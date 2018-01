JAHEKO wint Univé Zaalvoetbalgala

Meer dan 500 bezoekers waren getuige van de finaleavond. De tribunes in sporthal ‘De Beemden’ waren tot de laatste plaats bezet. Tussen de wedstrijden door was er een vermakelijk programma. De Dansgroep ‘The Legacy’ zorgde voor show en een sfeervolle ambiance. De DJ’s Jacko Pol en Alexander van Dellen zorgden voor de feestelijke omlijsting met licht en geluid. Ongeveer honderd kinderen uit Bedum maakten gebruik van de mogelijk om gratis te zwemmen.Op 22, 27, 28 en 29 december waren de poulewedstrijden. Van de twintig teams bleven de beste acht over. Dat waren Le Nez/Loods050, Van der Werf Groenvoorziening, Utilico, Smit Prefab Beton, JAHEKO, Smit Installatietechniek/Smit Bouwservice, Hogelandnieuws en Multipromo. In de poulefase waren de finalisten van vorig jaar al verrassend uitgeschakeld.Verheugd liet voorzitter Rob van der Werf weten dat het stichtingsbestuur met Univé overeenstemming is bereikt over de verlenging van het hoofdsponsorschap met twee jaar. Rob van der Werf namens de stichting Bedrijvenvoetbal en Rudolf Doornkamp namens Univé tekenen in de zaal het contract.Na afloop reikten Rudolf Doornkamp van Univé en wethouder Jan Willem van der Kolk de prijzen uit.Een trotse Henri Kooistra nam de grote wisselbokaal in ontvangst met de spelers van het team aan zijn zijde. Topscoorder van het toernooi was Robin Zuidema van JAHEKO. Olav Faber van Le Nez/Loods050 werd verkozen tot beste doelman van het toernooi.Waardering was er voor de scheidsrechters Lianne van der Meulen, Jan Swart en Dursun Caglak. Zonder incidenten floten zij alle wedstrijden van het vijfdaagse voetbalfeest. Met een promo maakte de organiserende stichting Bedrijvenvoetbal de artiesten van de zomereditie bekend. Op vrijdag 15 juni komen Django Wagner, Gebroeders Ko en DJ Alexander optreden. Op de zaterdag 16 juni kleuren partyband Black Tie Monkey Squad en de Partyanimals het feest van het bedrijvenvoetbal.Bedum heeft weer iets om naar uit te zien. Toegangskaarten zijn vanaf 27 april (Koningsdag) verkrijgbaar. Voor meer informatie kijk op www.bedrijvenvoetbal.com