste wedstrijd van de avond was die tussen Usquert, de titelverdediger in het B-toernooi, en KRC. Een duel waarin direct veel werd gescoord en uiteindelijk door titelverdediger Usquert met 4-2 werd gewonnen. In het tweede duel in poule B1 kwamen Warffum en Noordpool niet verder dan een 1-1 gelijkspel zodat Usquert direct al een voorsprong op de overige teams had genomen. Na deze eerste twee wedstrijden in poule B1 kwamen Eenrum en Zeester in poule B2 voor de eerste keer in actie. Een duel dat door de Eenrumers op simpele wijze met 3-0 werd gewonnen. In een doelpuntrijk duel speelden vervolgens Kloosterburen en Rood Zwart Baflo met 3-3 gelijk zodat ook hier een ploeg, Eenrum, na de eerste speelronde al wat afstand van de concurrentie had genomen. Het duel tussen Noordpool en KRC werd het duel waar uiteindelijk het meeste zou worden gescoord. Maar liefst tien keer, zes keer voor Noordpool en vier keer voor KRC, klonk er namelijk een tune als teken van een gescoorde goal door sportcentrum ‘De Mencke’. Een ‘De Mencke waar de ambiance, met tribunes langs het speelveld en een duidelijk leukere aankleding van de kantine beter was dan in de eerdere edities. Na dit doelpuntenfestijn deden Warffum en Usquert het vervolgens kalm aan want in de slotseconden van een zeer gelijk opgaand duel waren het de withemden die de Warffumers uiteindelijk op een 1-0 nederlaag trakteerden. Deze tweede zege zorgde dat Usquert niet alleen op koers lag voor het bereiken van de ½ halve finale van het B-toernooi maar ook grote kans maakte om het A-toernooi te bereiken. Iets wat even later ook gold voor Eenrum of Rood Zwart Baflo. Want ook die twee teams hadden de beste papieren om de ½ halve finale van het B-toernooi te bereiken omdat de Bafloërs met 4-3 van Zeester wonnen en Eenrum met 1-1 gelijkspeelde tegen de buren uit Kloosterburen. Dat zorgde dat beide teams met vier punten de laatste speelronde ingingen. Was het in poule B2 nog geen uitgemaakte zaak omdat Kloosterburen in theorie nog kanshebber voor tweede plaats was, was dat in B1 anders. Daar speelden Warffum en KRC geen rol van betekenis meer en mochten Noordpool en Usquert in hun onderling duel uitmaken wie er naar het A-toernooi zou gaan. Dat werd uiteindelijk een zeer compact spelend Usquert dat tegen een fel aanvallende Noordpool keurig stand hield en zich uiteindelijk naar een 3-1 overwinning counterde. In poule B2 kwam Kloosterburen in zijn duel tegen Zeester al vroeg aan de leiding maar uiteindelijk waren het de Zoutkampers die met 4-3 aan het langste eind trokken. Een stand die er voor zorgde dat Eenrum aan een gelijkspel tegen Rood Zwart Baflo voldoende had om poulewinnaar te worden. In een duel waarin de Bafloërs de bovenliggende partij waren werd het uiteindelijk een 1-1 gelijkspel. Een gelijkspel wat Rood Zwart Baflo zich overigens zelf mocht aanrekenen. Want het praten tegen de arbitrage levert namelijk nooit het gewenste resultaat op maar zorgt er vaker voor dat er een tijdstraf van twee minuten volgt. Dat laatste overkwam Melvin Folkerts die daarmee zijn ploeg benadeelde en er mede voor zorgde dat Eenrum de remise over de streep wist te trekken. Een remise die de Eenrumers de winst in poule B2 en daardoor een plaats in het A-toernooi bracht. Na afloop kon de wedstrijdleiding vervolgens nog een zucht van verlichting slagen want het ‘probleem’ KRC had zich namelijk zelf opgelost. De formatie uit Kantens had namelijk tegen de regels in even twee spelers ‘geleend’ van een andere vereniging maar wat door een kenner van het amateurvoetbal in deze regio werd opgemerkt. Er volgde daarom ook een officieel protest maar uiteindelijk werd besloten om de uitslagen wel mee te tellen omdat anders Noordpool en Usquert benadeeld zouden worden. Maar duidelijk was wel dat wedstrijdleider Gerrit Lieffering liever had gezien dat KRC dit even had gemeld. ,,Je moet er op kunnen vertrouwen dat team gewoon met spelers van de eigen vereniging komen. KRC had even contact kunnen opnemen en het probleem aan ons voorleggen. Maar gelukkig zijn ze geen eerste of tweede geworden want dan hadden we maatregelen moeten nemen.”