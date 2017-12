Ezinge de sterkste op de toendra van Ulrum.

Scheidsrechter Jan van Leeuwen was zaterdagmiddag veruit de beste man op het veld bij de streekderby tussen VVSV’09 en Ezinge. In een wedstrijd die door de gasten met 2-4 werd gewonnen voelde de onpartijdige de veldomstandigheden namelijk uitstekend aan. Want de overtredingen die er in een zeer sportief duel werden gemaakt kwamen alleen maar tot stand door een stukje onbeholpenheid en een steeds gladder wordende grasmat.Rond de klok van 11.00 uur gaf consul Louwe van der Horn zaterdagmorgen groen licht voor de streekderby tussen VVSV’09 en Ezinge die een paar uur later op het programma stond. Een keuze waar VVSV’09-trainer Jaap van der Ploeg blij mee was. ,,Wanneer de bal wil rollen kan er in mijn beleving gevoetbald worden. Dat is mogelijk dus ik zie geen beletsel om niet het veld op te gaan, aldus Jaap van der Ploeg. Zijn collega Leendert Nieborg was echter een andere mening toegedaan. , In tegenstelling tot bij ons in Feerwerd hebben ze hier in Ulrum de beschikking over een wetraveld waar ze wel op kunnen trainen. Wij hebben sinds 4 november al niet meer gespeeld en ook maar mondjesmaat kunnen trainen. En wanneer je dan over het hoofdveld hier in Ulrum loopt dan snap ik niet dat je dit duel door laat gaan,” waren de duidelijke woorden van Nieborg die het zonder de geblesseerde centrale verdediger Gido Rutgers moest en doen en waar Ewold Staal voor in de basis verscheen. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jan van Leeuwen, zaterdag met afstand de beste man op het veld, werd duidelijk dat de bak met technische hoogstandjes deze middag niet open getrokken zou gaan worden. De beginfase liet namelijk twee ploegen zien die duidelijk moeite hadden met het loodzware veld. In deze beginfase waren er al snel wat kansjes voor de gasten om aan de leiding te komen. Maar vooral Jasper Dijkstra en Sil Douwsma hadden het vizier nog onvoldoende op scherp staan om hun team aan de leiding te brengen. In de 23minuut was het eindelijk raak voor de ploeg die daar gezien het spelbeeld ook het meeste recht op had. Met een uitstekende pass zorgde Sil Douwsma dat Jasper Dijkstra een vrije doortocht richting het VVSV’09 kreeg. Waar een enkeling nog even aan buitenspel dacht deed assistent-scheidsrechter Veldman van de Ulrumers echter het enige juiste door zijn vlag keurig naar beneden te houden. Dat zorgde dat Dijkstra de bal voor mocht geven en Dennis Abbas de 0-1 achter keeper Rick Meijer schoot. Na deze openingstreffer ploeterden beide teams vervolgens wat verder op een grasmat die alleen maar lastiger te bespelen werd. Nadat Rick Meijer met een prima redding op een kopbal van Jasper Dijkstra had kunnen verijdelen dat de bezoekers op 0-2 kwamen moest hij twee minuten later toch de trieste gang naar het net maken. Een fantastische steekbal van Jasper Dijkstra zorgde dat nu Sil Douwsma in scoringspositie kwam. Voor de technisch begaafde spits was het vervolgens een koud kunstje om de tweede treffer voor de ploeg uit Feerwerd te scoren.Na de voor de spelers een verkwikkend kopje thee was daar in de 50minuut opeens de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. VVSV’09 was wat aanvallender aan de tweede helft begonnen en dat zorgde dat linkervleugelverdediger Lammert Jan Schaap in het strafschopgebied van de gasten onderuit werd gehaald. Melle Gerritsen was aan de kant van de withemden de boosdoener maar de uitblinkende leidsman Van Leeuwen loste dat probleemloos en zonder kaarten op. Wilfred Kooi is de specialist bij VVSV’09 voor het nemen van de strafschoppen en liet duidelijk zien waarom. Want doelman John Nooren was volstrekt kansloos op de prima genomen elfmetertrap: 1-2. Waar de thuisploeg nu uiteraard hoopte op meer was dat maar van korte duur. Twee minuten na de strafschop stond het namelijk 1-3 in Ulrum waar de regen de grasmat steeds meer deed veranderen in een omgeploegde akker. Jasper Dijkstra stuurde Sil Douwsma op avontuur en ook deze keer hield de spits het hoofd koel en zorgde er met zijn tweede treffer van de middag voor dat de marge weer twee treffers bedroeg. Waar de spits van de bezoekers het hoofd wel koel hield gold dat niet voor Tjeert van Straten. Waarom de centrale verdediger compleet ‘ontplofte’ was niet helemaal duidelijk want ook nu bleef de vlag van Veldman naar beneden als teken dat er van buitenspel geen sprake was. Maar de onpartijdige uit Stedum loste ook dit akkefietje keurig op zodat ook Van Straten weer wat gekalmeerd het duel kon vervolgen. Met nog een half uur te spelen was het vervolgens een komen en gaan van spelers. Zo bracht trainer Jaap van der Ploeg een drietal verse krachten binnen de lijnen en aan de kant van de gasten maakte Jordi Huizing zijn rentree. Huizing was op 4 november in het duel tegen Noordpool geblesseerd uitgevallen maar had dankszij de vele afgelastingen geen duel hoeven missen. In de 66minuut kwam vervolgens de 1-4 tot stand. Op de linkervleugel mocht Ewart Gerritsen een corner nemen die door Dennis Abbas van dicht bij achter doelman Meijer werd geschoten. Na deze vierde goal van de gasten kabbelde de streekderby richting de slotfase waar het handjevol toeschouwers niet echt rouwig om was. De weersomstandigheden waren zaterdagmiddag namelijk niet van dien aard dat de sloganecht letterlijk genomen moest worden. In de slotfase van een, gezien de veldomstandigheden, logischerwijs zeer matig duel viel er toch nog een tweede goal voor de thuisploeg te noteren. Bij een scrimmage in de 85minuut greep Ezinge-keeper John Nooren onvoldoende in. Wat de goalie precies deed was in een mêlee van spelers was niet goed te zien maar de opmerking van trainer Nieborg, je moet de bal in je handen pakken’ gaf aan dat de jonge goalie dat in ieder geval niet had gedaan en waardoor Harm Klaver de stand op 2-4 kon brengen. Een fout van de doelman die hem echter snel vergeven werd. Want precies eender dan zijn collega Rick Meijer keepte John Nooren verder een prima wedstrijd. Na deze tweede treffer van de thuisploeg gebeurde er eigenlijk niet veel meer in Ulrum. Na het laatste fluitsignaal waren de spelers dan ook alleen maar blij dat ze konden douchen en waren Jaap van der Ploeg en Leendert Nieborg het roerend met elkaar eens dat Ezinge terecht de drie punten mee naar Feerwerd nam.VVSV’09-Ezinge 2-4(0-2)23. Abbas 0-1, Douwsma 0-2, 50. Kooi 1-2 (str.), 52. 1-3, 66. Abbas 1-4, 85. Klaver 2-4.Scheidsrechter: Jan van Leeuwen (Stedum)VVSV’09: Meijer; Schaap, Bremer, Tjeerd van Straten, Stefan van Straten; Rienks(58. De Vries), Goeree(60. Martijn Klaver), Harm Klaver, Kooi; Kamstra, Veldman(63. Mertens)Ezinge: Nooren; Vergeer(75. Jordi Huizing), Melle Gerritsen, Staal, Jelle Huizing; Rozema, Abbas, Leistra; Douwsma, Dijkstra, Ewart Gerritsen(70. Hoekstra)